Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/football-rus-premier/31173325/
29 сентября 2017, 18:44 | Футбол: Премьер-лига | Чемпионат.com

«Арсенал» — «Краснодар»: стали известны стартовые составы команд

Объявлены стартовые составы тульского «Арсенала» и «Краснодара» на матч 12-го тура РФПЛ.

Объявлены стартовые составы тульского Арсенала и Краснодара на матч 12-го тура <span class=error>РФПЛ</span>. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

«Арсенал»: В. Габулов, К. Комбаров, Хагуш, Беляев, Сунзу, Горбатенко, Ткачёв, Бурчану, Александров, Джорджевич, Кангва.

«Краснодар»: Синицын, Шишкин, Мартынович, Гранквист, Газинский, Петров, Подберёзкин, Каборе, Классон, Вандерсон, Смолов.

Матч «Арсенал» — «Краснодар» состоится в Туле и начнётся в 19:30 мск.

Краснодар
Новости Матчи Состав Статистика
Арсенал Т
Новости Матчи Состав Статистика
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Премьер-лиги

«Арсенал» и «Краснодар» открывают 12-й тур чемпионата России по футболу

«Арсенал» и «Краснодар» открывают 12-й тур чемпионата России по футболу

МОСКВА, 29 сентября. /ТАСС/. Тульский «Арсенал» сыграет с «Краснодаром» в стартовом матче 12-го тура чемпионата России по футболу. Кубанцы в случае победы вернутся на второе место в таблице, успех хозяев позволит им подняться в середину турнирной таблицы.
Еще 7 новостей  Все новости

Не смог уйти от ножа. Как убили ходока, защищавшего девушек

Каррера или Карпин? Угадай тренера «Спартака»

Медведева идёт на десерт. Что ждёт Россию на Олимпиаде

Каррера: я не говорил, что виноваты игроки. Первый виноватый — я