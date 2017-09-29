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КЛЮЧЕВЫЕ МОМЕНТЫ

Футбольное сообщество ждет от «Краснодара» в текущем сезоне борьбы исключительно за место в Лиге чемпионов. Но «быки», кажется, мыслями еще в Лиге Европы, причем в текущем розыгрыше — том самом, откуда их выбила «Црвена Звезда». Иначе как объяснить пассивность гостей на протяжении всей первой половины игры? Порой можно было подумать, что краснодарцы в четверг вместе с «Зенитом» и «Локомотивом» действительно представляли Россию во втором по значимости еврокубке. Кто-то в соцсетях и вовсе сравнил футболистов Игоря Шалимова с Белыми ходоками из популярного сериала «Игра престолов», благо цвет формы соответствовал «прозвищу».

«Арсенал», к слову, представил новую форму — она в красно-желтых пламенных цветах. И действительно, весь первый тайм футболисты «канониров» были в огне. Будь удача на стороне хозяев, они бы и вовсе могли к перерыву громить «Краснодар» — 3:0. Но удачная игры Синицына в воротах спасла южан от голов Хагуша и Кангва. И только один удар туляков достиг цели — арендованный у «Зенита» Джорджевич замкнул передачу Горбатенко со «стандарта», едва коснувшись мяча головой.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="uk" dir="ltr">GIF-ГОЛ! <a href="https://twitter.com/pfc_arsenal?ref_src=twsrc%5Etfw">@pfc_arsenal</a><a href="https://twitter.com/hashtag/%D0%9D%D0%B0%D1%88%D0%A4%D1%83%D1%82%D0%B1%D0%BE%D0%BB?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#НашФутбол</a> <a href="https://twitter.com/hashtag/%D0%A0%D0%A4%D0%9F%D0%9B?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#РФПЛ</a>. 12-й тур. <a href="https://twitter.com/hashtag/%D0%90%D1%80%D1%81%D0%B5%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%80?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#АрсеналКраснодар</a> 1:0 16' Лука Джорджевич <a href="https://t.co/otzZsex3nZ">pic.twitter.com/otzZsex3nZ</a></p>— РФПЛ (@rfpl) <a href="https://twitter.com/rfpl/status/913808773961183233?ref_src=twsrc%5Etfw">29 сентября 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

В перерыве Шалимов решил исправить игру в атаке и выпустил на поле Мамаева и Рамиреса. Этот ход, как и ожидалось, дал эффект краснодарцам, но краткосрочный. На 56-й минуте Кангва спровоцировал на фол Каборе, и тот нарушил правила. Судья Сергей Иванов счел это фолом «последней надежды» и удалил опорника гостей с поля. Вдобавок на 79-й минуте «Краснодар» из-за травмы потерял Окриашвили, который успел сыграть всего-то девять минут.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="ru" dir="ltr">Удаление <a href="https://twitter.com/FCKrasnodar?ref_src=twsrc%5Etfw">@FCKrasnodar</a> Шарль Каборе 56'<a href="https://twitter.com/hashtag/%D0%9D%D0%B0%D1%88%D0%A4%D1%83%D1%82%D0%B1%D0%BE%D0%BB?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#НашФутбол</a> <a href="https://twitter.com/hashtag/%D0%A0%D0%A4%D0%9F%D0%9B?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#РФПЛ</a>. 12-й тур. <a href="https://twitter.com/hashtag/%D0%90%D1%80%D1%81%D0%B5%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%80?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#АрсеналКраснодар</a> 1:0 <a href="https://t.co/dGIp66Jh5L">pic.twitter.com/dGIp66Jh5L</a></p>— РФПЛ (@rfpl) <a href="https://twitter.com/rfpl/status/913823372513042432?ref_src=twsrc%5Etfw">29 сентября 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

Лишь однажды «Краснодар» был близок к том, чтобы отыграться. За считанные минуты до конца Мамаев и Смолов по-баскетбольному сыграли двоечку, но Павел послал мяч в рекламную конструкцию за линией ворот. Теперь «Краснодар» уже после 12-го тура может выпасть из лигочемпионской тройки и вернуться в привычную для себя зону Лиги Европы.

ЦИФРА

1 — это первая победа и первый гол «Арсенал» в противостоянии с «Краснодаром». Четыре предыдущие встречи (+3=1−0) закончились с общим счетов 8:0 в пользу «быков».

ЦИТАТЫ

Миодраг БОЖОВИЧ, главный тренер «Арсенала»:

— Мы превзошли «Краснодар» в самоотдаче. Считаю, выиграли заслуженно. Самое главное для нас — набрать три очка. Качество игры? Да кого оно волнует.

Игорь ШАЛИМОВ, главный тренер «Краснодара»: