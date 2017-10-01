«Спартак» вернулся

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КАК ЛЕЧАТ КРАСНО-БЕЛЫХ?

Надо сразу определиться с трактовкой результата. Матч не выдающийся, особенно с поправкой на «Урал», невесть что пытавшегося изобразить в атаке, но очень качественный — давно «Спартак» во внутреннем чемпионате не играл с такой концентрацией. Касается это, прежде всего, обороны. Контратака века, ставшая уже мемом благодаря двум эпизодам из матчей с «Анжи» и «Ливерпулем», не повторилась. Вот наблюдение: при одном из стандартов Кутепов не пошел в штрафную, а в зоне подбора рядом оказались четверо спартаковцев.

В интервью «СЭ» на следующий день после матча с «Ливерпулем» Андрей Ещенко упрощенно, но довольно точно охарактеризовал разницу между установками Карреры во внутреннем чемпионате и в битве с англичанами. Очень коротко — в России прессингуем, глубоко не садимся, с «Ливерпулем» отдаем мяч и встречаем без прессинга очень глубоко.

«Спартак» во встрече с «Уралом» много прессинговал, не сбавлял темпа до самого конца, и в итоге не случилось не только контратаки века, но и традиционного для этого сезона камбэка соперника. Напомню, в чемпионате-2017/18 красно-белые, ведя 2:0, свели к ничьей матчи с «Динамо» и «Тосно», а также уступили «Локо». Так что в этом случае аргумент «Урал» был слаб в атаке примем к сведению, но и только.

Завершу разговор об обороне вот каким наблюдением — «Спартак» впервые с апреля прошлого года вышел с четверкой российских защитников: Комбаров, Кутепов, Джикия и Ещенко. Весной 2016-го в обороне во встрече с «Локо» играли Брызгалов, Кутепов, Пуцко и Макеев. Факт этот привел не к тому, чтобы рекомендовать весь квартет в сборную. Каррера оказался в непростой ситуации, когда доморощенных футболистов не хватает, а в запасе оставались Щербаков, Самсонов и Бакаев. То есть выбора в плане состава особого и не было, а иностранцы Боккетти и Таски стали жертвами лимита.

В октябре, после паузы, на матчи сборных, ситуация улучшится, но сейчас есть два вопроса.

Один уже задавался, и потому пунктиром — как клуб и сам Массимо упустили необходимость усилить (продублировать) «российские» позиции в летнее трансферное окно?

И второй — не слишком ли комфортен для спартаковских пациентов стационар? Денис Глушаков получил травму 13-го сентября в Мариборе и, если брать за плановые 14 дней восстановления, к «Уралу» должен был вернуться. Как выглядит Зе Луиш, можно вспомнить только по его соцсетям — африканец где-то в теплом далеком. Травмированных много, они долго восстанавливаются и случившееся в этом сезоне заставляет посмотреть на травмы «Спартака» не только со стороны специалиста по физподготовке Д`Урбано. Взглянуть не только на «калечит», но и на «лечит».

ПОБЕДНЫЕ ГОЛЫ САМЕДОВА…

У любой игры есть герои, и в этот вечер выделил бы двоих. Во-первых, Самедов, забивший победный гол. Около года назад стало известно об интересе «Спартака» к полузащитнику, выступавшему тогда в «Локо», стороны не могли договориться. Железнодорожники настаивали на 5 миллионов евро отступных (прописанных в контракте), красно-белые пытались снизить сумму.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="ru" dir="ltr">Как же вы были хороши сегодня! Спасибо за силы, которые вы нам даете! <a href="https://t.co/j6xOWiP9IL">pic.twitter.com/j6xOWiP9IL</a></p>— FC Spartak Moscow (@fcsm_official) <a href="https://twitter.com/fcsm_official/status/914223395818082305?ref_src=twsrc%5Etfw">30 сентября 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

В итоге трансфер обошелся «Спартаку» в 3 миллиона 750 тысяч евро, и, пожалуй, деньги эти Самедов уже отработал. В прошлом году на счету полузащитника три гола — и все победные, «Анжи», «Амкару» и «Зениту», и вот сейчас четвертый, тоже победный. При всех оговорках, это 12 очков.

… И ХЕТ-ТРИК ЛУИЗА АДРИАНУ

Во-вторых, Луиз Адриану. В разгар недавнего кризиса бразилец не стал пожимать руку тренеру при замене и «борзел» в соцсетях, публикуя в довольно непростой ситуации фото «дольче вита» из московских ресторанов. Сейчас все изменилось. Форвард так же спешит в раздевалку при замене (и, наверное, вскоре порадует картинкой с моря — есть ощущение, что на самолет он и спешил), но перед этим немного показушно общается с Каррерой.

Тренеру было за что благодарить футболиста. Адриану провел блестящий матч: пошел в отбор и отвоевал мяч, начав атаку на первый гол, во втором отдал результативную передачу. А под конец игры именно на бразильце сфолил впоследствии удаленный игрок «Урала». Получился своеобразный хет-трик, пусть на табло фамилия Луиза и не зажглась.

КАРРЕРА, ВЕРИМ

Отдельно — о Массимо. Казалось, что летом итальянец совершил все возможные ошибки, которые только мог. Занялся — или думал, что занялся — селекцией, и проиграл. Приглашение Петковича, которого взяли (трактовка Марко Трабукки) по рекомендации знакомого итальянского агента Массимо, тренеру еще долго будут припоминать. Взялся укреплять свой штаб (на что имел право), но помощники, похоже, натворили дел, перегрузив команду.

Но! Каррера в момент кризиса никого не сдал. Ходили разговоры о том, что тренер по физподготовке Д`Урбано покинет команду в самое ближайшее будущее, но удачная неделя существенно, судя по всему, укрепит позиции Массимо. Каррера, похоже, восстановил контакт с командой. Пятачок в Тарасовке у поля, где во время открытых тренировок журналисты встречают футболистов, можно называть «уголком поцелуев» — Каррера обнимал Глушакова и Ещенко, доброжелательно и на публику общался с Самедовым. Массимо, пусть и долго сидел за Конте, далеко не дурак. Он хитер.

После паузы на матчи сборных в чемпионате останется восемь осенних туров плюс четыре игры в Лиге чемпионов, к которым команда подходит с Промесом, Адриану и Зе Луишем — двух недель паузы футболистам должно хватить для окончательного выздоровления.

Это будет уже совсем другой «Спартак». Похоже, в полном смысле слова выздоровевший.