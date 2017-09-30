Парфенов расколдовал «Петровский»
Как «Тосно» добыл первую домашнюю победу. Команда Дмитрия Парфенова на своем поле нанесла поражение «Ахмату».
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Сергей ЯРЕМЕНКО
из
ПОД ПРИСМОТРОМ МАНЧИНИ
В тот самый момент, когда «Тосно» и «Ахмат» выходили на поле «Петровского», автобус вез зенитовцев в «Пулково» — завтра Кокорину и Ко предстоит матч с «Анжи» в Махачкале.
Тем не менее, тень «Зенита» витала над Петроградкой. С другого берега Ждановки на «Петровский» с большого баннера взирал рисованный Роберто Манчини.
В нескольких шагах от главного тренера нашелся рекламный плакат поменьше — с Александром Кокориным. Перед матчем «Тосно» со «Спартаком» бомбардиру здорово досталось — его залепили стикерами, но за пару недель все наклейки оторвали и теперь нападающий как новенький — готов забивать 20 оставшихся голов из плана Манчини «Кокорин — Дзюба».
В разговорах болельщиков, шедших к стадиону тоже было больше сине-бело-голубого:
— Когда «Зенит"-то играет?
— Завтра с «Анжи».
— «Анжи» злой будет. Потерял очки со «Спартаком».
Я так и не понял была в этой фразе ирония или нет.
ПОЯВЛЕНИЕ БЫСТРОВА
Владимир Быстров подписал контракт с «Тосно» еще в начале августа, перед матчем с ЦСКА, но в
Начал Быстров оптимистично — помог Маркову и Заболотному вывалится с правого фланга на Городова, но вратарь выручил «Ахмат».
Потом
Дмитрий Парфенов: «У Иванова не было претензий к судейству. Когда два пенальти бьешь, претензий не будет.
До перерыва полузащитник еще пару раз демонстрировал фирменную скорость, но защитники грозненцев спокойно перекрывали ему путь к воротам.
В матче против «Тюмени» Быстров провел на поле полчаса, в этот раз его заменили на 62-й минуте. Возможно, в следующий раз Парфенов даст Владимиру довести матч до финального свистка.
ИСТОРИЧЕСКАЯ ПОБЕДА
Едва ли ни единственным
Удивительно, но даже после удаления «Ахмат» не стал запираться у своей штрафной — хотя Кононов и снял с игры двух нападающих — Лео и Митришева. Одинокий Мбенг весьма эффектно таранил оборону «Тосно», но в итоге забили
В концовке сравнивать счет в штрафную «Тосно» прибежал даже Городов, но до мяча он не добрался и историческое событие
|Дмитрий Парфенов
|Олег Кононов
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|5
|Желтые карточки
|3
|0
|Красные карточки
|0
|3
|Голевые моменты
|1
|17
|Удары (всего)
|2
|8
|Удары в створ
|1
|5
|Угловые
|3
|13
|Фолы
|14
|1
|Офсайды
|1
|Главный судья
|Алексей Николаев (Москва, Россия)
|Боковой судья
|Антон Кобзев (Москва, Россия)
|Боковой судья
|Владимир Миневич (Смоленск, Россия)
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Желтая карточка
- Красная карточка
- Вторая желтая карточка
- (к)
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти
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