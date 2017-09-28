Вратарю «Спартака» Реброву, получившему травму, не потребуется операция

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

После него стало известно, что у спартаковца частичное повреждение связок правого коленного сустава.

«Операция вратарю не потребуется. Между тем в игре с “Уралом” он принять участие не сможет», — говорится на официальном сайте столичного клуба.

Голкипер во втором тайме в игровом моменте получил повреждение и был вынужден покинуть поле, уступив своё место Алескандру Селихову.