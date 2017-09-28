Дзюба снова в деле: что изменилось?

УЛУЧШЕНИЕ ИГРОВОЙ ФОРМЫ

На предматчевой пресс-конференции Манчини спросили о том, что такого стал делать Дзюба на тренировках. Роберто ответил: «Артем начал понимать, чего я от него хочу. Теперь мне нравится его игра». А пару недель назад Манчини сказал, что Дзюба набрал неплохую форму, поэтому и вернулся в стартовый состав. Другими словами, нападающий стал лучше выглядеть на тренировках и убедил тренера в собственной надобности. Похоже на то: Дзюба действительно действует гораздо активнее и полезнее, чем в июле. Это доказывает и статистика.

Для примера сравним тепловые карты форварда в июльском матче с «Рубином» и в недавней игре с «Краснодаром». В обоих случаях Дзюба выходил в основе в центре нападения — в первом был заменен во втором тайме, во втором находился на поле 90 минут. Но даже с учетом разницы в игровом времени видно, что Артем неохотно перемещался по полю во встрече с казанцами, причем преимущественно находился на флангах или в глубине. На Кубани же Дзюба постоянно вступал в прессинг и навязывал борьбу соперникам.

ПРИРОЖДЕННЫЙ ДУЭЛЯНТ

Вовлеченность нападающего в борьбу отражена и в статистике. Ни для кого не секрет, что Дзюба никогда не боится идти в единоборства и вступать в отбор, но в матче с «Краснодаром» он показал феноменальные цифры — по данным InStat, форвард «Зенита» участвовал в 46 дуэлях! Это удивительно, потому что королями единоборств обычно становятся центральные защитники, да и то до подобных показателей они далеко не всегда добираются. Разумеется, Дзюба стал лидером тура по числу стыков — на втором месте остался форвард «Тосно» Заболотный с показателем 40.

Правда, стоит отметить, что из 46 единоборств Дзюба выиграл всего 16 (35 процентов), в то время как тот же Заболотный — 24 из своих 40. Но в данном случае это не так важно, потому что одна из основных функций Дзюбы заключается в отвлечении внимания защитников. Когда форвард борется с соперником, он уже переключает на себя его внимание, а иногда и сразу двух. Таким образом, Артем освобождает пространство для партнеров — в первую очередь для Кокорина, чья роль слегка изменилась по сравнению с прошлым сезоном.

ПРИМАНКА ДЛЯ ОППОНЕНТОВ

Кокорин при Мирче Луческу был привязан к флангу и лишь изредка смещался в центр для удара. Это ограничивало его арсенал действий и снижало эффективность. При Манчини форвард сборной России играет повсюду — независимо от того, где выходит изначально. Поэтому в этом сезоне Кокорин результативен и когда отправляется на острие атаки, и когда начинает матч на бровке. Постоянными перемещениями Кокорин запутывает оборону, а Дзюба помогает ему в этом, вешая на себя часть защитников. Кстати, подобными функциями самого Кокорина наделял Станислав Черчесов в «Динамо», но многие считают, что основная задача нападающих — исключительно забивать мячи. Но это не совсем так.

Современный форвард должен работать на команду, чем и занимается Дзюба. Но он очень долго набирал форму, что Манчини быстро заметил и усадил его на скамейку запасных. К сентябрю Артем снова стал похож на себя на тренировках, поэтому итальянец справедливо вернул его в основу, и статистика доказывает — Дзюба действительно прибавил в активности и снова приносит пользу «Зениту».

Матч «Зенит» — «Реал Сосьедад» состоится сегодня, 28 сентября, начало — в 20.00 по московскому времени.