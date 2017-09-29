Футбол Премьер-лига 2017/2018 Тур 12, 1.10.2017, 16:30 -:- Локомотив М Динамо М

«Игре будет предшествовать минута молчания», — сказали в пресс-службе.

Встреча состоится в воскресенье на стадионе «РЖД-Арена».