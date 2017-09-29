50 тысяч болельщиков на матчах «Зенита». Как это делают в Петербурге

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ПОМОГ КУБОК КОНФЕДЕРАЦИЙ

Первый шаг к отличной посещаемости «Зенит» сделал еще во время Кубка конфедераций. Вернее, его сделали организаторы турнира. Не секрет, что реализовать все дорогие билеты ФИФА не смогла и значительная часть зрителей попала на матчи бесплатно. Бюджетники ходили на футбол в Казани и Сочи. В Петербурге городской спорткомитет не скрывал факта распространения бесплатных билетов. Как ни странно, это пошло во благо — многие люди сходили на стадион либо впервые в жизни, либо после долгого перерыва и прониклись атмосферой. После начала сезона в премьер-лиге значительная часть этой публики стала регулярно бывать и на играх «Зенита».

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-video" data-lang="ru"><p lang="ru" dir="ltr">Перф во время гимна России <a href="https://twitter.com/hashtag/RUSNZL?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#RUSNZL</a> <a href="https://twitter.com/hashtag/%D0%9A%D0%9A2017?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#КК2017</a> <a href="https://twitter.com/hashtag/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F%D0%97%D0%B5%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D1%8F?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#РоссияНоваяЗеландия</a> <a href="https://t.co/pPgVPQjisI">pic.twitter.com/pPgVPQjisI</a></p>— Сергей Яременко (@serji_spb) <a href="https://twitter.com/serji_spb/status/876092737585651712?ref_src=twsrc%5Etfw">17 июня 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

КОМФОРТ НОВОЙ АРЕНЫ

Несмотря на все рассказы об «ужасах» арены на Крестовском острове, на фоне старенького «Петровского» она выглядит фантастикой: отличный обзор почти с любой точки трибун, раздвижная крыша, климат-контроль, который позволяет даже в декабрьские и февральские морозы поддерживать внутри комфортную температуру. Здесь даже расстояние между креслами рассчитано так, чтобы можно было сидеть, не чувствуя себя сельдью в бочке.

Да, во время сильных дождей крыша по-прежнему протекает, но ее чинят. Во время встречи с «Уфой» журналисты обнаружили только одну протечку — и ту не над трибунами, а над стилобатом, где никто не сидит.

Многие перестали ходить на «Петровский» после визита в Ледовый на матчи СКА. Люди поняли, что такое по-настоящему удобная арена, где тепло и хорошо летом и зимой. Открытый всем снегам и дождям старый стадион перестал устраивать значительную часть болельщиков. Теперь взыскательная публика возвращается на футбол.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-video" data-lang="ru"><p lang="ru" dir="ltr">Все селфятся на фоне поля <a href="https://t.co/o5N55ET38T">pic.twitter.com/o5N55ET38T</a></p>— Сергей Яременко (@serji_spb) <a href="https://twitter.com/serji_spb/status/913439060282273792?ref_src=twsrc%5Etfw">28 сентября 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

НИЗКИЕ ЦЕНЫ

Можно сколько угодно смеяться над ценовой политикой «Зенита», который продает билеты за 200 рублей (дешевле, чем на матчи «Тосно» на «Петровском»), но это вполне разумный маркетинговый ход. Если есть выбор — продать 20 тысяч дорогих билетов или 50 тысяч дешевых — нужно останавливаться на последнем. Прибыль будет одинаковой, а зрителей придет больше.

«Зенит» сейчас повторяет опыт СКА. Несколько лет назад армейцы завлекали людей в Ледовый не только комфортом, но и низкими, по сравнению с футболом, ценами. Когда аншлаги на хоккее встали на поток, стоимость билетов поползла вверх. Так как лояльная база болельщиков уже была сформирована, на посещаемости это почти не сказалось.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="ru" dir="ltr">Билеты на ближайший матч «Зенита» в Лиге Европы: <a href="https://t.co/xM7kLYZMZp">https://t.co/xM7kLYZMZp</a> <a href="https://t.co/B6DoH0sThI">pic.twitter.com/B6DoH0sThI</a></p>— ФК «Зенит» (@zenit_spb) <a href="https://twitter.com/zenit_spb/status/892395333522685952?ref_src=twsrc%5Etfw">1 августа 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

РАЗВЛЕЧЕНИЯ НА АРЕНЕ

Главная проблема стадиона «Санкт-Петербург» — не текущая крыша и газон, а огромные очереди на входе. Перед каждым матчем повторяется одна и та же история — за час до стартового свистка пройти на сектора можно совершенно свободно, а за пятнадцать минут до начала у точек контроля образовываются огромные толпы. В «Зените» принялись бороться за то, чтобы люди приходили на футбол пораньше, а в итоге стали авторами совершенно уникального для премьер-лиги явления — «фан-променада».

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="ru" dir="ltr">Карта фан-променада. На самом деле тут очень круто. <a href="https://t.co/Py3klSprLL">pic.twitter.com/Py3klSprLL</a></p>— Сергей Яременко (@serji_spb) <a href="https://twitter.com/serji_spb/status/909806017420169217?ref_src=twsrc%5Etfw">18 сентября 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

Началось все с обычных «счастливых часов» — те, кто приходил на матч заранее, получали возможность получить бесплатный билет на следующую встречу. Эта акция стала основой для слухов о том, что в Петербурге даром раздают пригласительные на футбол. Сейчас ставки возросли — во время «счастливого часа» можно выиграть майку одного из зенитовцев. А в подтрибунных помещениях развернулся целый парк развлечений. Здесь можно подстричься и покрасить волосы в синий, белый и голубой цвета, сфотографироваться с бакланом, сдать нормы ГТО, сходить на рок-концерт или рэп-баттл, посмотреть фильм о футболе. Одна из последних новинок — интерактивный стенд об истории клуба.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-video" data-lang="ru"><p lang="ru" dir="ltr">Новая крутотенюшка. Маленький интерактивный музей Зенита <a href="https://t.co/T6lNa1u8lK">pic.twitter.com/T6lNa1u8lK</a></p>— Сергей Яременко (@serji_spb) <a href="https://twitter.com/serji_spb/status/913439354965626880?ref_src=twsrc%5Etfw">28 сентября 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

На самом деле — это только начало. До чемпионата мира «Зенит» не может открывать на арене полноценные магазины и рестораны или музей — ФИФА не терпит вторжения на «свою» территорию. В июле будущего года последние ограничения исчезнут и сине-бело-голубые начнут осваивать огромную территорию стадиона еще более интенсивно.

ИГРА «ЗЕНИТА»

Еще одна важная составляющая петербургского бума — игра «Зенита». На смену унылому перекатыванию мяча от Мирчи Луческу пришел быстрый и результативный футбол от Роберто Манчини. В этом сезоне сине-бело-голубые выиграли шесть из восьми домашних матчей (кубковая встреча с петербургским «Динамо» формально была выездной). Победы всегда привлекают публику.

ПЕТЕРБУРГ — ФУТБОЛЬНЫЙ ГОРОД

В советские времена «Зенит» лишь раз добрался до золота чемпионата страны и один раз выиграл Кубок СССР, но ходили на него всегда очень хорошо. По средней посещаемости ленинградцы уступали киевскому и тбилисскому «Динамо», но превосходили все команды из РСФСР, включая «Спартак». В мае 1959 года на стадионе имени Кирова установлен вечный рекорд — матчи с ЦСК МО и «Спартаком» посетили по 110 тысяч зрителей. Тогда на арене достроили временные деревянные трибуны и публика забила все места.

В начале 2000-х аншлаги на «Петровском» были обычным явлением. При вместимости стадиона чуть больше 20 тысяч зрителей, «Зенит» продавал по 15 тысяч сезонных абонементов. Нынешние рекорды посещаемости — лишь повторение не забытого старого интереса к футболу в Петербурге.