«Арсенал» в Туле обыграл «Краснодар» благодаря голу Джорджевича
В стартовом матче 12-го тура российской Премьер-Лиги «Арсенал» в Туле одержал победу с минимальным счётом над «Краснодаром».
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Единственный гол был забит на 16-й минуте — Сергей Ткачёв со штрафного вырезал подачу на линию вратарской, а Лука Джорджевич оторвался от опекуна и головой переправил мяч в дальний угол.
На 56-й минуте гости остались вдесятером — арбитр зафиксировал фол последней надежды со стороны Шарля Каборе и показал ему красную карточку.
При этом доигрывать матч «Краснодар» был вынужден вдевятером — Торнике Окриашвили получил травму и не смог вернуться в игру, а замен к этому моменту уже не было.
В таблице РФПЛ «Арсенал» (14 очков) располагается на 10-й строчке. «Краснодар» (21), проигравший третий матч кряду, занимает третье место.
«Арсенал» впервые в истории обыграл «Краснодар» — три предыдущих матча заканчивались победой «быков» и в одном была зафиксирована ничья.
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29.09.2017 19:30
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Зрители 10064
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основной раунд: 12-й тур
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Арсенал
Обозначения
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Желтая карточка
- Красная карточка
- Вторая желтая карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти
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