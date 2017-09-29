Бывший футболист «Локомотива» Арифуллин скончался на 47-м году жизни
МОСКВА, 29 сентября. /ТАСС/. Бывший защитник московского футбольного клуба «Локомотив» и сборной России Алексей Арифуллин скончался в возрасте 46 лет. Об этом сообщает
пресс-служба железнодорожников.
Арифуллин скончался 28 сентября. Причины смерти не называются. Похороны пройдут 30 сентября в 9:30 мск на Митинском кладбище.
Арифуллин выступал за «Локомотив» с 1989 по 2000 год и провел за это время 287 матчей во всех турнирах. В его активе одна игра в составе сборной России. Арифуллин трижды выигрывал Кубок России, по два раза завоевывал серебро и бронзу чемпионата России.
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