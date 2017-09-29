50 тысяч болельщиков на матчах «Зенита». Как это делают в Петербурге
В третий раз в этом сезоне
сине-бело-голубые собрали более 50 тысяч зрителей на стадионе «Санкт-Петербург». Разбираемся в причинах высокой посещаемости арены.
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
ПОМОГ КУБОК КОНФЕДЕРАЦИЙ
Первый шаг к отличной посещаемости «Зенит» сделал еще во время Кубка конфедераций. Вернее, его сделали организаторы турнира. Не секрет, что реализовать все дорогие билеты ФИФА не смогла и значительная часть зрителей попала на матчи бесплатно. Бюджетники ходили на футбол в Казани и Сочи. В Петербурге городской спорткомитет не скрывал факта распространения бесплатных билетов. Как ни странно, это пошло во благо — многие люди сходили на стадион либо впервые в жизни, либо после долгого перерыва и прониклись атмосферой. После начала сезона в
КОМФОРТ НОВОЙ АРЕНЫ
Несмотря на все рассказы об «ужасах» арены на Крестовском острове, на фоне старенького «Петровского» она выглядит фантастикой: отличный обзор почти с любой точки трибун, раздвижная крыша,
Да, во время сильных дождей крыша
Многие перестали ходить на «Петровский» после визита в Ледовый на матчи СКА. Люди поняли, что такое
НИЗКИЕ ЦЕНЫ
Можно сколько угодно смеяться над ценовой политикой «Зенита», который продает билеты за 200 рублей (дешевле, чем на матчи «Тосно» на «Петровском»), но это вполне разумный маркетинговый ход. Если есть выбор — продать 20 тысяч дорогих билетов или 50 тысяч дешевых — нужно останавливаться на последнем. Прибыль будет одинаковой, а зрителей придет больше.
«Зенит» сейчас повторяет опыт СКА. Несколько лет назад армейцы завлекали людей в Ледовый не только комфортом, но и низкими, по сравнению с футболом, ценами. Когда аншлаги на хоккее встали на поток, стоимость билетов поползла вверх. Так как лояльная база болельщиков уже была сформирована, на посещаемости это почти не сказалось.
РАЗВЛЕЧЕНИЯ НА АРЕНЕ
Главная проблема стадиона «Санкт-Петербург» — не текущая крыша и газон, а огромные очереди на входе. Перед каждым матчем повторяется одна и та же история — за час до стартового свистка пройти на сектора можно совершенно свободно, а за пятнадцать минут до начала у точек контроля образовываются огромные толпы. В «Зените» принялись бороться за то, чтобы люди приходили на футбол пораньше, а в итоге стали авторами совершенно уникального для
Началось все с обычных «счастливых часов» — те, кто приходил на матч заранее, получали возможность получить бесплатный билет на следующую встречу. Эта акция стала основой для слухов о том, что в Петербурге даром раздают пригласительные на футбол. Сейчас ставки возросли — во время «счастливого часа» можно выиграть майку одного из зенитовцев. А в подтрибунных помещениях развернулся целый парк развлечений. Здесь можно подстричься и покрасить волосы в синий, белый и голубой цвета, сфотографироваться с бакланом, сдать нормы ГТО, сходить на
На самом деле — это только начало. До чемпионата мира «Зенит» не может открывать на арене полноценные магазины и рестораны или музей — ФИФА не терпит вторжения на «свою» территорию. В июле будущего года последние ограничения исчезнут и
ИГРА «ЗЕНИТА»
Еще одна важная составляющая петербургского бума — игра «Зенита». На смену унылому перекатыванию мяча от Мирчи Луческу пришел быстрый и результативный футбол от Роберто Манчини. В этом сезоне
ПЕТЕРБУРГ — ФУТБОЛЬНЫЙ ГОРОД
В советские времена «Зенит» лишь раз добрался до золота чемпионата страны и один раз выиграл Кубок СССР, но ходили на него всегда очень хорошо. По средней посещаемости ленинградцы уступали киевскому и тбилисскому «Динамо», но превосходили все команды из РСФСР, включая «Спартак». В мае 1959 года на стадионе имени Кирова установлен вечный рекорд — матчи с ЦСК МО и «Спартаком» посетили по 110 тысяч зрителей. Тогда на арене достроили временные деревянные трибуны и публика забила все места.
В начале 2000-х аншлаги на «Петровском» были обычным явлением. При вместимости стадиона чуть больше 20 тысяч зрителей, «Зенит» продавал по 15 тысяч сезонных абонементов. Нынешние рекорды посещаемости — лишь повторение не забытого старого интереса к футболу в Петербурге.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter