Бывший футболист «Локомотива» Арифуллин скончался на 47-м году жизни

Арифуллин скончался 28 сентября. Причины смерти не называются. Похороны пройдут 30 сентября в 9:30 мск на Митинском кладбище.

Арифуллин выступал за «Локомотив» с 1989 по 2000 год и провел за это время 287 матчей во всех турнирах. В его активе одна игра в составе сборной России. Арифуллин трижды выигрывал Кубок России, по два раза завоевывал серебро и бронзу чемпионата России.