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30 сентября 2017, 11:23 | Футбол: Премьер-лига | Чемпионат.com

«СКА-Хабаровск» — «Ростов»: стали известны стартовые составы

Стали известны стартовые составы «СКА-Хабаровск» и «Ростова» и на матч 12-го тура российской Премьер-Лиги, который пройдёт на стадионе имени Владимира Ленина сегодня, 30 сентября.

Стали известны стартовые составы <span class=error>СКА</span>-Хабаровск и Ростова и на матч 12-го тура российской <nobr>Премьер-Лиги</nobr> который пройдёт на стадионе имени Владимира Ленина сегодня 30 сентября. Увеличить
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«СКА-Хабаровск»: Довбня, Эдиев, Димидко, Пуцко, Никифоров, Казанков, Наваловский, Дедечко, Калинский, Федотов, Маркович.

«Ростов»: Песьяков, Паршивлюк, Макеев, Устинов, Игнасон, Вилюш, Гацкан, Могилевец, Зуев, Думбия, Бухаров.

Начало встречи — в 11:30 мск.
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Новости Премьер-лиги

«Спартак» сыграет с «Уралом» в матче чемпионата России

«Спартак» сыграет с «Уралом» в матче чемпионата России

МОСКВА, 30 сентября. /ТАСС/. Четыре матча в Хабаровске, Санкт-Петербурге, Казани и Москве пройдут в субботу в 12-м туре чемпионата России по футболу. «Спартак» сыграет с «Уралом», тогда как «Рубин» в 500-м матче под руководством Курбана Бердыева попытается прервать серию из трех поражений в матче с набравшим ход пермским «Амкаром».
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