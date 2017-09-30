«Спартак» обыграл «Урал» в матче чемпионата России
МОСКВА, 30 сентября. /ТАСС/. Московский «Спартак» одержал победу над екатеринбургским «Уралом» со счетом 2:0 в домашнем матче 12-го тура чемпионата России по футболу.
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Забитыми мячами отметились Александр Самедов (36-я минута) и Педро Роша (51), для которого этот гол стал дебютным в составе «Спартака». На 74-й минуте с поля за вторую желтую карточку был удален защитник «Урала» Грегор Балажиц.
В турнирной таблице «Спартак» занимает шестое место, набрав 17 очков, «Урал» с 16 очками идет восьмым.
В следующем туре «Спартак» 13 октября в гостях сыграет с грозненским «Ахматом», «Урал» на следующий день примет махачкалинский «Анжи».
Главные тренеры
|Массимо Каррера
|Александр Тарханов
Голы
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Составы
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Статистика
|0
|Желтые карточки
|4
|0
|Красные карточки
|0
|4
|Голевые моменты
|0
|14
|Удары (всего)
|6
|7
|Удары в створ
|4
|4
|Угловые
|2
|15
|Фолы
|15
|2
|Офсайды
|0
Судьи
|Главный судья
|Владислав Безбородов (Санкт-Петербург, Россия)
|Боковой судья
|Александр Кудрявцев (Санкт-Петербург, Россия)
|Боковой судья
|Алексей Ширяев (Ставрополь, Россия)
Обозначения
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Желтая карточка
- Красная карточка
- Вторая желтая карточка
- (к)
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти
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