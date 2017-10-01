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1 октября 2017, 1:05 | Футбол: Премьер-лига | Чемпионат.com

Комбаров: Самедов лежал без сознания. Переворачивали его, чтобы не запал язык

Защитник «Спартака» Дмитрий Комбаров в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Иваном Карповым рассказал об эпизоде, в котором полузащитник красно-белых Александр Самедов потерял сознание в первом тайме домашнего матча 12-го тура РФПЛ с «Уралом» (2:0).

Защитник Спартака Дмитрий <span class=error>Комбаров</span> в беседе с корреспондентом Чемпионата <span class=error>Иваном</span> Карповым рассказал об эпизоде в котором полузащитник <nobr>красно-белых</nobr> Александр <span class=error>Самедов</span> потерял сознание в первом тайме домашнего матча 12-го тура <span class=error>РФПЛ</span> с Уралом (2:0). Увеличить
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«Там была борьба, и, по-моему, мяч вышел в аут. Смотрю, Саша упал и лежит без движения. Сначала подумал, что он устал и решил взять паузу, но как-то она затянулась. Понял, что-то здесь не так. Подбежал и увидел, что он без сознания. Прибежал Джикия, и мы стали переворачивать Сашу, чтобы язык не запал. Потом подошли доктора, дали ему понюхать нашатырь, и он резко пришёл в себя.

Саня рассказывал, что к нему этот парень, с которым он боролся в воздухе, подошёл в перерыве и сказал: «Я ударил тебе лбом прям в затылок». Жуть. Самедов говорил, что такого с ним никогда не было, чтобы он прямо обмяк и отключился, — сказал Комбаров.

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