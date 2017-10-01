Гончаренко: Трама Дзагоева? К сожалению, это может быть надолго

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«К сожалению, это может быть надолго», — передаёт слова наставника «армейцев» корреспондент «Чемпионата» Данила Игнатов.

Дзагоев получил травму в матче группового этапа Лиги чемпионов с «Манчестер Юнайтед» (1:4).

У 27-летнего хавбека диагностировано повреждение в области ахиллового сухожилия, о сроках его возвращения в строй не сообщалось.