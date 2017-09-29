«Зенит» в шаге от повторения клубного рекорда по сухим матчам

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0 голов забил «Арсенал» в четырех матчах против «Краснодара» (+0=1−3, мячи 0−8). Помимо «быков» сдержать атаку туляков в четырех встречах смог только «Зенит» (+0=0−4, мячи 0−12).

0 домашних побед одержал «Тосно» (+0=3−3, мячи 5−8). Подопечные Дмитрия Парфенова остаются последней командой, ни разу не праздновавшей успех при своих болельщиках. В гостях пока не выигрывали «Спартак», «СКА-Хабаровск» и «Анжи».

1 очко набрала «Уфа» в шести встречах с ЦСКА в премьер-лиге. В октябре 2014 года армейцы спаслись от поражения в компенсированное время (3:3), а затем пять раз уступили с общим счетом 1−13.

2 победы одержал «Рубин» в восьми последних домашних матчах против «Амкара» (+2=3−3, мячи 9−7). Любопытно, что в обеих встречах казанцы громили пермяков со счетом 3:0.

2 гола пропустили в первых таймах чемпионата-2017/18 «Зенит» и «Спартак». Но если лидер турнира после перерыва позволил соперникам отличиться лишь однажды, то действующий обладатель титула — 15 раз.

3 минимальных поражения подряд потерпел «Рубин». В последних турах казанцев поочередно обыграли «Спартак», «Урал» и «Ахмат». Это повторение худшего результата команд Курбана Бердыева в премьер-лиге. Четыре раза подряд тренер не проигрывал.

4 матча набирает очки на своем поле «СКА-Хабаровск» (+1=3−0, мячи 5−3). Победить дебютантов РФПЛ на стадионе имени Ленина сумел только «Зенит», приезжавший на Дальний Восток в первом туре.

5 матчей составляет безвыигрышная серия сразу трех команд — «Тосно» (+0=3−2, мячи 5−8), «Ростов» (+0=3−2, мячи 2−4) и «Динамо» (+0=3−2, мячи 1−4). «СКА-Хабаровск» не знает побед в шести турах (+0=5−1, мячи 4−7).

6 последних поединков с «Динамо» набирает очки «Локомотив» (+3=3−0, мячи 13−8). При этом в трех последних дерби неизменно фиксировалась результативная ничья (дважды — 2:2 и однажды — 1:1).

7 сухих матчей продолжалась рекордная серия «Зенита» — случилось это в сезоне-2011/12 (+6=1−0, мячи 11−0). В текущем чемпионате сине-бело-голубые не пропускают в шести встречах подряд (+4=2−0, мячи 10−0).

ЛУИЗ АДРИАНУ и Лоренсо МЕЛЬГАРЕХО (справа). Спорт-Экспресс

10 последних игр между «Спартаком» и «Уралом» завершались сухими победами одной из команд. Красно-белые взяли верх в семи случаях, а «шмели» — в трех (мячи 12−4 в пользу москвичей).

14 очков на выезде набрал «Зенит», отправляющий в гости к аутсайдеру — «Анжи» (+4=2−0, мячи 7−1). На один балл меньше с чужих полей увез «Краснодар», которому в ближайшем туре предстоит путешествие в Тулу (+4=1−1, мячи 11−6).

15 лет «Анжи» не может добыть победу над «Зенитом» на своем поле. За это время клубы встретились семь раз (+0=3−4, мячи 7−12). Всего махачкалинцы обыграли питерцев два раза (+2=9−9, мячи 19−32) — в 2000 и 2002 годах.

18 матчей провели в чемпионатах России команды Курбана Бердыева и Гаджи Гаджиева. Оба тренера праздновали успех по шесть раз при шести ничьих, при этом подопечные нынешнего наставника «Амкара» забили на гол больше (19−18).

27 раз в текущем розыгрыше премьер-лиги фиксировался счет 1:0. Самым популярным исходом является минимальная победа гостей (14 раз), хозяева забивали единственный в матче гол 13 раз.

149 поражений в высшем дивизионе потерпели команды Гаджи Гаджиева (+120=106−149, мячи 383−435).