Бывший тренер «Ростова» Данильянц возглавил академию футбольного клуба «Рубин»

Данильянц с 2009 по 2013 год возглавлял центр подготовки молодых футболистов ФК «Рубин».

С 2015 по 2017 год Данильянц работал тренером в «Ростове» в штабе Курбана Бердыева. Бердыев, возглавлявший «Ростов» с конца 2014 года, в сентябре 2016 года был назначен вице-президентом — тренером клуба. Данильянц стал главным тренером команды.