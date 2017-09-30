МОСКВА, 30 сентября. /ТАСС/. Четыре матча в Хабаровске, Санкт-Петербурге, Казани и Москве пройдут в субботу в 12-м туре чемпионата России по футболу. «Спартак» сыграет с «Уралом», тогда как «Рубин» в 500-м матче под руководством Курбана Бердыева попытается прервать серию из трех поражений в матче с набравшим ход пермским «Амкаром».