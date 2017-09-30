«СКА-Хабаровск» — «Ростов»: стали известны стартовые составы
Стали известны стартовые составы «СКА-Хабаровск» и «Ростова» и на матч 12-го тура российской
Премьер-Лиги, который пройдёт на стадионе имени Владимира Ленина сегодня, 30 сентября.
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«СКА-Хабаровск»: Довбня, Эдиев, Димидко, Пуцко, Никифоров, Казанков, Наваловский, Дедечко, Калинский, Федотов, Маркович.
«Ростов»: Песьяков, Паршивлюк, Макеев, Устинов, Игнасон, Вилюш, Гацкан, Могилевец, Зуев, Думбия, Бухаров.
Начало встречи — в 11:30 мск.
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