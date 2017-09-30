Ринат Билялетдинов: В «Рубине» нестандартно играет только ветеран Гекдениз

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— «Рубин» проиграл четвертый матч подряд с одинаковым счетом 0:1. Что происходит с командой Курбана Бердыева?

— Надо разобраться внутри коллектива. Со стороны можно только гадать. Тот же «Амкар» тоже проигрывал в начале чемпионата, а сейчас, посмотрите, как он взлетел! Видно было, что пермяки не растеряли своих бойцовских качеств и рано или поздно «выстрелят». «Краснодар» тогда дома был рад ничьей с командой Гаджи Гаджиева. Я неслучайно говорю об «Амкаре», потому что соперник очень колючий.

— Но ведь ранее «Рубин» еще и проиграл «Ахмату», «Уралу».

— Да. В обеих встречах голы казанцы пропускали в концовках.

— Тенденция?

— Сложно сказать. Может быть, и стечение обстоятельств. Так или иначе, потеряно 12 очков. От пропущенных голов никто не застрахован. Но нужно еще и забивать!

— А атака «Рубина» представляет, на ваш взгляд, унылое зрелище?

— Во встрече с «Амкаром» было несколько проникающих атак, но чего-то не хватило. Проблемы в нападении у «Рубина» и «Локомотива» похожи.

— Почему?

— Не хватает искрометных игроков впереди. Их, откровенно говоря, мало. А, возможно, даже и нет совсем… При свободном пространстве, вроде, даже как и хватает быстроты в атаке. Но если соперник бдителен все 90 минут, его не дожмешь. Если ты просто бомбардируешь штрафную навесами, непросто что-то выжать против грамотной команды. Нужны еще и комбинации.

— Продажа Жонатаса может стать роковой?

— Может быть. Не могу сказать, что Жонатас был хорош внизу. Но вот зацепиться за мяч он умел здорово. В любом случае, «Рубину» не хватает исполнителей, которые могут быстро принять острое решение впереди, способны комбинировать, которые могут вскрыть эшелонированную оборону, откликаться на тонкие пасы.

— Азмун, по идее, и создан для такого футбола.

— С Азмуном надо разбираться внутри команды! Вот не чувствуется в нем какой-то внутренней энергетики. То ли он выхолощен эмоционально и физически прошлым сезоном? То ли он себя не очень хорошо чувствует? Надо у врачей спрашивать.

— В общем, сейчас он не живчик?

— Нет. Я его просто не узнаю! Он даже не похож на того Азмуна, который был у меня в «Рубине». Может быть, в сборной у него что-то произошло. Пропала взрывная реакция!

— Может быть, с первых минут в атаку следует выпускать молодого Жемалетдинова?

— Он вышел, освежил игру. Но надо понимать, что с первых минут и соперник свежий. Его выпустили во второй половине тайма, когда «Амкар» подустал. Выпустить его с первых минут? Не факт, что этот ход сработает. Я повторю еще раз свою мысль. В нынешнем «Рубине» я вижу лишь ветерана Гекдениза, который может впереди сыграть нестандартно.

— А остальные?

— Остальные играют прогнозируемо, читаемо. И если соперник полон сил и тактически подготовлен, он их нейтрализует. На подвох в составе казанцев способен сейчас лишь турок.

— От Оздоева ждете большего?

— Он способен играть по-другому. Не хочу его сейчас критиковать. Ему от меня «доставалось», если он играл неправильно. У него есть потенциал, который можно и нужно развивать. Но он в прошлом угоду уходил в аренду и не играл… Парень он вдумчивый, до него можно достучаться. Мне неэтично влезать тренерские дела. Но я заставлял Оздоева по-другому действовать на поле. Не хочу бросать камень в чужой огород.

— На что тогда может претендовать «Рубин» в этом сезоне?

— Потеряно, конечно, многовато, хотя еще первый круг не закончился. Но тот же «Амкар» взял и поднялся. И я не сомневался в прогрессе пермяков.

— Почему?

— Настолько упертая команда, готовая в любой момент взорваться. Что касается «Рубина», то у игроков есть опыт, грамотный тренер, умеющий побеждать. Может быть, казанцев и прорвет?! Главное — не дергаться и чтобы никто внутри и снаружи команду не раскачивал.

— Но откуда взяться креативу в атаке?