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30 сентября 2017, 19:18 | Футбол: Премьер-лига | ТАСС

«Амкар» обыграл «Рубин» и одержал третью подряд победу в РФПЛ

ТАСС, 30 сентября. Казанский «Рубин» проиграл пермскому «Амкару» со счетом 0:1 в домашнем матче 12-го тура чемпионата России по футболу.

Мяч на 83-й минуте забил Януш Гол.

«Рубин» проиграл четвертый матч подряд, при этом все встречи были проиграны со счетом 0:1. Курбан Бердыев провел 500-й матч в качестве главного тренера казанского клуба.

Казанцы с 14 баллами занимают десятое место в турнирной таблице. Пермяки продлили серию побед до трех матчей и с 14 очками располагаются на девятой строчке.

В следующем туре казанцы 15 октября на выезде сыграют с «Ростовом», «Амкар» днем позднее примет «Тосно» из Ленинградской области.

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