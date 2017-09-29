Семак в гостях у ЦСКА, Денисов против «Динамо». Интриги 12-го тура РФПЛ

АРСЕНАЛ — КРАСНОДАР

Прогноз Winline — П1 4.39 — Н 3.38 — П2 1.80.

С приходом на пост главного тренера Миодрага Божовича игра оружейников стала в большей степени ориентирована на созидание, а, значит, в стартовом матче тура против всегда ставящего на атаку «Краснодара» никому не будет скучно. Да, с поправкой на разницу в классе игра с шашками наголо для «Арсенала» смерти подобна, но надо же как-то исправлять крайне неприятные цифры. При их изучении видно, что «быки» для туляков один из самых неудобных соперников. По итогам четырех матчей команда Игоря Шалимов может похвастаться тремя победами и суммарным счетом 8:0. Поправят ли хозяева этот баланс?

СКА-ХАБАРОВСК — РОСТОВ

Прогноз Winline — П1 5.12 — Н 3.04 — П2 1.80.

Дальневосточники и ростовчане впервые встретятся друг с другом после паузы в три с половиной года, когда их пути пересеклись в стыковых матчах, и «Ростов» отстоял место в премьер-лиге после двух «сухих» побед. Тогда хозяевам не помог в последствие переехавший на берега Дона транзитом через Екатеринбург Александр Ерохин, зато те поединки помнят Тимофей Калачев, Александр Гацкан и еще не перешедший тогда на тренерскую работу Дмитрий Кириченко. Как все сложится на этот раз? Сумеют ли хабаровчане собраться после крупного поражения в Перми и дать бой команде, которая является одной из лучших по игре на чужих стадионах?

ТОСНО — АХМАТ

Прогноз Winline — П1 2.80 — Н 2.97 — П2 2.59.

Перед каждым матчем команды Дмитрия Парфенова на «Петровском» звучат вопросы о первой домашней победе тосненцев в премьер-лиге. Настанет ли ее время после трех стартовых поражений, на смену которым пришли три ничьих, включая героическое спасение в поединке со «Спартаком»? «Ахмат» — точно не тот оппонент, в противостоянии с которым кому-то может быть гарантировано три очка. Тем более, после августовского визита на берега Невы, обернувшегося разгромом от «Зенита», подопечные Олега Кононова в гостях в чемпионате не проигрывают и снова вернулись в являющуюся для них ориентиром еврокубковую зону.

РУБИН — АМКАР

Прогноз Winline — П1 1.70 — Н 3.26 — П2 5.45.

Поединок в Казани — очередная глава в противостоянии двух опытнейших наставников и давних товарищей Курбана Бердыева и Гаджи Гаджиева. В прошлом чемпионате «Ростов» Курбана Бекиевича дважды обыграл пермяков со счетом 1:0, а они, в свою очередь, регулярно проигрывая казанцам на родной «Звезде», не покидают столицу Татарстана побежденными с декабря 2012-го. На стороне «Амкара» не только эти цифры, но и вернувшаяся уверенность в своих силах, уже вылившаяся в серию из трех, с учетом кубкового турнира, побед. Справится ли с таким соперником «Рубин», которому нужно выбираться из турнирной трясины после трех поражений подряд и прерывать длящуюся уже 341 минуту безголевую серию?

СПАРТАК — УРАЛ

Прогноз Winline — П1 1.51 — Н 4.14 — П2 5.68.

Остались ли у «Спартака» силы после сражения с «Ливерпулем», и насколько боеспособным будет состав красно-белых с учетом новых травм у ряда игроков? Вот, пожалуй, главные вопросы применительно к предстоящему матчу. Можно, конечно, вспомнить еще и про любовь Александра Тарханова к комбинационному спартаковскому футболу, а также работу тренера в красно-белом клубе штабе Олега Романцева. И даже удивительно, что с такими вводными москвичи и «шмели» не радуют публику результативным футболом. Четыре последних встречи завершились со счетом 1:0, и на сенсационный успех «Урала» в Тушино «Спартак» ответил своей серией из трех побед. Удастся ли ее продлить?

ЦСКА — УФА

Прогноз Winline — П1 1.25 — Н 4.93 — П2 11.0.

Любимец армейских болельщиков Сергей Семак в воскресенье впервые проведет официальный матч на стадионе ЦСКА, и некоторые фирменные «заряды» фанатов красно-синих будут особенно актуальны. Весной в Уфе, куда в роли гостей приехали оставившие о себе добрую память в башкирской столицы два Виктора — Гончаренко и Васин — армейцы забили команде Сергея Богдановича два безответных мяча. Эти голы улучшили и без того хорошую статистику фаворита, который лишь в самой первой игре с уфимцами довольствовался ничьей, после чего с учетом кубкового турнира выиграл шесть матчей подряд. Ждем от уязвленного итогом матча с «МЮ» ЦСКА победы номер семь, или подопечные Семака после добытой в предыдущем туре долгожданной победы способны на сенсацию?

ЛОКОМОТИВ — ДИНАМО

Прогноз Winline — П2 1.70 — Н 3.33 — П2 5.26.

Не забивающее с 20 августа «Динамо» в этом сезоне пока не блещет, но когда дело доходит до встреч с самыми принципиальными соперниками, у тех возникают проблемы. «Спартак» не удержал перевес в два мяча, а «Зенит» и ЦСКА так и не отыскали способа взломать оборону команды Юрия Калитвинцев. Так что и «Локомотиву» ждать в дерби легкой жизни не приходится. Но, может быть, бывший динамовец Игорь Денисов поможет обыграть соперника, который не проигрывает железнодорожникам с мая 2013-го, добившись трех результативных ничьих с суммарным счетом 5:5?

АНЖИ — ЗЕНИТ

Прогноз Winline — П1 7.71 — Н 4.26 — П2 1.37.