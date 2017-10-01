Комбаров: Самедов лежал без сознания. Переворачивали его, чтобы не запал язык
Защитник «Спартака» Дмитрий Комбаров в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Иваном Карповым рассказал об эпизоде, в котором полузащитник
красно-белых Александр Самедов потерял сознание в первом тайме домашнего матча 12-го тура РФПЛ с «Уралом» (2:0).
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Видимо, что-то случилось...
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«Там была борьба, и,
Саня рассказывал, что к нему этот парень, с которым он боролся в воздухе, подошёл в перерыве и сказал: «Я ударил тебе лбом прям в затылок». Жуть. Самедов говорил, что такого с ним никогда не было, чтобы он прямо обмяк и отключился, — сказал Комбаров.
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