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30 сентября 2017, 18:23 | Футбол: Премьер-лига | Чемпионат.com

«Спартак» — «Урал»: Комбаров, Мельгарехо и Педро Роша выйдут с первых минут

Стали известны стартовые составы «Спартака» и «Урала» на матч 12-го тура РФПЛ.

Стали известны стартовые составы Спартака и Урала на матч 12-го тура <span class=error>РФПЛ</span>. Увеличить
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«Спартак»: Селихов, Ещенко, Джикия, Кутепов, Комбаров, Самедов, Фернандо, Попов, Мельгарехо, Педро Роша, Луис Адриано.

Запасные: Максименко, Боккетти, Щербаков, Таски, Петкович, Самсонов, Бакаев, Пашалич, Сакала.

«Урал»: Годзюр, Меркулов, Балажиц, Ароян, Бавин, Евсеев, Чантурия, Кулаков, Глушков, Бумаль, Бикфалви.

Запасные: Арапов, Жариков, Чернов, Динга, Фидлер, Манучарян, Ильин.

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Новости Премьер-лиги

«Спартак» сыграет с «Уралом» в матче чемпионата России

«Спартак» сыграет с «Уралом» в матче чемпионата России

МОСКВА, 30 сентября. /ТАСС/. Четыре матча в Хабаровске, Санкт-Петербурге, Казани и Москве пройдут в субботу в 12-м туре чемпионата России по футболу. «Спартак» сыграет с «Уралом», тогда как «Рубин» в 500-м матче под руководством Курбана Бердыева попытается прервать серию из трех поражений в матче с набравшим ход пермским «Амкаром».
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