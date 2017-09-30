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30 сентября 2017, 21:11 | Футбол: Премьер-лига | ТАСС

«Спартак» обыграл «Урал» в матче чемпионата России

МОСКВА, 30 сентября. /ТАСС/. Московский «Спартак» одержал победу над екатеринбургским «Уралом» со счетом 2:0 в домашнем матче 12-го тура чемпионата России по футболу.

<nobr>Красно-белые</nobr> не проигрывают в чемпионате страны на протяжении пяти встреч подряд. Увеличить
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Забитыми мячами отметились Александр Самедов (36-я минута) и Педро Роша (51), для которого этот гол стал дебютным в составе «Спартака». На 74-й минуте с поля за вторую желтую карточку был удален защитник «Урала» Грегор Балажиц. Красно-белые не проигрывают в чемпионате страны на протяжении пяти матчей подряд.

В турнирной таблице «Спартак» занимает шестое место, набрав 17 очков, «Урал» с 16 очками идет восьмым.

В следующем туре «Спартак» 13 октября в гостях сыграет с грозненским «Ахматом», «Урал» на следующий день примет махачкалинский «Анжи».

30.09.2017 19:00 основной раунд: 12-й тур Открытие Арена
Спартак М 2:0 Урал
Первый тайм: 1:0
Главные тренеры
Массимо Каррера Александр Тарханов
Голы
36′ Александр Самедов (Л. Мельгарехо, И. Попов) 19
51′ Педро Роша (де Соуза Луиз Адриану) 99
Составы
Александр Селихов 57
Андрей Ещенко 38
Дмитрий Комбаров (к) 23
Георгий Джикия 14
Илья Кутепов 29
Александр Самедов 19
Лоренсо Мельгарехо 25
Педро Роша 99
Фернанду 11
Ивелин Попов 71
87′ де Соуза Луиз Адриану 12
Марио Пашалич 50
31 Ярослав Годзюр
15 Денис Кулаков (к)
27 Михаил Меркулов
3 Вараздат Ароян 67′
4 Грегор Балажиц 31′ 74′
6 Эрик Бикфалви
13 Петрюс Бумаль 22′
14 Юрий Бавин
9 Георгий Чантурия 78′
28 Никита Чернов
32 Никита Глушков 67′
57 Артем Фидлер
94 Алексей Евсеев 52′
18 Владимир Ильин
Статистика
0 Желтые карточки 4
0 Красные карточки 0
4 Голевые моменты 0
14 Удары (всего) 6
7 Удары в створ 4
4 Угловые 2
15 Фолы 15
2 Офсайды 0
Судьи
Главный судья Владислав Безбородов (Санкт-Петербург, Россия)
Боковой судья Александр Кудрявцев (Санкт-Петербург, Россия)
Боковой судья Алексей Ширяев (Ставрополь, Россия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
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Капитан команды
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