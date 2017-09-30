Александр Будаков: «Я пережил футбольную клиническую смерть»

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В воскресенье аутсайдер чемпионата России «Анжи» примет на своем поле лидирующий в таблице РФПЛ «Зенит». После неудачного старта махачкалинская команда смогла на выезде добиться ничейного результата со «Спартаком» (2:2), дав красно-белым возможность сравнять счет только на последних секундах. Несколько сэйвов в той игре совершил вернувшийся в премьер-лигу вратарь Александр Будаков.

Бывший голкипер молодежного состава московского «Локомотива» когда-то подавал большие надежды — в юношескую сборную России его вызывали до 19 лет. Звездный час футболиста наступил, когда он стал основным стражем ворот и капитаном краснодарской «Кубани». Александр Будаков помог южанам выйти в премьер-лигу по итогам 2010 года, а в сезоне-2011/12 — сохранить место в высшем эшелоне. По итогам 20 туров «Кубань» уверенно шла в первой шестерке РФПЛ. Но в августе 2011-го тренерский штаб во главе с Даном Петреску неожиданно убрал вратаря из основы. В своих последних трех играх за краснодарцев Александр Будаков пропустил всего три гола, а «Кубань» добилась отличных результатов, на выезде сыграв вничью со «Спартаком» (1:1), победив дома «Динамо» (3:1) и в гостях «Ростов» (2:1). Освободившееся место в воротах занял приобретенный тем летом у красно-белых Александр Беленов, а карьера Александра Будакова пошла по нисходящей: в 2012 году он вылетел из РФПЛ с нальчикским «Спартаком», а через год не смог удержаться в ФНЛ с «Химками».

После этого вратарь довольно долго довольствовался ролью запасного в московском «Торпедо». Его контракт с автозаводцами истек летом 2015 года, и в марте 2016-го футболист перебрался в белорусский клуб «Ислочь». Этим же летом Александр Будаков оказался в пермском «Амкаре», где так и не смог попасть в основной состав даже после перехода в «Спартак» Александра Селихова. Летом 2017 года Александр Будаков пришел в «Анжи» и неожиданно для многих стал первым номером дагестанского клуба. В интервью «Известиям» 32-летний голкипер рассказал о недавнем матче со «Спартаком», предстоящей встрече с «Зенитом», смазанном старте «Анжи» и причинах неудач в своей карьере.

— Матч со «Спартаком» стал для «Анжи» прорывом?

— Если бы кто-то до игры предсказал ничью, я бы счел это за хороший результат. Но то, как мы упустили победу в компенсированное время, удручает. Считаю, что на протяжении всей встречи мы выглядели лучше «Спартака», если не считать отдельных отрезков. В принципе, счет 1:0 в середине второго тайма не отражал реального соотношения сил в игре. И наши два гола были закономерны. Поэтому таким образом упустить победу — вдвойне обидно.

— Руководство вашего клуба жестко раскритиковало судейство в эпизоде с назначением в ворота «Анжи» пенальти, с которого «Спартак» и открыл счет…

— Я могу сказать только одно: очень жаль, что стадион «Открытие Арена» не крытый. Или не имеет выдвижную крышу, как арена в Санкт-Петербурге. Тогда мы бы избежали сквозняка, который привел к падению Жано Ананидзе в нашей штрафной площади и назначению пенальти.

— И все же, за счет чего «Анжи» удалось сыграть против «Спартака» лучше, чем в предыдущих матчах сезона?

— Мы постепенно находим свою игру, притираемся друг к другу, начинаем понимать требования нового тренерского штаба. Плюс на поле домашнего стадионе «Спартака» мы чувствовали себя как дома. К сожалению, летом в Каспийске с нашим газоном случилась катастрофа — он просто умер. И мы вынуждены были играть на «огороде». А поскольку «Анжи» старается больше играть низом, контролировать мяч, нам оказалось крайне сложно выступать на таком поле. На «Открытии» оно просто идеальное — лучшее в стране. И играть на нем — одно удовольствие.

— «Спартак» производил впечатление команды уровня Лиги чемпионов?

— Не мне судить об их уровне. Я болею за них в еврокубках, но в чемпионате России мы со всеми стараемся играть на победу. И со «Спартаком», и с «Зенитом», и со всеми остальными.

— В игре против «Зенита» у «Анжи» есть шансы?

— Против любой команды всегда есть шансы. Безусловно, сейчас «Зенит» — однозначный лидер чемпионата и по результату, и по игре, и по составу. Но сыграло же с ними вничью «Динамо», от которого мы отстаем всего на два очка. Да и наши соседи по таблице — «СКА-Хабаровск» и «Амкар» — вполне на равных играли с ними, хоть и потерпели поражение.

— Впервые за шесть лет со времен краснодарской «Кубани» вы являетесь основным вратарем команды РФПЛ. За счет чего случился этот «ренессанс»?

— Можно сказать, я пережил футбольную клиническую смерть. Одно время не был уверен, что вообще стоит продолжать выступления. Особенно после «Торпедо», когда я разорвал контракт с клубом и больше полугода был без клуба. От завершения карьеры спасли друзья, которые поддерживали меня в трудный период. Хочу отметить Юру Жевнова. Когда мы выступали за «Торпедо», он всегда меня поддерживал, хотя и был конкурентом. Он являлся основным вратарем, я — резервным. Но мы сдружились, и Жевнов несколько раз приглашал к себе в гости в Белоруссию. В итоге убедил меня продолжать верить в себя.

— После ухода из «Торпедо» и полугодичного простоя вы оказались в белорусской «Ислочи». Юрий Жевнов участвовал в трудоустройстве?

— Отчасти — да. Более того, те четыре месяца, что я выступал за «Ислочь», я жил на квартире у Юрия.

— Еще в начале 2010-х вы были основным вратарем и капитаном «Кубани» — вышли с ней в РФПЛ, обеспечили место в первой десятке, но внезапно потеряли место в основе. До сих пор для многих загадка, почему вас убрали и сделали ставку на Александра Беленова…

— Для меня это тоже загадка. Но тогдашний тренерский штаб во главе с Даном Петреску ничего не объяснял. Да и не должен был, наверное, объяснять — обычно такие решения тренер не расшифровывает. Тем более тогда Беленов быстро освоился в основе и поводов для критики не давал.