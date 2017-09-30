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30 сентября 2017, 19:22 | Футбол: Премьер-лига | Спорт-Экспресс

Парфенов расколдовал «Петровский»

Как «Тосно» добыл первую домашнюю победу. Команда Дмитрия Парфенова на своем поле нанесла поражение «Ахмату».

Как <span class=error>Тосно</span> добыл первую домашнюю победу. Увеличить
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Сергей ЯРЕМЕНКО
из Санкт-Петербурга

ПОД ПРИСМОТРОМ МАНЧИНИ

В тот самый момент, когда «Тосно» и «Ахмат» выходили на поле «Петровского», автобус вез зенитовцев в «Пулково» — завтра Кокорину и Ко предстоит матч с «Анжи» в Махачкале.

Тем не менее, тень «Зенита» витала над Петроградкой. С другого берега Ждановки на «Петровский» с большого баннера взирал рисованный Роберто Манчини.

В нескольких шагах от главного тренера нашелся рекламный плакат поменьше — с Александром Кокориным. Перед матчем «Тосно» со «Спартаком» бомбардиру здорово досталось — его залепили стикерами, но за пару недель все наклейки оторвали и теперь нападающий как новенький — готов забивать 20 оставшихся голов из плана Манчини «Кокорин — Дзюба».

В разговорах болельщиков, шедших к стадиону тоже было больше сине-бело-голубого:

— Когда «Зенит"-то играет?

— Завтра с «Анжи».

— «Анжи» злой будет. Потерял очки со «Спартаком».

Я так и не понял была в этой фразе ирония или нет.

ПОЯВЛЕНИЕ БЫСТРОВА

Владимир Быстров подписал контракт с «Тосно» еще в начале августа, перед матчем с ЦСКА, но в премьер-лиге за областной клуб долгое время не играл. Говорят, набирал форму. Впервые на поле полузащитник появился в кубковой встрече с «Тюменью», а в субботу наконец-то попал в основу на матч чемпионата.

Начал Быстров оптимистично — помог Маркову и Заболотному вывалится с правого фланга на Городова, но вратарь выручил «Ахмат».

Потом что-то похожее на опасный момент было уже у самого Быстрова. Он вместе с Заболотным убежал в контратаку по центру, но проиграл борьбу перед штрафной Уциеву и долго удивлялся почему арбитр не зафиксировал фол.

Дмитрий Парфенов: «У Иванова не было претензий к судейству. Когда два пенальти бьешь, претензий не будет.

До перерыва полузащитник еще пару раз демонстрировал фирменную скорость, но защитники грозненцев спокойно перекрывали ему путь к воротам.

В матче против «Тюмени» Быстров провел на поле полчаса, в этот раз его заменили на 62-й минуте. Возможно, в следующий раз Парфенов даст Владимиру довести матч до финального свистка.

ИСТОРИЧЕСКАЯ ПОБЕДА

Едва ли ни единственным по-настоящему острым моментом первого тайма стал плотный удар Карницкого из-за штрафной, который Городов перевел на угловой. А в самом начале второй половины неугомонный Заболотный заставил Швеца сфолить и заработать вторую желтую карточку.

Удивительно, но даже после удаления «Ахмат» не стал запираться у своей штрафной — хотя Кононов и снял с игры двух нападающих — Лео и Митришева. Одинокий Мбенг весьма эффектно таранил оборону «Тосно», но в итоге забили все-таки хозяева. В тот самый момент, когда показалось, что команда Парфенова опять не выиграет дома, невесть откуда взявшийся в середине поля центральный защитник Сухарев навесил в штрафную, а Марков просто и буднично опередил зазевавшегося Анхеля.

В концовке сравнивать счет в штрафную «Тосно» прибежал даже Городов, но до мяча он не добрался и историческое событие все-таки состоялось — областной коллектив добыл первую победу на «Петровском» в премьер-лиге.

30.09.2017 14:00 Зрители 4757 основной раунд: 12-й тур Петровский
Тосно 1:0 Ахмат
Первый тайм: 0:0
Главные тренеры
Дмитрий Парфенов Олег Кононов
Голы
77′ Евгений II Марков (С. Сухарев) 20
Составы
Давид Юрченко (к) 16
65′ Сергей Сухарев 8
Евгений Чернов 28
87′ Виталий Шахов 13
Андрей Буйволов 25
Нуну Роша 15
Антон Заболотный 17
Марко Полетанович 88
61′ Владимир Быстров 34
Георгий Мелкадзе 10
25′ 86′ Евгений II Марков 20
Александр Трошечкин 23
41′ 71′ Александр Карницкий 14
81′ Никола Труич 77
16 Евгений Городов
40 Ризван Уциев (к)
2 Родолфу
4 Вилькер Анхель 90+1′
15 Андрей Семенов
11 Силва Лима Исмаэл
23 Антон Швец 23′ 46′
17 Аблай Мбенг
13 Милад Мохаммади 72′
77 Бернард Бериша
8 Лео Жаба 48′
70 Аюб Бацуев
95 Магомед Митришев 53′
21 Одисе Роши
Статистика
5 Желтые карточки 3
0 Красные карточки 0
3 Голевые моменты 1
17 Удары (всего) 2
8 Удары в створ 1
5 Угловые 3
13 Фолы 14
1 Офсайды 1
Судьи
Главный судья Алексей Николаев (Москва, Россия)
Боковой судья Антон Кобзев (Москва, Россия)
Боковой судья Владимир Миневич (Смоленск, Россия)
Обозначения
Вышел из игры
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Вторая желтая карточка
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