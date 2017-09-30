Каррера: «Спартак» против «Урала» провел одну из лучших игр за последнее время

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Забитыми мячами отметились Александр Самедов (36-я минута) и Педро Роша (51).

«Думаю, это одна из лучших наших игр за последнее время: мы контролировали мяч, забили, в конце матча мы хорошо владели мячом, не рискуя. Плюс хорошо проявили себя в работе с мячом», — поделился впечатлениями Каррера.

В турнирной таблице «Спартак» занимает шестое место, набрав 17 очков, «Урал» с 16 очками идет восьмым. В следующем туре «Спартак» 13 октября в гостях сыграет с грозненским «Ахматом», «Урал» на следующий день примет махачкалинский «Анжи».