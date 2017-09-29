Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/football-rus-premier/31174770/
29 сентября 2017, 21:49 | Футбол: Премьер-лига | Чемпионат.com

«Арсенал» в Туле обыграл «Краснодар» благодаря голу Джорджевича

В стартовом матче 12-го тура российской Премьер-Лиги «Арсенал» в Туле одержал победу с минимальным счётом над «Краснодаром».

В стартовом матче 12-го тура российской Премьер-Лиги Арсенал в Туле одержал победу с минимальным счётом над Краснодаром. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

Единственный гол был забит на 16-й минуте — Сергей Ткачёв со штрафного вырезал подачу на линию вратарской, а Лука Джорджевич оторвался от опекуна и головой переправил мяч в дальний угол.

На 56-й минуте гости остались вдесятером — арбитр зафиксировал фол последней надежды со стороны Шарля Каборе и показал ему красную карточку.

При этом доигрывать матч «Краснодар» был вынужден вдевятером — Торнике Окриашвили получил травму и не смог вернуться в игру, а замен к этому моменту уже не было.

В таблице РФПЛ «Арсенал» (14 очков) располагается на 10-й строчке. «Краснодар» (21), проигравший третий матч кряду, занимает третье место.

«Арсенал» впервые в истории обыграл «Краснодар» — три предыдущих матча заканчивались победой «быков» и в одном была зафиксирована ничья.

29.09.2017 19:30 Зрители 10064 основной раунд: 12-й тур Арсенал
Арсенал Т 1:0 Краснодар
Первый тайм: 1:0
Главные тренеры
Миодраг Божович Игорь Шалимов
Голы
16′ Лука Джорджевич (И. Горбатенко) 18
Составы
Владимир Габулов (к) 30
Кирилл Комбаров 9
Максим Беляев 6
Стоппила Сунзу 13
Михаил Александров 77
Эванс Кангва 10
Сергей Ткачев 11
44′ Игорь Горбатенко 23
45+1′ Александру Бурчану 55
88′ Анри Хагуш 14
Александр Денисов 71
78′ Лука Джорджевич 18
Федерико Иван Расич 19
88 Андрей Синицын
98 Сергей Петров
4 Александр Мартынович 90′
6 Андреас Гранквист (к)
16 Виктор Классон
8 Юрий Газинский
10 Федор Смолов
77 Шарль Каборе 56′
30 Роман Шишкин 46′
12 Кристиан Рамирес
7 Вандерсон Масиэл 70′
70 Торнике Окриашвили
11 Вячеслав Подберезкин 46′
17 Павел Мамаев
Статистика
2 Желтые карточки 1
0 Красные карточки 1
5 Голевые моменты 2
18 Удары (всего) 6
8 Удары в створ 2
4 Угловые 7
12 Фолы 8
3 Офсайды 2
Судьи
Главный судья Сергей Иванов (Ростов-на-Дону, Россия)
Боковой судья Дмитрий Березнев (Ростов-на-Дону, Россия)
Боковой судья Илья Елеференко (Москва, Россия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
Краснодар
Новости Матчи Состав Статистика
Арсенал Т
Новости Матчи Состав Статистика
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Премьер-лиги

Еще 7 новостей  Все новости

Не смог уйти от ножа. Как убили ходока, защищавшего девушек

Каррера или Карпин? Угадай тренера «Спартака»

Медведева идёт на десерт. Что ждёт Россию на Олимпиаде

Каррера: я не говорил, что виноваты игроки. Первый виноватый — я