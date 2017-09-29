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29 сентября 2017, 22:44 | Футбол: Премьер-лига | Спорт-Экспресс

«Арсенал» — «Краснодар»: Джорджевич сыграл за «Зенит»

«Канониры» в домашнем матче одержали минимальную победу благодаря голу игрока, арендованного у зенитовцев.

Тула. Арсенал - Краснодар - 1:0. Лука ДЖОРДЖЕВИЧ (№18) забивает единственный гол вэтом матче. Увеличить
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КЛЮЧЕВЫЕ МОМЕНТЫ

Футбольное сообщество ждет от «Краснодара» в текущем сезоне борьбы исключительно за место в Лиге чемпионов. Но «быки», кажется, мыслями еще в Лиге Европы, причем в текущем розыгрыше — том самом, откуда их выбила «Црвена Звезда». Иначе как объяснить пассивность гостей на протяжении всей первой половины игры? Порой можно было подумать, что краснодарцы в четверг вместе с «Зенитом» и «Локомотивом» действительно представляли Россию во втором по значимости еврокубке. Кто-то в соцсетях и вовсе сравнил футболистов Игоря Шалимова с Белыми ходоками из популярного сериала «Игра престолов», благо цвет формы соответствовал «прозвищу».

«Арсенал», к слову, представил новую форму — она в красно-желтых пламенных цветах. И действительно, весь первый тайм футболисты «канониров» были в огне. Будь удача на стороне хозяев, они бы и вовсе могли к перерыву громить «Краснодар» — 3:0. Но удачная игры Синицына в воротах спасла южан от голов Хагуша и Кангва. И только один удар туляков достиг цели — арендованный у «Зенита» Джорджевич замкнул передачу Горбатенко со «стандарта», едва коснувшись мяча головой.

В перерыве Шалимов решил исправить игру в атаке и выпустил на поле Мамаева и Рамиреса. Этот ход, как и ожидалось, дал эффект краснодарцам, но краткосрочный. На 56-й минуте Кангва спровоцировал на фол Каборе, и тот нарушил правила. Судья Сергей Иванов счел это фолом «последней надежды» и удалил опорника гостей с поля. Вдобавок на 79-й минуте «Краснодар» из-за травмы потерял Окриашвили, который успел сыграть всего-то девять минут.

Лишь однажды «Краснодар» был близок к том, чтобы отыграться. За считанные минуты до конца Мамаев и Смолов по-баскетбольному сыграли двоечку, но Павел послал мяч в рекламную конструкцию за линией ворот. Теперь «Краснодар» уже после 12-го тура может выпасть из лигочемпионской тройки и вернуться в привычную для себя зону Лиги Европы.

ЦИФРА

1 — это первая победа и первый гол «Арсенал» в противостоянии с «Краснодаром». Четыре предыдущие встречи (+3=1−0) закончились с общим счетов 8:0 в пользу «быков».

ЦИТАТЫ

Миодраг БОЖОВИЧ, главный тренер «Арсенала»:

— Мы превзошли «Краснодар» в самоотдаче. Считаю, выиграли заслуженно. Самое главное для нас — набрать три очка. Качество игры? Да кого оно волнует.

Игорь ШАЛИМОВ, главный тренер «Краснодара»:

— Наш или не наш день — зависит только от нас. Зависит от подготовки к игре. Мы заслужили поражение сегодня. Соперник превзошел нас в желании? Я не знаю, как это называется. Настрой, желание, злость какая-то… Но в этом он нас превзошел. Пауза в чемпионате как нельзя кстати. Три поражения подряд. Бездарно закончили этот отрезок. Будем думать, что делать. Идти вверху — серьезная проблема для игроков среднего уровня мастерства. Средний уровень получается тогда, когда ты не готовишься должным образом к играм. Когда готовишься, мастерство превращается в высокое.

29.09.2017 19:30 Зрители 10064 основной раунд: 12-й тур Арсенал
Арсенал Т 1:0 Краснодар
Первый тайм: 1:0
Главные тренеры
Миодраг Божович Игорь Шалимов
Голы
16′ Лука Джорджевич (И. Горбатенко) 18
Составы
Владимир Габулов (к) 30
Кирилл Комбаров 9
Максим Беляев 6
Стоппила Сунзу 13
Михаил Александров 77
Эванс Кангва 10
Сергей Ткачев 11
44′ Игорь Горбатенко 23
45+1′ Александру Бурчану 55
88′ Анри Хагуш 14
Александр Денисов 71
78′ Лука Джорджевич 18
Федерико Иван Расич 19
88 Андрей Синицын
98 Сергей Петров
4 Александр Мартынович 90′
6 Андреас Гранквист (к)
16 Виктор Классон
8 Юрий Газинский
10 Федор Смолов
77 Шарль Каборе 56′
30 Роман Шишкин 46′
12 Кристиан Рамирес
7 Вандерсон Масиэл 70′
70 Торнике Окриашвили
11 Вячеслав Подберезкин 46′
17 Павел Мамаев
Статистика
2 Желтые карточки 1
0 Красные карточки 1
5 Голевые моменты 2
18 Удары (всего) 6
8 Удары в створ 2
4 Угловые 7
12 Фолы 8
3 Офсайды 2
Судьи
Главный судья Сергей Иванов (Ростов-на-Дону, Россия)
Боковой судья Дмитрий Березнев (Ростов-на-Дону, Россия)
Боковой судья Илья Елеференко (Москва, Россия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
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