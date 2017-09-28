Кержаков выпустил в Онежское озеро несколько тысяч мальков лосося
Бывший нападающий «Зенита» Александр Кержаков сдержал обещание и выпустил в Онежское озеро несколько тысяч мальков лосося.
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Фотографию этого события он опубликовал в социальных сетях.
Напомним, в июле Кержаков выложил фотографию с четырьмя выловленными рыбами, которые занесены в Красную книгу. После этого на футболиста даже завели дело об административном правонарушении.
По словам Кержакова, он не знал о том, что лосося в Карелии ловить нельзя, и пообещал выпустить в воду несколько тысяч мальков в качестве компенсации.
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