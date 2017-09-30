«Спартак» обыграл «Урал» в матче чемпионата России

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Забитыми мячами отметились Александр Самедов (36-я минута) и Педро Роша (51), для которого этот гол стал дебютным в составе «Спартака». На 74-й минуте с поля за вторую желтую карточку был удален защитник «Урала» Грегор Балажиц. Красно-белые не проигрывают в чемпионате страны на протяжении пяти матчей подряд.

В турнирной таблице «Спартак» занимает шестое место, набрав 17 очков, «Урал» с 16 очками идет восьмым.

В следующем туре «Спартак» 13 октября в гостях сыграет с грозненским «Ахматом», «Урал» на следующий день примет махачкалинский «Анжи».