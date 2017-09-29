«Арсенал» в Туле обыграл «Краснодар» благодаря голу Джорджевича

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Единственный гол был забит на 16-й минуте — Сергей Ткачёв со штрафного вырезал подачу на линию вратарской, а Лука Джорджевич оторвался от опекуна и головой переправил мяч в дальний угол.

На 56-й минуте гости остались вдесятером — арбитр зафиксировал фол последней надежды со стороны Шарля Каборе и показал ему красную карточку.

При этом доигрывать матч «Краснодар» был вынужден вдевятером — Торнике Окриашвили получил травму и не смог вернуться в игру, а замен к этому моменту уже не было.



В таблице РФПЛ «Арсенал» (14 очков) располагается на 10-й строчке. «Краснодар» (21), проигравший третий матч кряду, занимает третье место.

«Арсенал» впервые в истории обыграл «Краснодар» — три предыдущих матча заканчивались победой «быков» и в одном была зафиксирована ничья.