Семак вместо Моуринью. Тарханов вместо Клоппа

Прошедшая евронеделя в очередной раз показала, как по-разному наши клубы выглядят в двух Лигах — чемпионов и Европы. Мысль, что вторая — наш турнир, трудно назвать свежей, но ее хочется повторять и повторять. Особенно после того, что проделал «Манчестер Юнайтед» c ЦСКА и как на этом фоне уверенно смотрелся «Зенит», обыгравший «Реал Сосьедад».

Есть, правда, одно «но» — «нашей» ЛЕ остается ровно до стадии плей-офф. Весной там начинаются точно такие же мучения, какие российские команды испытывают в ЛЧ. До апреля доживаем очень редко. В том числе потому, что Лигу Европы усиливают вылетевшие из турнира рангом выше. Это там они неудачники, а здесь — фавориты. В большинстве случаев хотя бы одна из таких команд доходит до финала.

Героическая ничья «Спартака» c «Ливерпулем» тоже пока не дает поводов мыслить в масштабах Лиги чемпионов. Да, матч был интересным, напряженным, результат оказался достойным, но очевидно же, что красно-белые играли на пределе возможностей. И что второй раз так себя настроить просто не хватит ресурсов — ни физических, ни моральных. Подвиги нельзя совершать по расписанию, на них есть лимит, для них должно быть вдохновение. И если случается чудо вопреки (а оно случилось, учитывая все обстоятельства, включая дикое количество травм), значит, затрачены действительно последние резервы. В следующий раз надо брать чем-то другим — игрой в футбол, например. Не отказываясь при этом от дисциплины, самоотдачи и прочего — всего того, что так помогло против «Ливерпуля». C «Cевильей», есть ощущение, нужно создать больше моментов, чем один со штрафного. Второй раз трюк не пройдет, да и магия имени у испанцев не та.

Среда. Москва. ЦСКА — «Манчестер Юнайтед» — 1:4. Жозе МОУРИНЬЮ (слева) и Виктор ГОНЧАРЕНКО. Спорт-Экспресс

Есть такое выражение: «На этого соперника не надо дополнительно настраивать». Оно применимо как раз к командам вроде «Ливерпуля», против которого мобилизация происходит автоматически. Но если так, то существуют и, мягко говоря, не вдохновляющие. И подозреваю, что «Урал» к ним относится.

Спуск с горы порой так же сложен, как подъем. В Лиге чемпионов «Cпартаку» интересно — там аншлаги, там сохраняется интрига, там на тебя смотрит весь мир, там Юрген Клопп. Все это было буквально только что — во вторник. А уже в субботу — битва за седьмое место с «Уралом» и Александр Тарханов в качестве оппонента Массимо Карреры. Хороший и уважаемый тренер, но все-таки не Клопп. Да и Артем Фидлер — совсем не Роберту Фирмину.

Существует точка зрения, что «Cпартаку» на эту встречу следует радикально перетряхнуть состав, включив в него ребят из второй и молодежной команд — Руденко, например, который принес победу над «Ливерпулем» в юношеской Лиге чемпионов. Тогда и мотивация будет, да и от новых травм можно уберечься. Что ж, возможно, это выход. Потому что поверить в стопроцентную самоотдачу тех, кто выстоял против «Ливерпуля», тяжело.