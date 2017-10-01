«Спартак» вновь обрел игрока, который мне так нравится. Каррера ответил критикам
Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера после победы над «Уралом» излучал уверенность, а Александр Тарханов признал: результат закономерен.
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
КАРРЕРА: ОДНА ИЗ НАШИХ ЛУЧШИХ ИГР ЗА ПОСЛЕДНЕЕ ВРЕМЯ.
— «Спартак» хорошо смотрелся и уверенно победил, но впереди пауза на матчи сборных. Это помешает или поможет?
— Пауза нам в помощь. В последнее время мы много играли, плюс перерыв даст возможность восстановиться травмированным футболистам, — сказал Каррера.
— Роша сыграл полный матч, забил гол, но показалось, что в некоторых моментах действовал трусовато. Что скажете?
— Он сыграл хороший матч, причем и в оборонительной фазе. Много бегал. Поначалу он скромно смотрелся, да, но когда мы поменяли схему, у него стало больше возможностей для прорыва по флангу. И он проявил себя лучше.
— Главный тренер «Урала» сказал, что давно такого хорошего «Спартака» не видел. Согласны?
— Это одна из наших лучших игр за последнее время. Создавали моменты, уверенно контролировали мяч.
— Почему сделали сегодня только одну замену?
— Самедов и Попов, как и вся команда, чувствовали себя хорошо, не было потребности их менять.
— Адриано сам попросил замену. С ним все хорошо?
— Да. Просто он провел много матчей, накопилась усталость. Никаких проблем. Очень доволен его игрой.
— «Спартак» против «Урала» хорошо выглядел физически. Многие критиковали тренера по физподготовке Д’Урбано, который пришел в штаб этим летом, например, говорили, что он перегрузил команду. Учитывая все это, можно сказать, что уверенная «физика» — это ответ всем критикам?
—
— «Спартак» в этом сезоне много раз упускал преимущество в счете. Что сказали в перерыве?
— В принципе в перерыве говорят всегда одни те же вещи. Поэтому никакой алхимии нет. Просто ребята поняли свои ошибки и сумели их не повторить.
— Кутепов играл в стартовом составе, хотя еще одна позиция для иностранца на поле имелась. Но Таски и Боккетти остались в запасе. Можно сказать, что он возвращается на свой уровень?
— Думаю, да. Он вновь становится тем игроком, который мне так нравится. Он продолжает упорно тренироваться, выкладываться. Когда я его вызываю, всегда готов к бою. Хочу поздравить его. Уверен, он может стать топовым игроком.
— Оба центральных защитника при угловых у чужих ворот не покидали свои позиции. Это ваше решение?
— Мое. Я заставил их оставаться в защите. Чтобы не получить контратаку.
— Что за странная травма у Зе Луиша — растяжение мышцы живота, которая до сих пор не позволяет ему вернуться?
— На следующей неделе будет более точная информация по тому, кто и когда должен вернуться.
ТАРХАНОВ: НАС ПРОСТО ЗАДАВИЛИ.
— Результат закономерен — «Спартак» полностью нас переиграл. Это первый наш матч, когда мы не смогли оказать сопротивление сопернику, выходить в атаку. Нас просто задавили. Наверное, это связано с тем, что у нас много молодых ребят. И они оказались не готовы после серии удачных матчей держать концентрацию и уровень подготовки на должном уровне.
— Почему Емельянова не было даже в заявке?
— У него травма. После игры на Кубок с «Шинником», где было плохое поле, у него обострились проблемы с коленом.
— То, что «Урал» так слабо сыграл, это только результат состояния команды?
— Если бы мы были в порядке, дали бы бой. Но и «Спартак» сыграл очень хорошо. Думаю, это первая игра за последнее время, когда они так мощно смотрелись. Я предупреждал ребят, что после серии неудач и после «Ливерпуля», спартаковцы будут злее.
— Против «Зенита» и «Краснодара» не тушевались, когда отбирали очки у лидеров.
— Возможно, ребят расслабила удачная серия. А нужно всегда быть на пределе. Похожие проблемы есть и у «Спартака» сейчас. Когда после чемпионства сезон им дается сложнее. И пока они не могут подтвердить свой титул, не добирают очки.
— Работой судьи довольны?
— Был момент во втором голе «Спартака», когда арбитр не заметил нарушение на Бикфалви. И еще случалось несколько подобных эпизодов, в которых судья не свистел нарушение, и получалась контратака на наши ворота.
— Почему не забивает Ильин, который в прошлом сезоне регулярно отличался?
— С июля он никак не успевает набрать форму. В конце сборов, на которых, кстати, регулярно забивал, получил травму. Потом только вроде восстановился — снова травма. Его же
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter