«Бог даст — все стабилизируется». «Рубин» ищет выход из кризиса
Главное с тренировки «Рубина» перед матчем с «Амкаром».
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Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
В Казани все холоднее. Тоскливая пробирающая осенняя погода уже давно сменила бабье лето и постепенно выходит на свой пик. Пик тоскливости. К этому еще добавляется депрессивное серое тучное небо, придающее общей картины ноты хандры и уныния.
Есть ощущение, что задатки подобных настроений сейчас могут быть и в «Рубине».
-Безусловно, есть определенный психологический отпечаток. Но радует то, что ребята понимают то, куда мы идем и что мы делаем, работают в этом плане очень сконцентрировано. Понимают меру ответственности. Другое дело, что есть потеря концентрации в эпизодах конкретных. Но если брать по цифрам, то они все положительные. Только результата нет. А результат самое главное. Но направление, по которому идем, верное. Бог даст — все стабилизируется, — комментирует последние результаты «Рубина» главный тренер Курбан Бердыев.
Результата действительно нет. А ведь он так нужен при выполнении главной задачи на сезон — возвращения в еврокубки. Правда, странно, о каких положительный цифрах говорит Бердыев. В матче с «Ахматом» «Рубин» совсем ничего не создал. Что будет с «Амкаром» Гаджиева, который наконец набрал форму и в последних матчах обыграл «Локомотив» и разгромил СКА — пока загадка.
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Журналисты стоят и мерзнут, перескакивая с ноги на ногу, в ожидании
—Понятно, что это не самая приятная ситуация для клуба. Но иногда нужно понимать, что в футболе такое случается. Ты можешь быть лучше соперника, но в итоге проиграть. В двух последних матчах у нас была возможность забить. Мы продемонстрировали, что в
Опять же, не совсем понятно, в каком месте «Рубин» был лучше «Ахмата». Ну да ладно.
—Понятно, что «Амкар» сложный соперник. Именно в выездном матче они постараются удержать, как минимум, нулевой результат. Но именно с таким соперником сложно забить первый гол, после которого игра пойдет легче. Всю неделю мы работаем над тем, как будем вскрывать оборону «Амкара, — говорит все тот же Навас.
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Также можно было заметить, что к общей группе «Рубина» наконец присоединился и восстановился от травмы Руслан Камболов. Он не играл уже давно, и теперь сложно представить, что в устоявшейся защите, что вместо М’Вила. Однако, у Бердыева есть мысли на этот счет.
—Он выходит в общей группе первую тренировку. Его не хватает, как в позиции опорного, так и центрального защитника. Скорее будем использовать в позиции опорника, — комментирует возвращение Камболова Бердыев.
Однако, представить, что Руслан сможет вытеснить француза пока крайне сложно.
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Как обычно, клуб показал очень малую часть самой тренировки, но и этого хватило для
Джанаев будто бы разминался и тренировался немножко отдельно от Рыжикова и Акмурзина. Почему? Особенность вратарских тренировок в клубе? Или Сослан продолжает закрепляться в качестве первого номера «Рубина»?
Из того, что показали — тренировку клуб начал с упражнений на работу с мячом. Перепасовка, ведение один в один, чеканка мяча. Конечно, профессиональные футболисты занимаются таким на каждой тренировке. Но это все же символично. Вот
Спады бывают у всех. Особенно в еще строящихся и доводящихся до идеала системах, какой и хочет быть «Рубин». Но три поражения подряд — это больно. Если клубу не удастся выиграть «Амкар», еще и у себя дома — вопросов будет куда больше.
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