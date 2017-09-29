«Арсенал» — «Краснодар»: Джорджевич сыграл за «Зенит»
«Канониры» в домашнем матче одержали минимальную победу благодаря голу игрока, арендованного у зенитовцев.
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
КЛЮЧЕВЫЕ МОМЕНТЫ
Футбольное сообщество ждет от «Краснодара» в текущем сезоне борьбы исключительно за место в Лиге чемпионов. Но «быки», кажется, мыслями еще в Лиге Европы, причем в текущем розыгрыше — том самом, откуда их выбила «Црвена Звезда». Иначе как объяснить пассивность гостей на протяжении всей первой половины игры? Порой можно было подумать, что краснодарцы в четверг вместе с «Зенитом» и «Локомотивом» действительно представляли Россию во втором по значимости еврокубке.
«Арсенал», к слову, представил новую форму — она в
В перерыве Шалимов решил исправить игру в атаке и выпустил на поле Мамаева и Рамиреса. Этот ход, как и ожидалось, дал эффект краснодарцам, но краткосрочный. На 56-й минуте Кангва спровоцировал на фол Каборе, и тот нарушил правила. Судья Сергей Иванов счел это фолом «последней надежды» и удалил опорника гостей с поля. Вдобавок на 79-й минуте «Краснодар»
Лишь однажды «Краснодар» был близок к том, чтобы отыграться. За считанные минуты до конца Мамаев и Смолов
ЦИФРА
1 — это первая победа и первый гол «Арсенал» в противостоянии с «Краснодаром». Четыре предыдущие встречи (+3=1−0) закончились с общим счетов 8:0 в пользу «быков».
ЦИТАТЫ
Миодраг БОЖОВИЧ, главный тренер «Арсенала»:
— Мы превзошли «Краснодар» в самоотдаче. Считаю, выиграли заслуженно. Самое главное для нас — набрать три очка. Качество игры? Да кого оно волнует.
Игорь ШАЛИМОВ, главный тренер «Краснодара»:
— Наш или не наш день — зависит только от нас. Зависит от подготовки к игре. Мы заслужили поражение сегодня. Соперник превзошел нас в желании? Я не знаю, как это называется. Настрой, желание, злость
|29.09.2017 19:30
|Зрители 10064
|основной раунд: 12-й тур
|Арсенал
|Миодраг Божович
|Игорь Шалимов
|
|
|
|
|2
|Желтые карточки
|1
|0
|Красные карточки
|1
|5
|Голевые моменты
|2
|18
|Удары (всего)
|6
|8
|Удары в створ
|2
|4
|Угловые
|7
|12
|Фолы
|8
|3
|Офсайды
|2
|Главный судья
|Сергей Иванов (Ростов-на-Дону, Россия)
|Боковой судья
|Дмитрий Березнев (Ростов-на-Дону, Россия)
|Боковой судья
|Илья Елеференко (Москва, Россия)
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Желтая карточка
- Красная карточка
- Вторая желтая карточка
- (к)
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter