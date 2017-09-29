Писарев: Российские футболисты не конкурентоспособны и не востребованы в Европе

«Сейчас российские футболисты довольны своей жизнью здесь, но при всем при этом они еще и не востребованы в европейских чемпионатах, на мой взгляд, они не конкурентоспособны, — сказал Писарев. — Например, если в ходе летнего трансферного окна Федор Смолов реально имел шанс уехать в Германию, но не поехал, — я ему сочувствую. Александр Кокорин — это лучший игрок, которого я тренировал, у него есть скорость, а это очень важно в нынешнем футболе. Самая большая проблема в нашем футболе — у нас практически нет скоростных игроков; если Александр получит шанс показать себя в Европе, он должен за него цепляться».

«Российские футболисты менялись вместе со страной, — продолжил Писарев. — У нас уникальная страна, футбол не может существовать отдельно от изменений в стране. Советская сборная была очень сильной командой, российская сборная уступает ей, прежде всего, в качестве игроков. Мы потеряли свою идентичность, к примеру, сборные Южной Америки хорошо координированы и имеют хорошую технику; думаю, что в ближайшее время наша команда вряд ли сможет на равных соперничать с ведущими мировыми сборными».

Писарев считает, что суперзвезды вряд ли поедут играть в чемпионат России. «Но наш чемпионат хорош как трамплин для дальнейшего развития карьеры: молодые игроки “Зенита”, Квинси Промес, другие ребята едут сюда, чтобы потом перейти в более сильные клубы, — отметил специалист. — На примере матча “Спартака” и “Ливерпуля” мы видим, что нашей команде не хватало скорости и интенсивности. Если бы команда провела еще один такой энергозатратный матч в чемпионате России, травмы получили бы еще пять игроков; конечно, интенсивность в играх чемпионата России ниже той, что присутствует в матчах европейских лиг, а тем более в матчах Лиги чемпионов, и это проблема».

Писарев рассказал, что ему сложно оценить работу Станислава Черчесова на посту главного тренера сборной России из-за того, что команда не играет официальные матчи. «Ни одна товарищеская или контрольная игра не сможет заменить официальный матч, — сказал он. — Главная проблема Черчесова состоит в том, что практически все футболисты сборной играют в российском чемпионате, а это значит, что он столкнется с проблемой, которая есть у наших команда в Лиге чемпионов и Лиге Европы, — это интенсивность».

«Мы увидели это на Кубке конфедераций, — продолжил Писарев. — Как только сборная Чили взвинтила скорости, российские игроки уже не успевали за ними. У нас есть большая пропасть между командами, которые могут купить лучших молодых игроков мира, и другими, которые не могут позволить себе купить даже одного качественного игрока, и это тоже большая проблема».