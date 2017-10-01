«Локомотив» разгромил «Динамо» в матче чемпионата России по футболу

Отличились Мануэл Фернандеш (24-я минута), Эдер (33) и Алексей Миранчук (58). Футболисты «Динамо» не смогли отличиться в пятой игре чемпионата подряд. Встреча началась с минуты молчания в память о бывшем защитнике железнодорожников Алексее Арифуллине, который ушел из жизни 28 сентября.

«Локомотив» с 26 очками занимает второе место в турнирной таблице. «Динамо» идет на 15-м месте (10).

В следующем туре 15 октября «Локомотив» в гостях сыграет с «Уфой», «Динамо» днем ранее примет «СКА- Хабаровск».