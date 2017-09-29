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29 сентября 2017, 16:03 | Футбол: Премьер-лига | ТАСС

Бывший тренер «Ростова» Данильянц возглавил академию футбольного клуба «Рубин»

МОСКВА, 29 сентября. /ТАСС/. Иван Данильянц назначен руководителем программы развития молодежного футбола казанского «Рубина». Об этом сообщает пресс-служба команды.

Данильянц с 2009 по 2013 год возглавлял центр подготовки молодых футболистов ФК «Рубин».

С 2015 по 2017 год Данильянц работал тренером в «Ростове» в штабе Курбана Бердыева. Бердыев, возглавлявший «Ростов» с конца 2014 года, в сентябре 2016 года был назначен вице-президентом — тренером клуба. Данильянц стал главным тренером команды.

1 июня Бердыев покинул пост вице-президента — тренера «Ростова». 9 июня он был назначен главным тренером «Рубина». В тот же день 64-летнего Данильянца на посту главного тренера «Ростова» сменил белорусский специалист Леонид Кучук.

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