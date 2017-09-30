Семак вместо Моуринью. Тарханов вместо Клоппа
Сегодня и завтра российские участники еврокубков проведут свои матчи в РФПЛ. К ним «Зенит», «Локо», ЦСКА и «Спартак» подходят в разном психологическом состоянии.
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Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Прошедшая евронеделя в очередной раз показала, как
Есть, правда, одно «но» — «нашей» ЛЕ остается ровно до стадии
Героическая ничья «Спартака» c «Ливерпулем» тоже пока не дает поводов мыслить в масштабах Лиги чемпионов. Да, матч был интересным, напряженным, результат оказался достойным, но очевидно же, что
Есть такое выражение: «На этого соперника не надо дополнительно настраивать». Оно применимо как раз к командам вроде «Ливерпуля», против которого мобилизация происходит автоматически. Но если так, то существуют и, мягко говоря, не вдохновляющие. И подозреваю, что «Урал» к ним относится.
Спуск с горы порой так же сложен, как подъем. В Лиге чемпионов «Cпартаку» интересно — там аншлаги, там сохраняется интрига, там на тебя смотрит весь мир, там Юрген Клопп. Все это было буквально только что — во вторник. А уже в субботу — битва за седьмое место с «Уралом» и Александр Тарханов в качестве оппонента Массимо Карреры. Хороший и уважаемый тренер, но
Существует точка зрения, что «Cпартаку» на эту встречу следует радикально перетряхнуть состав, включив в него ребят из второй и молодежной команд — Руденко, например, который принес победу над «Ливерпулем» в юношеской Лиге чемпионов. Тогда и мотивация будет, да и от новых травм можно уберечься. Что ж, возможно, это выход. Потому что поверить в стопроцентную самоотдачу тех, кто выстоял против «Ливерпуля», тяжело.
ЦСКА в этом плане, наверное, чуть легче. У него, в отличие от «Спартака», едва ли есть чувство выполненного долга — да и откуда ему взяться после 1:4? Это значит, что на «Уфе» можно выместить все накопившееся за очень неприятные 90 минут среды. И, кстати, на волне пусть локального, но
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