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30 сентября 2017, 14:49 | Футбол: Премьер-лига | Р-Спорт

«СКА-Хабаровск» одержал вторую победу в РФПЛ, дома обыграв «Ростов»

МОСКВА, 30 сен — Р-Спорт. Футболисты «СКА-Хабаровска» одолели «Ростов» в домашнем матче 12-го тура чемпионата России.

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Встреча, состоявшаяся в субботу в Хабаровске, завершилась со счетом 2:1 в пользу хозяев. В составе победителей мячи забили Мирослав Маркович (17-я минута) и Денис Дедечко (71). Автором гола у гостей стал Виталий Устинов (45).

«СКА-Хабаровск», одержавший вторую победу в РФПЛ и прервавший шестиматчевую безвыигрышную серию, набрал 11 очков и поднялся на 13-е место в турнирной таблице. «Ростов» с 16 баллами занимает шестую позицию.

В следующем туре 14 октября «СКА-Хабаровск» на выезде сыграет с московским «Динамо», а «Ростов» днем позже примет казанский «Рубин».

30.09.2017 11:30 Зрители 6535 основной раунд: 12-й тур им. Ленина
СКА-Хабаровск 2:1 Ростов
Первый тайм: 1:1
Главные тренеры
Алексей Поддубский Леонид Кучук
Голы
17′ Мирослав Маркович (В. Никифоров) 11
71′ Денис Дедечко 69
91 Виталий Устинов (А. Гацкан, М. Думбья) 45′
Составы
Александр Довбня 1
Георгий Наваловский 88
35′ Исмаил Эдиев 3
Александр Пуцко 5
Александр Димидко (к) 13
Николай Калинский 78
Мирослав Маркович 11
Денис Дедечко 69
89′ Владислав Никифоров 10
Константин Савичев 77
62′ Виталий Федотов 19
Венцислав Христов 91
73′ 78′ Максим Казанков 87
Георгий Габулов 8
30 Сергей Песьяков
4 Сергей Паршивлюк
91 Виталий Устинов
3 Мацей Вилюш 21′
15 Сверрир Ингасон
11 Александр Бухаров 90′
18 Павел Могилевец
84 Александр Гацкан (к) 58′
16 Евгений Макеев 82′ 51′
14 Элдор Шомуродов
17 Мусса Думбья 65′
12 Алексей Ионов
10 Александр Зуев 62′
2 Тимофей Калачев
Статистика
2 Желтые карточки 4
0 Красные карточки 0
3 Голевые моменты 2
7 Удары (всего) 11
4 Удары в створ 6
0 Штанги, перекладины 1
5 Угловые 5
14 Фолы 16
3 Офсайды 4
Судьи
Главный судья Игорь Федотов (Москва, Россия)
Боковой судья Вячеслав Семенов (Гатчина, Россия)
Боковой судья Рашид Абусуев (Санкт-Петербург, Россия)
Обозначения
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