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30 сентября 2017, 21:34 | Футбол: Премьер-лига | Спорт-Экспресс

«Спартак»: оттолкнуться от «Урала»

Победа над командой Александра Тарханова позволила чемпиону страны отдалиться от зоны вылета и остаться в верхней половине таблицы.

Победа над командой Александра <span class=error>Тарханова</span> позволила чемпиону страны отдалиться от зоны вылета и остаться в верхней половине таблицы. Увеличить
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ПОЧТИ АУТСАЙДЕР

«Бунт» аутсайдеров, синхронно набравших по три очка в начальных матчах 12-го тура, вплотную придвинул «Спартак» к опасной зоне. И это вовсе не дурное стечение обстоятельств и не насмешка турнирной судьбы, а реальное положение дел: иного удела, чем бороться за выживание, чемпион в нынешнем сезоне пока не заслужил, на большее пока не наработал. С другой стороны, плотность показателей в чемпионате такова, что и от еврокубковой черты красно-белые находятся не слишком далеко и могли еще ближе к ней подступить в случае победы над «Уралом».

Только поди-ка еще обыграй «Урал» — категорически неуступчивый, задиристый, амбициозный и закономерно, в полном согласии с качеством игры, опережавший «Спартак» в таблице накануне встречи. Поводов смотреть на соперника снизу вверх у уральцев, даже при скрупулезном поиске, отыскать было невозможно. И стартовые минуты это подтвердили: давлению спартаковцев гости противопоставили коллективный отбор мяча, тактическую рассудительность, внимательный выбор позиции, и ни к чему опасному ожидаемый нажим «Спартака» не привел, и только скидка Джикия в площадь ворот чуть-чуть всколыхнула обстановку — но, показательный момент, во вратарской было пятеро уральцев и ни одного нападающего.

КРАСНО-БЕЛАЯ ГОРЯЧКА

Надо заметить, что несмотря на обилие травмированных, в том числе ключевых игроков, состав «Спартака» отнюдь не выглядел неполноценным или экспериментальным: сплошь чемпионы плюс 12-миллионный Роша. Разумеется, потери Промеса и Глушакова чувствительны, поскольку ломают привычную игру, да и Мельгарехо — неважная замена голландцу. Но все же говорить, что «Спартак» ослаблен травмами, можно лишь с оговоркой «по сравнению с самим собой прошлогодним», а не относительно противников. В конце концов, взгляните на основу «Урала»: кто из нее прямо сейчас смог бы реально усилить красно-белых? О том и речь. Не только и не столько в травмах нужно видеть причины спартаковских неудач в чемпионате страны.

Уральцам, в свою очередь, не хватало острия в нападении, из-за чего мяч не только не доходил до Селихова, но и вообще на половине «Спартака» не задерживался, тогда как оборона «Урала» была вынуждена трудиться без передышки. Тут еще и «Спартак» разозлился и стал ввязываться в борьбу за каждый мяч, даже в изначально безнадежных положениях, что повлекло череду штрафных с убойной дистанции, да еще и по центру ворот. Несколько раз пристреливался с них Фернанду, но бил над девятками или в руки вратарю. Тем не менее, возросшая горячность игры сделала свое дело: гости начали расходовать максимум энергии и потеряли слаженность. Это и сказалось в эпизоде с голом, когда никто не накрыл на фланге Мельгарехо, а центр штрафной Годзюра напоминал пустырь, и у Самедова было время осмотреться и прицелиться.

В ОДНИ ВОРОТА

Судя по всему, план «Урала» на игру состоял в том, чтобы выстоять, утомить соперника, заставить его нервничать и спешить, и во втором тайме подловить на ошибке. Пропущенный гол и бессилие в атаке разрушили эти замыслы и, видимо, крепко испортили гостям настроение. Собраться они не смогли ни в оставшиеся минуты до перерыва, ни в раздевалке, и сразу после выхода из нее, в очередной раз потеряв мяч на выходе из обороны, получили второй гол — практически близнец первого, только прочерченный на других отрезках поля. Фернанду пробросил мяч вперед, Роша обыгрался в стенку с Луизом Адриану и в касание покатил мимо обреченно застывшего Годзюра.

Нужда раскрываться у «Спартака» совсем пропала, и исход матча был предрешен: вряд ли «Урал» мог всерьез рассчитывать на позиционное наступление. В оставшиеся сорок минут — а особенно после удаления Балажица, срубившего Луиза Адриану около боковой линии, счет мог измениться только в одну сторону, и лишь надежные действия Годзюра и неточные удары уберегли уральцев от крупного поражения. Роша, правда, забил — но из офсайда. Оно, пожалуй, и к лучшему: 3:0 могли произвести ложное впечатление, что это «Спартак» в полном порядке и обрел себя, а не «Урал» оказался слаб. А для «Спартака» такие мысли и ощущения чемпиону, как показывает практика, вредны.

30.09.2017 19:00 Зрители 21089 основной раунд: 12-й тур Открытие Арена
Спартак М 2:0 Урал
Первый тайм: 1:0
Главные тренеры
Массимо Каррера Александр Тарханов
Голы
36′ Александр Самедов (Л. Мельгарехо, И. Попов) 19
51′ Педро Роша (де Соуза Луиз Адриану) 99
Составы
Александр Селихов 57
Андрей Ещенко 38
Дмитрий Комбаров (к) 23
Георгий Джикия 14
Илья Кутепов 29
Александр Самедов 19
Лоренсо Мельгарехо 25
Педро Роша 99
Фернанду 11
Ивелин Попов 71
87′ де Соуза Луиз Адриану 12
Марио Пашалич 50
31 Ярослав Годзюр
15 Денис Кулаков (к)
27 Михаил Меркулов
3 Вараздат Ароян 68′
4 Грегор Балажиц 31′ 74′
6 Эрик Бикфалви
13 Петрюс Бумаль 22′
14 Юрий Бавин
9 Георгий Чантурия 78′
28 Никита Чернов
32 Никита Глушков 67′
57 Артем Фидлер
94 Алексей Евсеев 52′
18 Владимир Ильин
Статистика
0 Желтые карточки 4
0 Красные карточки 0
4 Голевые моменты 0
14 Удары (всего) 6
7 Удары в створ 4
5 Угловые 2
15 Фолы 15
2 Офсайды 0
Судьи
Главный судья Владислав Безбородов (Санкт-Петербург, Россия)
Боковой судья Александр Кудрявцев (Санкт-Петербург, Россия)
Боковой судья Алексей Ширяев (Ставрополь, Россия)
Обозначения
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