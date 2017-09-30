«Спартак»: оттолкнуться от «Урала»

ПОЧТИ АУТСАЙДЕР

«Бунт» аутсайдеров, синхронно набравших по три очка в начальных матчах 12-го тура, вплотную придвинул «Спартак» к опасной зоне. И это вовсе не дурное стечение обстоятельств и не насмешка турнирной судьбы, а реальное положение дел: иного удела, чем бороться за выживание, чемпион в нынешнем сезоне пока не заслужил, на большее пока не наработал. С другой стороны, плотность показателей в чемпионате такова, что и от еврокубковой черты красно-белые находятся не слишком далеко и могли еще ближе к ней подступить в случае победы над «Уралом».

Только поди-ка еще обыграй «Урал» — категорически неуступчивый, задиристый, амбициозный и закономерно, в полном согласии с качеством игры, опережавший «Спартак» в таблице накануне встречи. Поводов смотреть на соперника снизу вверх у уральцев, даже при скрупулезном поиске, отыскать было невозможно. И стартовые минуты это подтвердили: давлению спартаковцев гости противопоставили коллективный отбор мяча, тактическую рассудительность, внимательный выбор позиции, и ни к чему опасному ожидаемый нажим «Спартака» не привел, и только скидка Джикия в площадь ворот чуть-чуть всколыхнула обстановку — но, показательный момент, во вратарской было пятеро уральцев и ни одного нападающего.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="uk" dir="ltr">GIF-Г⚽️⚽️⚽️⚽️⚽️Л! <a href="https://twitter.com/fcsm_official?ref_src=twsrc%5Etfw">@fcsm_official</a><a href="https://twitter.com/hashtag/%D0%9D%D0%B0%D1%88%D0%A4%D1%83%D1%82%D0%B1%D0%BE%D0%BB?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#НашФутбол</a> <a href="https://twitter.com/hashtag/%D0%A0%D0%A4%D0%9F%D0%9B?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#РФПЛ</a>. 12-й тур. <a href="https://twitter.com/hashtag/%D0%A1%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0%D0%BA%D0%A3%D1%80%D0%B0%D0%BB?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#СпартакУрал</a> 1:0 36' Александр Самедов <a href="https://t.co/3eKtWLHHhK">pic.twitter.com/3eKtWLHHhK</a></p>— РФПЛ⚽️? (@rfpl) <a href="https://twitter.com/rfpl/status/914170073471995904?ref_src=twsrc%5Etfw">30 сентября 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

КРАСНО-БЕЛАЯ ГОРЯЧКА

Надо заметить, что несмотря на обилие травмированных, в том числе ключевых игроков, состав «Спартака» отнюдь не выглядел неполноценным или экспериментальным: сплошь чемпионы плюс 12-миллионный Роша. Разумеется, потери Промеса и Глушакова чувствительны, поскольку ломают привычную игру, да и Мельгарехо — неважная замена голландцу. Но все же говорить, что «Спартак» ослаблен травмами, можно лишь с оговоркой «по сравнению с самим собой прошлогодним», а не относительно противников. В конце концов, взгляните на основу «Урала»: кто из нее прямо сейчас смог бы реально усилить красно-белых? О том и речь. Не только и не столько в травмах нужно видеть причины спартаковских неудач в чемпионате страны.

Уральцам, в свою очередь, не хватало острия в нападении, из-за чего мяч не только не доходил до Селихова, но и вообще на половине «Спартака» не задерживался, тогда как оборона «Урала» была вынуждена трудиться без передышки. Тут еще и «Спартак» разозлился и стал ввязываться в борьбу за каждый мяч, даже в изначально безнадежных положениях, что повлекло череду штрафных с убойной дистанции, да еще и по центру ворот. Несколько раз пристреливался с них Фернанду, но бил над девятками или в руки вратарю. Тем не менее, возросшая горячность игры сделала свое дело: гости начали расходовать максимум энергии и потеряли слаженность. Это и сказалось в эпизоде с голом, когда никто не накрыл на фланге Мельгарехо, а центр штрафной Годзюра напоминал пустырь, и у Самедова было время осмотреться и прицелиться.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="uk" dir="ltr">GIF-Г⚽️⚽️⚽️⚽️⚽️Л! <a href="https://twitter.com/fcsm_official?ref_src=twsrc%5Etfw">@fcsm_official</a><a href="https://twitter.com/hashtag/%D0%9D%D0%B0%D1%88%D0%A4%D1%83%D1%82%D0%B1%D0%BE%D0%BB?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#НашФутбол</a> <a href="https://twitter.com/hashtag/%D0%A0%D0%A4%D0%9F%D0%9B?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#РФПЛ</a>. 12-й тур. <a href="https://twitter.com/hashtag/%D0%A1%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0%D0%BA%D0%A3%D1%80%D0%B0%D0%BB?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#СпартакУрал</a> 2:0 51' Педро Роша <a href="https://t.co/3fRR83KyNp">pic.twitter.com/3fRR83KyNp</a></p>— РФПЛ⚽️? (@rfpl) <a href="https://twitter.com/rfpl/status/914176635800301568?ref_src=twsrc%5Etfw">30 сентября 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

В ОДНИ ВОРОТА

Судя по всему, план «Урала» на игру состоял в том, чтобы выстоять, утомить соперника, заставить его нервничать и спешить, и во втором тайме подловить на ошибке. Пропущенный гол и бессилие в атаке разрушили эти замыслы и, видимо, крепко испортили гостям настроение. Собраться они не смогли ни в оставшиеся минуты до перерыва, ни в раздевалке, и сразу после выхода из нее, в очередной раз потеряв мяч на выходе из обороны, получили второй гол — практически близнец первого, только прочерченный на других отрезках поля. Фернанду пробросил мяч вперед, Роша обыгрался в стенку с Луизом Адриану и в касание покатил мимо обреченно застывшего Годзюра.

Нужда раскрываться у «Спартака» совсем пропала, и исход матча был предрешен: вряд ли «Урал» мог всерьез рассчитывать на позиционное наступление. В оставшиеся сорок минут — а особенно после удаления Балажица, срубившего Луиза Адриану около боковой линии, счет мог измениться только в одну сторону, и лишь надежные действия Годзюра и неточные удары уберегли уральцев от крупного поражения. Роша, правда, забил — но из офсайда. Оно, пожалуй, и к лучшему: 3:0 могли произвести ложное впечатление, что это «Спартак» в полном порядке и обрел себя, а не «Урал» оказался слаб. А для «Спартака» такие мысли и ощущения чемпиону, как показывает практика, вредны.