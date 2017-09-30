Грустный юбилей Бердыева. «Рубин» проиграл четвертый матч подряд

Артур ЕНИКЕЕВ

из Казани

КРАСИВАЯ ЦИФРА

«Эффект Бердыева» на «Казань Арене» активно работал в первых играх сезона, когда болельщики шли на кумира и стабильно занимали 10 с лишним тысяч мест. Сейчас же все снова возвращается к более скромным цифрам, к тому же температура в Казани сильно упала за минувшую неделю. Возможно, где-то в теплой Испании широко улыбается уволенный летом Хави Грасия. Нынешний «Рубин» не сильно опережает график прошлого сезона. Три поражения подряд, три матча без голов — какие уж тут аншлаги? Хотя даже в такой ситуации Бердыев не отменил открытые тренировки, хоть и велел убрать журналистов уже через 10 минут, а не через 15, как обычно.

Однако все-таки в субботу у казанских болельщиков был особенный повод прийти на арену. Матч против «Амкара» стал для Бердыева пятисотым на посту главного тренера «Рубина». Да, в спорте нельзя жить вчерашним днем, но как обойти вниманием такое? Чемпионства, Кубки и победы над «Барселоной», «Челси» и «Интером» уже ничем не стереть. Говорят, что сам тренер был против пышных церемоний, он этого не любит. В итоге так и вышло — два полупустых сектора на «Востоке» подняли над головой красные и зеленые листы, но в какую-то картинку все это не сложилось.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="bg" dir="ltr">GIF-Г⚽️⚽️⚽️⚽️⚽️Л! <a href="https://twitter.com/fc_amkar?ref_src=twsrc%5Etfw">@fc_amkar</a><a href="https://twitter.com/hashtag/%D0%9D%D0%B0%D1%88%D0%A4%D1%83%D1%82%D0%B1%D0%BE%D0%BB?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#НашФутбол</a> <a href="https://twitter.com/hashtag/%D0%A0%D0%A4%D0%9F%D0%9B?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#РФПЛ</a>. 12-й тур. <a href="https://twitter.com/hashtag/%D0%A0%D1%83%D0%B1%D0%B8%D0%BD%D0%90%D0%BC%D0%BA%D0%B0%D1%80?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#РубинАмкар</a> 0:1 Януш Гол <a href="https://t.co/qjjMg0tkh0">pic.twitter.com/qjjMg0tkh0</a></p>— РФПЛ⚽️? (@rfpl) <a href="https://twitter.com/rfpl/status/914148954698379264?ref_src=twsrc%5Etfw">30 сентября 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

АТАКУЮЩИЙ ТУПИК

В первом тайме на поле было грустно. Бердыев пока не знает, как выстроить атаку. Нет ничего подобного тому, что сложилось в «Ростове». Трио форвардов Карадениз-Азмун-Канунников абсолютно не понимает друг друга, Оздоев и Мвила пасуют преимущественно назад, а основная острота исходит от защитника Бауэра или со стандартов.

Технаря Рочину и легкого Лестьенна Бердыев держит в темном теле, а Цакташ уже второй матч не попадает в заявку. В итоге игра «Рубина» совсем лишена красок. Доходит до того, что зрители ищут утешение в троллинге Оздоева, аплодируя каждой передаче назад в исполнении полузащитника.

— Я думаю, что соперники приедут за нулевой ничьей, — говорил накануне матча капитан казанцев Сесар Навас. Испанец играет в России уже девятый сезон и знает тактику Гаджиева не хуже, чем многие тренеры РФПЛ. Пермяки, естественно, никуда не спешили. Темп первого тайма их полностью устраивал.

Казалось, что после перерыва казанцы бросят вперед все силы, но стало еще хуже. Игроки «Рубина» банально избегали инициативы, каждый боялся брать игру на себя. Лишь раз за тайм прошла хорошая комбинация, в финале которой Карадениз не смог замкнуть прострел на дальней штанге. Игру в атаке оживил выход Лестьенна, но партнеры просто не понимали бельгийца. Осознав, что из Казани вполне можно увезти очки, Гаджиев выпустил Бодула. Джокер свое дело знает — элегантный пас на Гола — и 0:1. Отметим, что Сесар Навас снова прозевал рывок за спину.

В оставшееся время казанцы не смогли организовать даже примитивный навал, все заканчивалось еще в центре поля. Игроки покидали стадион, под крики «Позор»! «Рубин» проигрывает четвертый матч подряд, а что самое печальное — не может забить.

ЦИТАТЫ

Гаджи ГАДЖИЕВ, главный тренер «Амкара»:

— В первом тайме мы играли лучше, но забили во втором, когда «Рубин» нагнетал давление. Запомнился момент, когда Жемалетдинов проскочил в штрафную, а в остальном мы справились. «Рубину» не повезло, гол не вытекал из логики, но в футболе часто так бывает.

Курбан БЕРДЫЕВ, главный тренер «Рубина»:

— В целом повторяем одну и ту же ошибку. Потеря концентрации. Одна атака — один гол. Есть проблемы и в позиционной атаке, работаем. Нужно время. Организация обороны требует времени. Есть травмированные, которых не хватает — это Камболов и Кузьмин.