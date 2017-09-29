Владислав Радимов: В Петербурге снова модно ходить на «Зенит»

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«РЕАЛ СОСЬЕДАД» СИЛЕН. И ОН ЭТО ЕЩЕ ДОКАЖЕТ

— «Зенит» очень легко выиграл у главного соперника по группе. Почему «Реал Сосьедад» не оказал достойного сопротивления?

— Не соглашусь, что победа досталась легко. У испанцев хорошая, мастеровитая команда. Но «Зенит» грамотно использовал свою тактическую схему. Были моменты, когда следовало прессинговать — так забили первый гол. В других ситуациях петербуржцы отдавали мяч сопернику, отходили назад и врывались в разреженное пространство за спину защитникам — это второй мяч. Хозяева знали, что «Реал Сосьедад» применит открытый футбол. Этого не скрывал и тренер Эусебио Сакристан. На послематчевой пресс-конференции он сказал, что клуб уже два года применяет такую тактику и продолжит делать это дальше. В «Зените» просмотрели много матчей соперника и воспользовались его слабостями. Взять тот же первый мяч Кокорина — да, там ошибся вратарь, но какую передачу на свободное место отдал Паредес!

— Кроме Кокорина у «Зенита» изменилась вся группа атаки — вместо Полоза, Дзюбы, Нобоа и Ерохина, игравших против «Краснодара», вышли Дриусси, Ригони, Кузяев и Паредес.

— Это говорит о том, что клуб грамотно провел селекцию и приобрел футболистов высокого класса — это раз. Второе — тот факт, что Манчини всем отводит время на поле, замечательная вещь для коллектива. Все ощущают себя частью команды. Это здорово и для тренировочного процесса — каждый работает и знает, что может появиться в любом матче без потери в качестве командного футбола.

Думаю, тот же Дзюба не попал в старт по тактическим соображениям: Манчини постарался по максимуму использовать скоростных исполнителей — Ригони, Кокорина и Дриусси.

— С пятью аргентинцами в составе «Зенит» был больше похож на команду примеры, чем «Реал Сосьедад».

— Не могу сказать, что сан-себастьянцы выглядели плохо. Это достойный соперник — в ответной игре мы еще убедимся в этом. Были моменты, когда гости здорово владели мячом и создавали «Зениту» проблемы. Просто у петербуржцев в очередной раз четко действовала линия обороны. Большинство подступов к воротам оказались перекрыты.

Александр КОКОРИН. AFP 2017

У КОКОРИНА НЕВЕРОЯТНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ

— Кокорин вновь сделал дубль в Лиге Европы. Когда начинался его ренессанс, многие связывали это с тем, что Манчини стал ставить Александра на позицию центрфорварда. Сейчас нападающий часто выходит и на фланге, но забивать не перестал. Так в чем же истинная причина возрождения Кокорина?

— На него здорово повлиял приход Манчини и возросшая конкуренция за место в составе. Опускаться ниже определенного уровня Кокорин не может. А по потенциалу это невероятный футболист. Журналисты любят ставить оценки: игра головой, левой ногой, правой. Так вот Кокорину обеспечены высокие баллы по всем номинациям: здорово владеет обеими ногами, удар со «второго этажа» мы видели в четверг. У него хорошая скорость, с физическими данными тоже все отлично. При этом Александр должен выступать еще сильнее.

— Кажется, Кокорин и без помощи Дзюбы может забить 35 голов за сезон.

— Саша на правильном пути, но я боюсь сглазить. Мы сейчас напоем дифирамбов, а Кокорин «замолчит» на 5−6 туров и снова станет объектом критики. Главное, чтобы нападающий не зацикливался на этом. Забивает — отлично. Не забьет — ничего страшного.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="uk" dir="ltr">GIF-ГОЛ! <a href="https://twitter.com/zenit_spb?ref_src=twsrc%5Etfw">@zenit_spb</a><a href="https://twitter.com/hashtag/UEL?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#UEL</a> <a href="https://twitter.com/hashtag/%D0%9B%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D1%8B?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#ЛигаЕвропы</a>. Группа L. 2-й тур. <a href="https://twitter.com/hashtag/%D0%97%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%A0%D0%B5%D0%B0%D0%BB%D0%A1%D0%BE%D1%81%D1%8C%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%B4?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#ЗенитРеалСосьедад</a> 3:1 60' Александр Кокорин <a href="https://twitter.com/kokorink9?ref_src=twsrc%5Etfw">@kokorink9</a> (дубль) <a href="https://t.co/hsru5RFrWc">pic.twitter.com/hsru5RFrWc</a></p>— РФПЛ (@rfpl) <a href="https://twitter.com/rfpl/status/913469406923169792?ref_src=twsrc%5Etfw">28 сентября 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

— Летом у Дзюбы был сложный период, но сейчас он все чаще выходит в старте. Против «Краснодара» сыграл очень прилично, согласны?

— Да, там Дзюба выглядел прилично. Здорово, что Манчини может выбирать из разноплановых исполнителей. Нужно было воспользоваться свободными зонами «Реал Сосьедад» — выпустил быстрых. Если придется сделать упор на фланговые атаки и контроль мяча — поставит Дзюбу. Артем может быть полезен и в стартовом составе, и выходя на замену, когда требуется изменить тактику во встречах, которые складываются непросто.

После победы над испанцами Манчини говорил, что нужно много времени для того, чтобы построить команду, которая будет на постоянной основе побеждать в Европе. Соглашусь. В четверг «Зенит» правильно сыграл против «Реал Сосьедад», но были моменты, когда гости прижимали нас к воротам. Для того чтобы петербуржцы научились владеть инициативой все 90 минут в матчах с такими соперниками, требуется какой-то срок.

У "Зенита" сейчас нет соперников в чемпионате, уверен Радимов. Reuters

ИГРАЯ С «АНЖИ», «СПАРТАК» ДУМАЛ О «ЛИВЕРПУЛЕ? МНЕ ТАК НЕ КАЖЕТСЯ

— С Европой все понятно, а есть ли у сине-бело-голубых соперники в российской премьер-лиге? Главным конкурентом выглядел «Краснодар», но в первом тайме очной встречи петербуржцы полностью превзошли «быков».

— На данный момент «Зенит» выглядит явным фаворитом. Кажется, что клуб будет только увеличивать отрыв от конкурентов. Я суеверный, боюсь сглазить, но сейчас петербуржцы прибавляют от игры к игре.

— Перед началом сезона многие скептики говорили, что «Зенит» не соберет полный стадион на Крестовском, но уже в четвертый раз на трибуны приходит больше 50 тысяч. Для вас такая посещаемость — сюрприз?

— Зная, как в Питере любят футбол, ждал подобного. Команда показывает хорошую игру. На стадионе масса развлечений. Сейчас снова модно ходить на матчи «Зенита». Раньше это касалось только хоккея, но теперь и футбола тоже. На игру можно придти всей семьей, взять с собой детей. Стадион расположен так, что перед началом встречи приятно погулять по парку, зайти на карусели — организовать свой досуг, а потом уже отправляться на сектор.

Хочется, чтобы во всех городах, где строятся арены ЧМ-2018, было также. Сейчас в Петербурге можно весь день провести рядом со стадионом. «Зенит» делает все, чтобы люди ходили на матчи — и это замечательно.

— В прошлом году «Зенит» трижды встречался с «Анжи» и ни разу не победил. Более того, после поражения в 1/8 финала Кубка России начались все проблемы команды Луческу. Как готовиться к матчу с неудобным соперником?

— Новый сезон — это новая история. Другой тренер, другие игроки. В «Анжи» тоже многое изменилось. Просто нужно серьезно отнестись к этой игре. На бумаге «Зенит» — фаворит и должен побеждать, но если подойти к этому матчу так, как на той неделе «Спартак», — может случиться все, что угодно.

— Ничья «Анжи» с красно-белыми в большей степени вина москвичей — или заслуга махачкалинцев?