«Спартак» сыграет с «Уралом» в матче чемпионата России

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Проведя во вторник неплохой матч Лиги чемпионов с английским «Ливерпулем» (1:1), футболисты «Спартака» доказали, что разговоры о конфликте в команде или нежелание играть за главного тренера Массимо Карреру несостоятельны. Впрочем, в сентябре мотивация у «Спартака» заметна лишь в Кубке России и Лиге чемпионов, где успешное выступление может помочь забыть о неудачном чемпионате.

После домашней ничьей с «Анжи» «Спартак» опустился на восьмое место, и отставание от лидера «Зенита» в 13 очков означает, что повторить успех прошлого сезона будет практически невозможно. После непростой игры с «Ливерпулем», когда «Спартак» затратил большое количество сил и эмоций, сохранив ничью, показать характер и в матче с «Уралом» будет сложной задачей. Об этом говорил накануне встречи и Каррера. По его мнению, что и подтвердил матч с «Ливерпулем», «Спартак» может играть хорошо — главное, действовать с не меньшей мотивацией и не терять концентрацию в конце второго тайма, когда команда чаще всего в нынешнем сезоне пропускает мячи.

Футбол Премьер-лига 2017/2018 Тур 12, 30.09.2017, 19:00 -:- Спартак М Урал

В случае победы «Спартак» может подняться сразу на пятое место и выправить соотношение забитых и пропущенных мячей, которое сейчас отрицательное — 16−17. Больше «Спартака» мячей в пассиве имеет лишь аутсайдер «Анжи» (25), при этом в первых таймах команда Карреры пропустила всего два мяча, а во вторых — 15.

В «Спартаке» сложная ситуация с травмированными, последней потерей стал голкипер Артем Ребров, повредивший колено в матче с «Ливерпулем», зато могут вернуться в строй Денис Глушаков, Квинси Промес и Зе Луиш.

Матч пройдет на «Открытие-Арене», начало — 19:00 мск. Главным арбитром назначен Владислав Безбородов из Санкт- Петербурга.

Сначала сыграют в Хабаровске

Игровой день субботы откроется в Хабаровске, где в 11:30 мск местный СКА сыграет с «Ростовом». Дальневосточники не побеждали шесть матчей, опустившись в зону вылета, тогда как «Ростов» не выигрывал пять туров, из лидирующей группы откатившись на шестую строчку. Если СКА забил в лиге меньше всех (6 голов в 11 турах), то ростовчане по пропущенным мячам (8) уступают лишь лидеру «Зениту» (3).

Матч пройдет на стадионе имени Ленина, главный арбитр — Игорь Федотов из Москвы. Дисквалифицирован полузащитник «Ростова» Артур Юсупов.

Другой новичок премьер-лиги «Тосно» на стадионе «Петровский» в Санкт-Петербурге в 14:00 примет грозненский «Ахмат». Выступая на нейтральном поле, футболисты «Тосно» пока дома не побеждали, хотя последний матч на «Петровском» со «Спартаком» (2:2) подопечные Дмитрия Парфенова могут записать себе в актив. Команда из Ленинградской области занимает лишь 14-е место, тогда как их соперники ведут борьбу за Лигу Европы. «Ахмат» не проигрывает четыре матча, а в гостях команда Олега Кононова уже обыграла «Ростов» и ЦСКА.

Главным арбитром матча «Тосно» — «Ахмат» назначен Алексей Николаев из Москвы.

500-й матч Бердыева

Казанский «Рубин» Курбана Бердыева в сентябре попал в игровую яму — лишившись лучшего бомбардира бразильца Жонатаса, который уехал в Германию, волжане перестали забивать и три матча подряд проиграли со счетом 0:1. «Рубин» опустился на девятое место, хотя до идущего в зоне Лиги Европы «Ахмата» всего три очка. В 16:30 мск на «Казань-Арене» «Рубин» сыграет с «Амкаром», который после провального старта сезона одержал две победы подряд над «Локомотивом» и хабаровским СКА, поднявшись на 11-е место. При этом «Амкар» пропустил всего девять мячей, уступая по этому показателю лишь «Зениту» и «Ростову», хотя по забитым мячам пермяки идут последними вместе с хабаровскими армейцами (6).

Футбол Премьер-лига 2017/2018 Тур 12, 30.09.2017, 16:30 -:- Рубин Амкар

Матч в Казани обслужит судейская бригада во главе с Михаилом Вилковым из Нижнего Новгорода. Встреча будет 500-й для Бердыева во главе казанского клуба, который он впервые принял в 2001 году.

12-й тур стартовал в пятницу, когда «Арсенал» победил «Краснодар» — 1:0. В воскресенье встречаются ЦСКА и «Уфа», «Локомотив» и «Динамо», «Анжи» и «Зенит».

После 11 туров «Зенит» лидирует, набрав 27 очков. 23 очка у «Локомотива», 21 — «Краснодара» (12 матчей).