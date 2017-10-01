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1 октября 2017, 16:43 | Футбол: Премьер-лига | ТАСС

ЦСКА и «Уфа» сыграли вничью в матче чемпионата России

МОСКВА, 1 октября. /ТАСС/. Московский ЦСКА сыграл вничью с «Уфой» со счетом 0:0 в домашнем матче 12-го тура чемпионата России по футболу.

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Во втором тайме полузащитник хозяев Понтус Вернблум покинул поле на носилках, на 76-й минуте его заменил Георгий Миланов. Шведский игрок травмировался, пытаясь выбить мяч у соперника в подкате. На 89-й минуте пенальти не реализовал полузащитник ЦСКА Бибрас Натхо.

Константин Кучаев впервые вышел на поле в составе ЦСКА в матче чемпионата России. 19-летний полузащитник, который находится в структуре армейского клуба с 2015 года, в прошлом сезоне принял участие в двух играх, в текущем — в четырех, но каждый раз выходил на замену после 80-й минуты.

ЦСКА занимает четвертое место в турнирной таблице, набрав 21 очко. «Уфа» идет на десятой строчке (14).

В следующем туре армейцы 14 октября сыграют в гостях с «Краснодаром», «Уфа» 15 октября проведет домашний матч против столичного «Локомотива».

1.10.2017 14:00 основной раунд: 12-й тур Арена ЦСКА
ЦСКА 0:0 Уфа
Первый тайм: 0:0
Главные тренеры
Виктор Гончаренко Сергей Семак
Нереализованные пенальти
89′ Б. Натхо 66
Составы
Игорь Акинфеев 35
Виктор Васин 5
Георгий Щенников 42
Мариу Фернандес 2
Бибрас Натхо 66
Александр Головин 17
Виктор Винисиус Витинью 11
Константин Кучаев 89
46′ Василий Березуцкий 24
Сергей Игнашевич 4
70′ Тимур Жамалетдинов 75
Федор Чалов 63
76′ Понтус Вернблум 3
Георгий Миланов 8
31 Александр Беленов
3 Павел Аликин
20 Денис Тумасян
5 Боян Йокич
17 Дмитрий Живоглядов
55 Джемал Табидзе
39 Дмитрий Стоцкий
19 Иван Пауревич
7 Дмитрий Сысуев 67′
98 Иван Обляков
44 Силвестр Игбун 80′
21 Кехинде Фатаи
9 Ондржей Ванек 85′
8 Кэтэлин Карп
Статистика
0 Желтые карточки 0
0 Красные карточки 0
Судьи
Главный судья Сергей Лапочкин (Санкт-Петербург, Россия)
Боковой судья Алексей Стипиди (Краснодар, Россия)
Боковой судья Вячеслав Бочков (Сочи, Россия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
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Капитан команды
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Серия пенальти: реализованный пенальти
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