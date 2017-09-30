Парфенов расколдовал «Петровский»

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

Сергей ЯРЕМЕНКО

из Санкт-Петербурга

ПОД ПРИСМОТРОМ МАНЧИНИ

В тот самый момент, когда «Тосно» и «Ахмат» выходили на поле «Петровского», автобус вез зенитовцев в «Пулково» — завтра Кокорину и Ко предстоит матч с «Анжи» в Махачкале.

Тем не менее, тень «Зенита» витала над Петроградкой. С другого берега Ждановки на «Петровский» с большого баннера взирал рисованный Роберто Манчини.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="ru" dir="ltr">Манчини приглядывает за "Тосно" <a href="https://t.co/JRb3QNxrFD">pic.twitter.com/JRb3QNxrFD</a></p>— Сергей Яременко (@serji_spb) <a href="https://twitter.com/serji_spb/status/914080924828160000?ref_src=twsrc%5Etfw">30 сентября 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

В нескольких шагах от главного тренера нашелся рекламный плакат поменьше — с Александром Кокориным. Перед матчем «Тосно» со «Спартаком» бомбардиру здорово досталось — его залепили стикерами, но за пару недель все наклейки оторвали и теперь нападающий как новенький — готов забивать 20 оставшихся голов из плана Манчини «Кокорин — Дзюба».

В разговорах болельщиков, шедших к стадиону тоже было больше сине-бело-голубого:

— Когда «Зенит"-то играет?

— Завтра с «Анжи».

— «Анжи» злой будет. Потерял очки со «Спартаком».

Я так и не понял была в этой фразе ирония или нет.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="ru" dir="ltr">GIF-Г⚽️⚽️⚽️⚽️⚽️Л! <a href="https://twitter.com/fctosno?ref_src=twsrc%5Etfw">@fctosno</a><a href="https://twitter.com/hashtag/%D0%9D%D0%B0%D1%88%D0%A4%D1%83%D1%82%D0%B1%D0%BE%D0%BB?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#НашФутбол</a> <a href="https://twitter.com/hashtag/%D0%A0%D0%A4%D0%9F%D0%9B?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#РФПЛ</a>. 12-й тур. <a href="https://twitter.com/hashtag/%D0%A2%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%90%D1%85%D0%BC%D0%B0%D1%82?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#ТосноАхмат</a> 1:0 77' Евгений Марков <a href="https://t.co/FJRVzHgMWh">pic.twitter.com/FJRVzHgMWh</a></p>— РФПЛ⚽️? (@rfpl) <a href="https://twitter.com/rfpl/status/914109172349902848?ref_src=twsrc%5Etfw">30 сентября 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

ПОЯВЛЕНИЕ БЫСТРОВА

Владимир Быстров подписал контракт с «Тосно» еще в начале августа, перед матчем с ЦСКА, но в премьер-лиге за областной клуб долгое время не играл. Говорят, набирал форму. Впервые на поле полузащитник появился в кубковой встрече с «Тюменью», а в субботу наконец-то попал в основу на матч чемпионата.

Начал Быстров оптимистично — помог Маркову и Заболотному вывалится с правого фланга на Городова, но вратарь выручил «Ахмат».

Потом что-то похожее на опасный момент было уже у самого Быстрова. Он вместе с Заболотным убежал в контратаку по центру, но проиграл борьбу перед штрафной Уциеву и долго удивлялся почему арбитр не зафиксировал фол.

Дмитрий Парфенов: «У Иванова не было претензий к судейству. Когда два пенальти бьешь, претензий не будет.

До перерыва полузащитник еще пару раз демонстрировал фирменную скорость, но защитники грозненцев спокойно перекрывали ему путь к воротам.

В матче против «Тюмени» Быстров провел на поле полчаса, в этот раз его заменили на 62-й минуте. Возможно, в следующий раз Парфенов даст Владимиру довести матч до финального свистка.

ИСТОРИЧЕСКАЯ ПОБЕДА

Едва ли ни единственным по-настоящему острым моментом первого тайма стал плотный удар Карницкого из-за штрафной, который Городов перевел на угловой. А в самом начале второй половины неугомонный Заболотный заставил Швеца сфолить и заработать вторую желтую карточку.

Удивительно, но даже после удаления «Ахмат» не стал запираться у своей штрафной — хотя Кононов и снял с игры двух нападающих — Лео и Митришева. Одинокий Мбенг весьма эффектно таранил оборону «Тосно», но в итоге забили все-таки хозяева. В тот самый момент, когда показалось, что команда Парфенова опять не выиграет дома, невесть откуда взявшийся в середине поля центральный защитник Сухарев навесил в штрафную, а Марков просто и буднично опередил зазевавшегося Анхеля.