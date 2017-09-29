Каррера: «Спартак» должен играть с «Уралом» с такой же мотивацией, как с «Ливерпулем»
ТАРАСОВКА /Московская область/, 29 сентября. /ТАСС/. Футболисты «Спартака» в матче 12-го тура чемпионата России должны играть с не меньшей мотивацией, чем во встрече с английским «Ливерпулем». Об этом на
пресс-конференции заявил главный тренер московской команды Массимо Каррера.
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Во вторник в матче второго тура группового этапа Лиги чемпионов «Спартак» дома сыграл с «Ливерпулем» вничью — 1:1. С «Уралом»
«Мы должны быть мотивированы на матч против “Урала” точно так же, как и на матч против “Ливерпуля”. Встреча Лиги чемпионов показала, что мы можем хорошо играть. Главное, не терять концентрацию в конце второго тайма. Постараемся подойти к матчу с такой же злостью и рвением к победе», — сказал Каррера.
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