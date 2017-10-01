ЦСКА и «Уфа» сыграли вничью в матче чемпионата России

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Во втором тайме полузащитник хозяев Понтус Вернблум покинул поле на носилках, на 76-й минуте его заменил Георгий Миланов. Шведский игрок травмировался, пытаясь выбить мяч у соперника в подкате. На 89-й минуте пенальти не реализовал полузащитник ЦСКА Бибрас Натхо.

Константин Кучаев впервые вышел на поле в составе ЦСКА в матче чемпионата России. 19-летний полузащитник, который находится в структуре армейского клуба с 2015 года, в прошлом сезоне принял участие в двух играх, в текущем — в четырех, но каждый раз выходил на замену после 80-й минуты.

ЦСКА занимает четвертое место в турнирной таблице, набрав 21 очко. «Уфа» идет на десятой строчке (14).

В следующем туре армейцы 14 октября сыграют в гостях с «Краснодаром», «Уфа» 15 октября проведет домашний матч против столичного «Локомотива».