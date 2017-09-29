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29 сентября 2017, 19:31 | Футбол: Премьер-лига | ТАСС

Каррера: «Спартак» должен играть с «Уралом» с такой же мотивацией, как с «Ливерпулем»

ТАРАСОВКА /Московская область/, 29 сентября. /ТАСС/. Футболисты «Спартака» в матче 12-го тура чемпионата России должны играть с не меньшей мотивацией, чем во встрече с английским «Ливерпулем». Об этом на пресс-конференции заявил главный тренер московской команды Массимо Каррера.

Каррера: Спартак должен играть с Уралом с такой же мотивацией как с Ливерпулем - Фото Увеличить
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Во вторник в матче второго тура группового этапа Лиги чемпионов «Спартак» дома сыграл с «Ливерпулем» вничью — 1:1. С «Уралом» красно-белые встретятся в Москве в субботу.

«Мы должны быть мотивированы на матч против “Урала” точно так же, как и на матч против “Ливерпуля”. Встреча Лиги чемпионов показала, что мы можем хорошо играть. Главное, не терять концентрацию в конце второго тайма. Постараемся подойти к матчу с такой же злостью и рвением к победе», — сказал Каррера.

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ТАРАСОВКА /Московская область/, 29 сентября. /ТАСС/. Полузащитник футбольного клуба «Спартак» Роман Зобнин может вернуться к тренировкам после травмы через две недели, но пока это только ориентировочный прогноз. Об этом на пресс-конференции сообщил главный тренер московской команды Массимо Каррера.
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