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30 сентября 2017, 17:57 | Футбол: Премьер-лига | Р-Спорт

ФК «Тосно» победил «Ахмат» и покинул зону вылета

МОСКВА, 30 сен — Р-Спорт. Футбольный клуб «Тосно» (Ленинградская область) нанес поражение грозненскому «Ахмату» в матче 12-го тура чемпионата России и покинул зону вылета из РФПЛ.

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Встреча, состоявшаяся в субботу на стадионе «Петровский» в Санкт-Петербурге, завершилась со счетом 1:0 в пользу хозяев, у которых на 77-й минуте отличился Евгений Марков. Тосненцы играли в большинстве с 46-й минуты, когда красную карточку получил полузащитник гостей Антон Швец.

«Тосно» набрал 12 очков и поднялся на 12-е место в турнирной таблице, «Ахмат» (17) идет пятым.

30.09.2017 14:00 основной раунд: 12-й тур Петровский
Тосно 1:0 Ахмат
Первый тайм: 0:0
Главные тренеры
Дмитрий Парфенов Олег Кононов
Голы
77′ Евгений II Марков (С. Сухарев) 20
Составы
Давид Юрченко (к) 16
65′ Сергей Сухарев 8
Евгений Чернов 28
87′ Виталий Шахов 13
Андрей Буйволов 25
Нуну Роша 15
Антон Заболотный 17
Марко Полетанович 88
61′ Владимир Быстров 34
Георгий Мелкадзе 10
25′ 86′ Евгений II Марков 20
Александр Трошечкин 23
41′ 71′ Александр Карницкий 14
81′ Никола Труич 77
16 Евгений Городов
40 Ризван Уциев (к)
2 Родолфу
4 Вилькер Анхель 90+1′
15 Андрей Семенов
11 Силва Лима Исмаэл
23 Антон Швец 23′ 46′
17 Аблай Мбенг
13 Милад Мохаммади 72′
77 Бернард Бериша
8 Лео Жаба 48′
70 Аюб Бацуев
95 Магомед Митришев 53′
21 Одисе Роши
Статистика
5 Желтые карточки 3
0 Красные карточки 0
3 Голевые моменты 1
17 Удары (всего) 2
8 Удары в створ 1
5 Угловые 3
13 Фолы 14
1 Офсайды 1
Судьи
Главный судья Алексей Николаев (Москва, Россия)
Боковой судья Антон Кобзев (Москва, Россия)
Боковой судья Владимир Миневич (Смоленск, Россия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
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