«Арсенал» и «Краснодар» открывают 12-й тур чемпионата России по футболу
МОСКВА, 29 сентября. /ТАСС/. Тульский «Арсенал» сыграет с «Краснодаром» в стартовом матче 12-го тура чемпионата России по футболу. Кубанцы в случае победы вернутся на второе место в таблице, успех хозяев позволит им подняться в середину турнирной таблицы.
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«Краснодар» в нынешнем сезоне уже выбыл из Лиги Европы и розыгрыша Кубка России, однако в чемпионате страны команда Игоря Шалимова претендует на путевку в Лигу чемпионов. Хотя замахнуться на чемпионский титул «Краснодар» пока не в силах, уступив неделю назад на своем поле лидеру «Зениту», от которого теперь отстает на шесть очков.
Несмотря на неудачную игру с «Зенитом», «Краснодар» по некоторым показателям опережает других соперников в премьер- лиге. Кубанцы забили 17 голов (чаще отличались лишь футболисты «Зенита» — 21 раз), к тому же к осени восстановились многие травмированные игроки, в частности, голкипер Станислав Крицюк и грузинский полузащитник Торнике Окриашвили. Стиль игры «Краснодара», построенный на владении мячом и комбинации в центре поля, позволяет команде уверенно действовать в гостях, где в шести матчах команда Шалимова проиграла лишь «Спартаку» (0:2).
«Арсенал» очень нестабилен
«Арсенал» Миодрага Божовича пока чередует победы с неудачными матчами, в предыдущем туре проиграв в гостях «Уфе». На своем поле туляки также действуют нестабильно, победив хабаровский СКА и «Динамо», но уступив «Тосно» и «Амкару». При этом дома «Арсенал» пока играл лишь с конкурентами в борьбе за выживание, и «Краснодар» станет первым
В прошлом сезоне в Туле команды сыграли в октябре вничью (0:0) в первом матче после прихода в «Арсенал» главного тренера Сергея Кирьякова. Остальные три матча в чемпионатах России «Краснодар» у «Арсенала» выиграл, причем в сезоне-2014/15 — дважды со счетом 3:0. Забить кубанцам футболисты из Тулы пока не могут.
Матч пройдет на стадионе «Арсенал» в 19:30 мск, главным арбитром назначен Сергей Иванов из
12-й тур продолжится в субботу, когда сыграют хабаровский СКА и «Ростов», «Тосно» и «Ахмат», «Рубин» и «Амкар», а также «Спартак» и «Урал». В воскресенье встречаются ЦСКА и «Уфа», «Локомотив» и «Динамо», «Анжи» и «Зенит».
После 11 туров «Зенит» лидирует, набрав 27 очков. 23 очка у «Локомотива», 21 — «Краснодара».
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