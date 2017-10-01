«Анжи» — «Зенит». Дзюба — в основе сине-бело-голубых
Стали известны заявки «Анжи» и «Зенита» на матч 12-го тура РФПЛ.
Увеличить
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
«Анжи»
Стартовый состав: Будаков, Полуяхтов, Тетрашвили, Фибель, Самарджич, Бакалов, Брызгалов, Данченко, Прудников, Маркелов, Яковлев.
Запасные игроки: Шлеев, Лория, Армаш, Кацаев, Афонин, Хубулов, Джамалутдинов, Иеч, Долгов, Дибиргаджиев.
«Зенит»
Стартовый состав: Лунев, Иванович, Кришито, Мевля, Маммана, Ерохин, Паредес, Краневиттер, Дзюба, Кокорин, Полоз.
Запасные игроки: Лодыгин, Анюков, Смольников, Терентьев, Карпов, Жирков, Нобоа, Шатов, Кузяев, Капленко, Ригони, Дриусси.
Напомним, матч пройдет в Каспийске и начнется в 19:00.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter