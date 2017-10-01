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1 октября 2017, 16:47 | Футбол: Премьер-лига | Чемпионат.com

Гончаренко: Трама Дзагоева? К сожалению, это может быть надолго

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко на пресс-конференции после домашнего матча 12-го тура российской Премьер-Лиги с «Уфой» (0:0) оценил степень серьёзности травмы полузащитника Алана Дзагоева.

Главный тренер ЦСКА Виктор <span class=error>Гончаренко</span> на <nobr>пресс-конференции</nobr> после домашнего матча 12-го тура российской <nobr>Премьер-Лиги</nobr> с Уфой (0:0) оценил степень серьёзности травмы полузащитника <span class=error>Алана</span> Дзагоева. Увеличить
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«К сожалению, это может быть надолго», — передаёт слова наставника «армейцев» корреспондент «Чемпионата» Данила Игнатов.

Дзагоев получил травму в матче группового этапа Лиги чемпионов с «Манчестер Юнайтед» (1:4).

У 27-летнего хавбека диагностировано повреждение в области ахиллового сухожилия, о сроках его возвращения в строй не сообщалось.

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