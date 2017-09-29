«Арсенал» — «Краснодар»: стали известны стартовые составы команд
Объявлены стартовые составы тульского «Арсенала» и «Краснодара» на матч 12-го тура РФПЛ.
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«Арсенал»: В. Габулов, К. Комбаров, Хагуш, Беляев, Сунзу, Горбатенко, Ткачёв, Бурчану, Александров, Джорджевич, Кангва.
«Краснодар»: Синицын, Шишкин, Мартынович, Гранквист, Газинский, Петров, Подберёзкин, Каборе, Классон, Вандерсон, Смолов.
Матч «Арсенал» — «Краснодар» состоится в Туле и начнётся в 19:30 мск.
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