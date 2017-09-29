«Арсенал» и «Краснодар» открывают 12-й тур чемпионата России по футболу

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

«Краснодар» в нынешнем сезоне уже выбыл из Лиги Европы и розыгрыша Кубка России, однако в чемпионате страны команда Игоря Шалимова претендует на путевку в Лигу чемпионов. Хотя замахнуться на чемпионский титул «Краснодар» пока не в силах, уступив неделю назад на своем поле лидеру «Зениту», от которого теперь отстает на шесть очков.

Несмотря на неудачную игру с «Зенитом», «Краснодар» по некоторым показателям опережает других соперников в премьер- лиге. Кубанцы забили 17 голов (чаще отличались лишь футболисты «Зенита» — 21 раз), к тому же к осени восстановились многие травмированные игроки, в частности, голкипер Станислав Крицюк и грузинский полузащитник Торнике Окриашвили. Стиль игры «Краснодара», построенный на владении мячом и комбинации в центре поля, позволяет команде уверенно действовать в гостях, где в шести матчах команда Шалимова проиграла лишь «Спартаку» (0:2).

«Арсенал» очень нестабилен

«Арсенал» Миодрага Божовича пока чередует победы с неудачными матчами, в предыдущем туре проиграв в гостях «Уфе». На своем поле туляки также действуют нестабильно, победив хабаровский СКА и «Динамо», но уступив «Тосно» и «Амкару». При этом дома «Арсенал» пока играл лишь с конкурентами в борьбе за выживание, и «Краснодар» станет первым топ-клубом, приехавшим в нынешнем сезоне в Тулу.

В прошлом сезоне в Туле команды сыграли в октябре вничью (0:0) в первом матче после прихода в «Арсенал» главного тренера Сергея Кирьякова. Остальные три матча в чемпионатах России «Краснодар» у «Арсенала» выиграл, причем в сезоне-2014/15 — дважды со счетом 3:0. Забить кубанцам футболисты из Тулы пока не могут.

Матч пройдет на стадионе «Арсенал» в 19:30 мск, главным арбитром назначен Сергей Иванов из Ростова-на-Дону.

12-й тур продолжится в субботу, когда сыграют хабаровский СКА и «Ростов», «Тосно» и «Ахмат», «Рубин» и «Амкар», а также «Спартак» и «Урал». В воскресенье встречаются ЦСКА и «Уфа», «Локомотив» и «Динамо», «Анжи» и «Зенит».

После 11 туров «Зенит» лидирует, набрав 27 очков. 23 очка у «Локомотива», 21 — «Краснодара».