«Амкар» обыграл «Рубин» и одержал третью подряд победу в РФПЛ

Мяч на 83-й минуте забил Януш Гол.

«Рубин» проиграл четвертый матч подряд, при этом все встречи были проиграны со счетом 0:1. Курбан Бердыев провел 500-й матч в качестве главного тренера казанского клуба.

Казанцы с 14 баллами занимают десятое место в турнирной таблице. Пермяки продлили серию побед до трех матчей и с 14 очками располагаются на девятой строчке.

В следующем туре казанцы 15 октября на выезде сыграют с «Ростовом», «Амкар» днем позднее примет «Тосно» из Ленинградской области.