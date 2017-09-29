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29 сентября 2017, 20:19 | Футбол: Премьер-лига | Советский спорт

Александр Самедов: Просить отдых у Черчесова? Мне бы сказали отдохнуть навсегда

Полузащитник «Спартака» Александр Самедов — о «Ливерпуле», сложном графике матчей и отдыхе в сборной.

Полузащитник Спартака Александр Самедов — о Ливерпуле сложном графике матчей и отдыхе в сборной. Увеличить
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— Тренер «Ливерпуля» говорил о сомнительном нарушении правил на вас, после которого Фернандо забил гол.
— Мне показалось, игрок врезался в меня.

— Вы уже успели переключиться с Лиги чемпионов на «Урал»?
— Конечно. Нам дали день отдыха. Все понимают, что нужно исправлять ситуацию в чемпионате.

— В таком плотном графике не чувствуете, что вам нужен отдых?
— Такой отрезок выдался… Усталость накопилась, плюс небольшая обойма, много травмированных, это сказывается. Но мы же играем ради того, чтобы выходить в еврокубки. Нет смысла жаловаться.

— Не было желания пообщаться с Черчесовым, попросить предоставить отдых.
— Если бы я так сказал, мне бы, наверное, ответили: «Отдохни навсегда».

— Что скажете о «Ливерпуле»? Кто показал сумасшедший футбол?
— Команда высочайшего уровня. Вот за Коутиньо предлагают 100 миллионов, а его не продают. Этим все сказано.

— Ситуации с контратаками соперника пять в один и четыре в два как воспринимаете?
— Смешного мало, это наши ошибки. Нам их указали, тренерский штаб объяснил, что такого не должно повторяться. Подавать угловые будем внимательнее.

— Во время угловых по ситуации решаете, кто идёт в штрафную, а кто остаётся сзади?
— Все знают свои точки, манёвры. Но если говорить конкретно об «Анжи», просто все побежали забивать.

— В плане ментальности нет ли боязни, что когда ведёте в счёте, на последней минуте начнётся мандраж?
— Когда идёт такая череда ошибок, понятно, что уже появляется переживание за концовку. Вот с «Ливерпулем» выстояли, это добавит эмоций в дальнейшем.

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