Бывший тренер «Ростова» Данильянц возглавил академию футбольного клуба «Рубин»
МОСКВА, 29 сентября. /ТАСС/. Иван Данильянц назначен руководителем программы развития молодежного футбола казанского «Рубина». Об этом сообщает
пресс-служба команды.
Данильянц с 2009 по 2013 год возглавлял центр подготовки молодых футболистов ФК «Рубин».
С 2015 по 2017 год Данильянц работал тренером в «Ростове» в штабе Курбана Бердыева. Бердыев, возглавлявший «Ростов» с конца 2014 года, в сентябре 2016 года был назначен
1 июня Бердыев покинул пост
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