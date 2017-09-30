«Спартак»: оттолкнуться от «Урала»
Победа над командой Александра Тарханова позволила чемпиону страны отдалиться от зоны вылета и остаться в верхней половине таблицы.
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Видимо, что-то случилось...
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ПОЧТИ АУТСАЙДЕР
«Бунт» аутсайдеров, синхронно набравших по три очка в начальных матчах 12-го тура, вплотную придвинул «Спартак» к опасной зоне. И это вовсе не дурное стечение обстоятельств и не насмешка турнирной судьбы, а реальное положение дел: иного удела, чем бороться за выживание, чемпион в нынешнем сезоне пока не заслужил, на большее пока не наработал. С другой стороны, плотность показателей в чемпионате такова, что и от еврокубковой черты
Только
Надо заметить, что несмотря на обилие травмированных, в том числе ключевых игроков, состав «Спартака» отнюдь не выглядел неполноценным или экспериментальным: сплошь чемпионы плюс 12-миллионный Роша. Разумеется, потери Промеса и Глушакова чувствительны, поскольку ломают привычную игру, да и Мельгарехо — неважная замена голландцу. Но все же говорить, что «Спартак» ослаблен травмами, можно лишь с оговоркой «по сравнению с самим собой прошлогодним», а не относительно противников. В конце концов, взгляните на основу «Урала»: кто из нее прямо сейчас смог бы реально усилить
Уральцам, в свою очередь, не хватало острия в нападении,
В ОДНИ ВОРОТА
Судя по всему, план «Урала» на игру состоял в том, чтобы выстоять, утомить соперника, заставить его нервничать и спешить, и во втором тайме подловить на ошибке. Пропущенный гол и бессилие в атаке разрушили эти замыслы и, видимо, крепко испортили гостям настроение. Собраться они не смогли ни в оставшиеся минуты до перерыва, ни в раздевалке, и сразу после выхода из нее, в очередной раз потеряв мяч на выходе из обороны, получили второй гол — практически близнец первого, только прочерченный на других отрезках поля. Фернанду пробросил мяч вперед, Роша обыгрался в стенку с Луизом Адриану и в касание покатил мимо обреченно застывшего Годзюра.
Нужда раскрываться у «Спартака» совсем пропала, и исход матча был предрешен: вряд ли «Урал» мог всерьез рассчитывать на позиционное наступление. В оставшиеся сорок минут — а особенно после удаления Балажица, срубившего Луиза Адриану около боковой линии, счет мог измениться только в одну сторону, и лишь надежные действия Годзюра и неточные удары уберегли уральцев от крупного поражения. Роша, правда, забил — но из офсайда. Оно, пожалуй, и к лучшему: 3:0 могли произвести ложное впечатление, что это «Спартак» в полном порядке и обрел себя, а не «Урал» оказался слаб. А для «Спартака» такие мысли и ощущения чемпиону, как показывает практика, вредны.
|30.09.2017 19:00
|Зрители 21089
|основной раунд: 12-й тур
|Открытие Арена
|Массимо Каррера
|Александр Тарханов
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|0
|Желтые карточки
|4
|0
|Красные карточки
|0
|4
|Голевые моменты
|0
|14
|Удары (всего)
|6
|7
|Удары в створ
|4
|5
|Угловые
|2
|15
|Фолы
|15
|2
|Офсайды
|0
|Главный судья
|Владислав Безбородов (Санкт-Петербург, Россия)
|Боковой судья
|Александр Кудрявцев (Санкт-Петербург, Россия)
|Боковой судья
|Алексей Ширяев (Ставрополь, Россия)
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