«СКА-Хабаровск» одержал вторую победу в РФПЛ, дома обыграв «Ростов»

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Встреча, состоявшаяся в субботу в Хабаровске, завершилась со счетом 2:1 в пользу хозяев. В составе победителей мячи забили Мирослав Маркович (17-я минута) и Денис Дедечко (71). Автором гола у гостей стал Виталий Устинов (45).

«СКА-Хабаровск», одержавший вторую победу в РФПЛ и прервавший шестиматчевую безвыигрышную серию, набрал 11 очков и поднялся на 13-е место в турнирной таблице. «Ростов» с 16 баллами занимает шестую позицию.

В следующем туре 14 октября «СКА-Хабаровск» на выезде сыграет с московским «Динамо», а «Ростов» днем позже примет казанский «Рубин».