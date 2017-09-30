ФК «Тосно» победил «Ахмат» и покинул зону вылета

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

Встреча, состоявшаяся в субботу на стадионе «Петровский» в Санкт-Петербурге, завершилась со счетом 1:0 в пользу хозяев, у которых на 77-й минуте отличился Евгений Марков. Тосненцы играли в большинстве с 46-й минуты, когда красную карточку получил полузащитник гостей Антон Швец.

«Тосно» набрал 12 очков и поднялся на 12-е место в турнирной таблице, «Ахмат» (17) идет пятым.