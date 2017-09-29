Семак в гостях у ЦСКА, Денисов против «Динамо». Интриги 12-го тура РФПЛ
«СЭ» выделяет главные интриги 12-го тура чемпионата России.
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АРСЕНАЛ — КРАСНОДАР
Прогноз Winline — П1 4.39 — Н 3.38 — П2 1.80.
С приходом на пост главного тренера Миодрага Божовича игра оружейников стала в большей степени ориентирована на созидание, а, значит, в стартовом матче тура против всегда ставящего на атаку «Краснодара» никому не будет скучно. Да, с поправкой на разницу в классе игра с шашками наголо для «Арсенала» смерти подобна, но надо же
Прогноз Winline — П1 5.12 — Н 3.04 — П2 1.80.
Дальневосточники и ростовчане впервые встретятся друг с другом после паузы в три с половиной года, когда их пути пересеклись в стыковых матчах, и «Ростов» отстоял место в
ТОСНО — АХМАТ
Прогноз Winline — П1 2.80 — Н 2.97 — П2 2.59.
Перед каждым матчем команды Дмитрия Парфенова на «Петровском» звучат вопросы о первой домашней победе тосненцев в
РУБИН — АМКАР
Прогноз Winline — П1 1.70 — Н 3.26 — П2 5.45.
Поединок в Казани — очередная глава в противостоянии двух опытнейших наставников и давних товарищей Курбана Бердыева и Гаджи Гаджиева. В прошлом чемпионате «Ростов» Курбана Бекиевича дважды обыграл пермяков со счетом 1:0, а они, в свою очередь, регулярно проигрывая казанцам на родной «Звезде», не покидают столицу Татарстана побежденными с декабря 2012-го. На стороне «Амкара» не только эти цифры, но и вернувшаяся уверенность в своих силах, уже вылившаяся в серию из трех, с учетом кубкового турнира, побед. Справится ли с таким соперником «Рубин», которому нужно выбираться из турнирной трясины после трех поражений подряд и прерывать длящуюся уже 341 минуту безголевую серию?
СПАРТАК — УРАЛ
Прогноз Winline — П1 1.51 — Н 4.14 — П2 5.68.
Остались ли у «Спартака» силы после сражения с «Ливерпулем», и насколько боеспособным будет состав
ЦСКА — УФА
Прогноз Winline — П1 1.25 — Н 4.93 — П2 11.0.
Любимец армейских болельщиков Сергей Семак в воскресенье впервые проведет официальный матч на стадионе ЦСКА, и некоторые фирменные «заряды» фанатов
ЛОКОМОТИВ — ДИНАМО
Прогноз Winline — П2 1.70 — Н 3.33 — П2 5.26.
Не забивающее с 20 августа «Динамо» в этом сезоне пока не блещет, но когда дело доходит до встреч с самыми принципиальными соперниками, у тех возникают проблемы. «Спартак» не удержал перевес в два мяча, а «Зенит» и ЦСКА так и не отыскали способа взломать оборону команды Юрия Калитвинцев. Так что и «Локомотиву» ждать в дерби легкой жизни не приходится. Но, может быть, бывший динамовец Игорь Денисов поможет обыграть соперника, который не проигрывает железнодорожникам с мая 2013-го, добившись трех результативных ничьих с суммарным счетом 5:5?
АНЖИ — ЗЕНИТ
Прогноз Winline — П1 7.71 — Н 4.26 — П2 1.37.
Как бы не выступала махачкалинская команда, она очень любит преподносить
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