«Спартак» вновь обрел игрока, который мне так нравится. Каррера ответил критикам

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КАРРЕРА: ОДНА ИЗ НАШИХ ЛУЧШИХ ИГР ЗА ПОСЛЕДНЕЕ ВРЕМЯ.

— «Спартак» хорошо смотрелся и уверенно победил, но впереди пауза на матчи сборных. Это помешает или поможет?

— Пауза нам в помощь. В последнее время мы много играли, плюс перерыв даст возможность восстановиться травмированным футболистам, — сказал Каррера.

— Роша сыграл полный матч, забил гол, но показалось, что в некоторых моментах действовал трусовато. Что скажете?

— Он сыграл хороший матч, причем и в оборонительной фазе. Много бегал. Поначалу он скромно смотрелся, да, но когда мы поменяли схему, у него стало больше возможностей для прорыва по флангу. И он проявил себя лучше.

— Главный тренер «Урала» сказал, что давно такого хорошего «Спартака» не видел. Согласны?

— Это одна из наших лучших игр за последнее время. Создавали моменты, уверенно контролировали мяч.

— Почему сделали сегодня только одну замену?

— Самедов и Попов, как и вся команда, чувствовали себя хорошо, не было потребности их менять.

— Адриано сам попросил замену. С ним все хорошо?

— Да. Просто он провел много матчей, накопилась усталость. Никаких проблем. Очень доволен его игрой.

— «Спартак» против «Урала» хорошо выглядел физически. Многие критиковали тренера по физподготовке Д’Урбано, который пришел в штаб этим летом, например, говорили, что он перегрузил команду. Учитывая все это, можно сказать, что уверенная «физика» — это ответ всем критикам?

— Во-первых, я никогда не думал, что проблемы в физической подготовке. Так думали другие. Я доверяю людям, с которыми работаю. И знаю, что и как мы делаем. Проблемы с результатами были не из-за физического состояния. В матче против «Урала» мы доказали, что, даже проведя очень энергозатратный матч против «Ливерпуля», можем выглядеть собранно и уверенно весь матч через четыре дня. Это и есть наш ответ критикам. Мы можем дать его только на поле и только результатами.

— «Спартак» в этом сезоне много раз упускал преимущество в счете. Что сказали в перерыве?

— В принципе в перерыве говорят всегда одни те же вещи. Поэтому никакой алхимии нет. Просто ребята поняли свои ошибки и сумели их не повторить.

— Кутепов играл в стартовом составе, хотя еще одна позиция для иностранца на поле имелась. Но Таски и Боккетти остались в запасе. Можно сказать, что он возвращается на свой уровень?

— Думаю, да. Он вновь становится тем игроком, который мне так нравится. Он продолжает упорно тренироваться, выкладываться. Когда я его вызываю, всегда готов к бою. Хочу поздравить его. Уверен, он может стать топовым игроком.

— Оба центральных защитника при угловых у чужих ворот не покидали свои позиции. Это ваше решение?

— Мое. Я заставил их оставаться в защите. Чтобы не получить контратаку.

— Что за странная травма у Зе Луиша — растяжение мышцы живота, которая до сих пор не позволяет ему вернуться?

— На следующей неделе будет более точная информация по тому, кто и когда должен вернуться.

ТАРХАНОВ: НАС ПРОСТО ЗАДАВИЛИ.

— Результат закономерен — «Спартак» полностью нас переиграл. Это первый наш матч, когда мы не смогли оказать сопротивление сопернику, выходить в атаку. Нас просто задавили. Наверное, это связано с тем, что у нас много молодых ребят. И они оказались не готовы после серии удачных матчей держать концентрацию и уровень подготовки на должном уровне. Все-таки у нас нет такого мастерства, как у топ-клубов, — нужно выезжать за счет самоотдачи. Сегодня у нас была плохая игра, — сказал Тарханов.

— Почему Емельянова не было даже в заявке?

— У него травма. После игры на Кубок с «Шинником», где было плохое поле, у него обострились проблемы с коленом.

— То, что «Урал» так слабо сыграл, это только результат состояния команды?

— Если бы мы были в порядке, дали бы бой. Но и «Спартак» сыграл очень хорошо. Думаю, это первая игра за последнее время, когда они так мощно смотрелись. Я предупреждал ребят, что после серии неудач и после «Ливерпуля», спартаковцы будут злее. Все-таки в матче с «Анжи» они мыслями были в Лиге чемпионов, а теперь — настроены только на победу. И мы стушевались.

— Против «Зенита» и «Краснодара» не тушевались, когда отбирали очки у лидеров.

— Возможно, ребят расслабила удачная серия. А нужно всегда быть на пределе. Похожие проблемы есть и у «Спартака» сейчас. Когда после чемпионства сезон им дается сложнее. И пока они не могут подтвердить свой титул, не добирают очки.

— Работой судьи довольны?

— Был момент во втором голе «Спартака», когда арбитр не заметил нарушение на Бикфалви. И еще случалось несколько подобных эпизодов, в которых судья не свистел нарушение, и получалась контратака на наши ворота.

— Почему не забивает Ильин, который в прошлом сезоне регулярно отличался?