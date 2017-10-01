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1 октября 2017, 18:46 | Футбол: Премьер-лига | ТАСС

«Локомотив» разгромил «Динамо» в матче чемпионата России по футболу

МОСКВА, 1 октября. /ТАСС/. Московский «Локомотив» победил столичное «Динамо» со счетом 3:0 в домашнем матче 12-го тура чемпионата России по футболу.

Отличились Мануэл Фернандеш (24-я минута), Эдер (33) и Алексей Миранчук (58). Футболисты «Динамо» не смогли отличиться в пятой игре чемпионата подряд. Встреча началась с минуты молчания в память о бывшем защитнике железнодорожников Алексее Арифуллине, который ушел из жизни 28 сентября.

«Локомотив» с 26 очками занимает второе место в турнирной таблице. «Динамо» идет на 15-м месте (10).

В следующем туре 15 октября «Локомотив» в гостях сыграет с «Уфой», «Динамо» днем ранее примет «СКА- Хабаровск».

1.10.2017 16:30 Зрители 12007 основной раунд: 12-й тур РЖД Арена
Локомотив М 3:0 Динамо М
Первый тайм: 2:0
Главные тренеры
Юрий Семин Юрий Калитвинцев
Голы
24′ Мануэл Энрике Тавареш Фернандеш 4
33′ Эдер 24
58′ Алексей Миранчук (Ант. Миранчук) 59
Составы
Маринату Алвим Гильерме 1
Неманья Пейчинович 5
Соломон Кверквелия 33
Алексей Миранчук 59
Мануэл Энрике Тавареш Фернандеш 4
Антон Миранчук 60
Эдер 24
62′ Игорь Денисов 27
82′ Владислав Игнатьев 20
Борис Ротенберг 28
46′ Михаил Лысов 84
Виталий Денисов (к) 29
84′ Дмитрий Тарасов 23
Дмитрий Баринов 36
1 Антон Шунин (к)
25 Алексей Козлов
13 Сергей Терехов
3 Себастьян Хольмен
44 Тони Шуньич
23 Антон Соснин
48 Евгений Луценко
6 Хали Тьям
11 Иван Темников 65′
88 Александр Ташаев
21 Фатош Бечирай 74′
90 Николай Обольский
27 Самба Соу 15′
10 Александр Зотов
Статистика
1 Желтые карточки 0
0 Красные карточки 0
8 Голевые моменты 2
14 Удары (всего) 5
8 Удары в створ 3
4 Угловые 3
7 Фолы 8
3 Офсайды 1
Судьи
Главный судья Сергей Карасев (Москва, Россия)
Боковой судья Тихон Калугин (Москва, Россия)
Боковой судья Константин Шаламберидзе (Москва, Россия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
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