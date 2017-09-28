Вратарю «Спартака» Реброву, получившему травму, не потребуется операция
Сегодня голкипер «Спартака» Артём Ребров, получивший повреждение в домашнем матче 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Ливерпулем» (1:1), прошёл дополнительное обследование.
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После него стало известно, что у спартаковца частичное повреждение связок правого коленного сустава.
«Операция вратарю не потребуется. Между тем в игре с “Уралом” он принять участие не сможет», — говорится на официальном сайте столичного клуба.
Голкипер во втором тайме в игровом моменте получил повреждение и был вынужден покинуть поле, уступив своё место Алескандру Селихову.
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