ФК «Тосно» победил «Ахмат» и покинул зону вылета
МОСКВА, 30 сен —
Р-Спорт. Футбольный клуб «Тосно» (Ленинградская область) нанес поражение грозненскому «Ахмату» в матче 12-го тура чемпионата России и покинул зону вылета из РФПЛ.
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Встреча, состоявшаяся в субботу на стадионе «Петровский» в
«Тосно» набрал 12 очков и поднялся на 12-е место в турнирной таблице, «Ахмат» (17) идет пятым.
Главные тренеры
|Дмитрий Парфенов
|Олег Кононов
Голы
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Составы
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Статистика
|5
|Желтые карточки
|3
|0
|Красные карточки
|0
|3
|Голевые моменты
|1
|17
|Удары (всего)
|2
|8
|Удары в створ
|1
|5
|Угловые
|3
|13
|Фолы
|14
|1
|Офсайды
|1
Судьи
|Главный судья
|Алексей Николаев (Москва, Россия)
|Боковой судья
|Антон Кобзев (Москва, Россия)
|Боковой судья
|Владимир Миневич (Смоленск, Россия)
Обозначения
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Желтая карточка
- Красная карточка
- Вторая желтая карточка
- (к)
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти
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