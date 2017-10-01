Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/football-rus-premier/31185766/
1 октября 2017, 18:40 | Футбол: Премьер-лига | Советский спорт

«Анжи» — «Зенит». Дзюба — в основе сине-бело-голубых

Стали известны заявки «Анжи» и «Зенита» на матч 12-го тура РФПЛ.

Анжи — Зенит. Дзюба — в основе сине-бело-голубых - Фото Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

«Анжи»

Стартовый состав: Будаков, Полуяхтов, Тетрашвили, Фибель, Самарджич, Бакалов, Брызгалов, Данченко, Прудников, Маркелов, Яковлев.

Запасные игроки: Шлеев, Лория, Армаш, Кацаев, Афонин, Хубулов, Джамалутдинов, Иеч, Долгов, Дибиргаджиев.

«Зенит»

Стартовый состав: Лунев, Иванович, Кришито, Мевля, Маммана, Ерохин, Паредес, Краневиттер, Дзюба, Кокорин, Полоз.

Запасные игроки: Лодыгин, Анюков, Смольников, Терентьев, Карпов, Жирков, Нобоа, Шатов, Кузяев, Капленко, Ригони, Дриусси.

Напомним, матч пройдет в Каспийске и начнется в 19:00.

Анжи
Новости Матчи Состав Статистика
Зенит
Новости Матчи Состав Статистика
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Премьер-лиги

Еще 7 новостей  Все новости
05 сентября

"Мне в голову летела нога 47 размера". Как Карелин провел бой по правилам ММА

«Больше не проиграю». Уильямс назвала Шарапову маленькой сучкой после поражения

Знакомимся с Дарьей - новой супругой Валерия Карпина (фото)