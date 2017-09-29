Матч РФПЛ «Локомотив» — «Динамо» начнется с минуты молчания в память об Арифуллине
МОСКВА, 29 сентября. /Корр. ТАСС Илья Андреев/. Матч 12-го тура чемпионата России по футболу между московскими «Локомотивом» и «Динамо» начнется с минуты молчания в память о бывшем защитнике железнодорожников Алексее Арифуллине. Об этом ТАСС сообщили в
пресс-службе Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ).
«Игре будет предшествовать минута молчания», — сказали в
Встреча состоится в воскресенье на стадионе «РЖД-Арена».
Арифуллин скончался в четверг
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