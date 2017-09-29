МОСКВА, 29 сентября. /ТАСС/. Тульский «Арсенал» сыграет с «Краснодаром» в стартовом матче 12-го тура чемпионата России по футболу. Кубанцы в случае победы вернутся на второе место в таблице, успех хозяев позволит им подняться в середину турнирной таблицы.