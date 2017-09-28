Домашняя беспроигрышная серия «быков» прервалась на 17-м матче

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«Зенит», победив на выезде «Краснодар», упрочил лидерство в чемпионате и довел отрыв от ближайшего преследователя до рекордных для текущего сезона четырех очков.

Оба гола Александра Ерохина за «Зенит» стали победными. Хавбек сборной России забил второй мяч в ворота «Спартака» и открыл счет в игре с «Краснодаром».

Андрей Лунев не пропускает уже в шести матчах подряд (595 минут) и в 12-м туре может побить рекорд Вячеслава Малафеева по сухой серии в составе питерского клуба.

«Краснодар» впервые уступил на своем новом стадионе в премьер-лиге. Беспроигрышная домашняя серия «быков» прервалась в 17-м матче.

«Динамо», вернувшееся в премьер-лигу, выстояло против всех трех призеров прошлого чемпионата. После ничьих со «Спартаком» (2:2) и «Зенитом» (0:0) бело-голубые поделили очки и с ЦСКА (0:0).

Антон Шунин в седьмой раз в карьере не позволил отличиться футболистам ЦСКА. Всего на счету 30-летнего голкипера «Динамо» 48 встреч на ноль в премьер-лиге. Его оппонент Игорь Акинфеев не позволил соперникам отличиться в 174-й раз.

Впервые за время работы Массимо Карреры «Спартак» сыграл вничью на «Открытие Арене» в матче чемпионата (+16=1−2, мячи 36−12). В последний раз красно-белые делили очки в Тушине с «Мордовией» в апреле 2016 года.

15 из 17 голов «Спартак» пропустил во вторых таймах. При этом до перерыва красно-белых огорчить смогли лишь зенитовцы. Те же 15 мячей во второй половине пропустил «Анжи», 12 — «Ахмат».

«Локомотив» в 27-й раз переиграл «Ростов» в рамках высшего дивизиона (+27=15−5, мячи 76−32). Дончане остаются самым удобным соперником для красно-зеленых.

Железнодорожники в третий раз в чемпионате забили гол в компенсированное время. До Эдера по истечении 90 минут отличались Соломон Кверквелия, спасший ничью с «Рубином» (1:1), и Мануэл Фернандеш, принесший победу над «Спартаком» (4:3).

«Ростов» потерпел уже второе домашнее поражение в текущем чемпионате. В двух предыдущих сезонах желто-синие на «Олимпе-2» не проиграли ни одной встречи премьер-лиги.

«Урал» довел беспроигрышную серию на своем поле до шести матчей (+1=5−0, мячи 7−5). Всего команда Александра Тарханова уступила однажды. Меньше неудач только у «Зенита» — ноль.

«Шмели» пробили в ворота «Тосно» два пенальти и вышли в лидеры по числу исполненных 11-метровых (4). По три раза исполняли удары с «точки» «Ростов» и «Спартак».

Резиуан Мирзов стал вторым после Виталия Шахова футболистом «Тосно», получившим красную карточку. По удалениям клуб из Ленинградской области сравнялся со «Спартаком».

«Уфа», одолев «Арсенал», прервала шестиматчевую безвыигрышную серию. Дольше всего не знает побед «СКА-Хабаровск» — шесть туров (+0=5−1, мячи 4−7).

Уфимцы под руководством Сергея Семака одержали восемь побед, причем шесть из них были добыты со счетом 1:0.

«Амкар» впервые с прошлого сезона забил в Перми и одержал первую в 2017 году крупную победу. Последний разгром уральцы в декабре 2016 года учиняли «Оренбургу» (1:0).

«СКА-Хабаровск» потерпел первое крупное поражение в премьер-лиге. Более того, дальневосточники в первый раз пропустили три гола, ранее поразить ворота дебютанта более двух раз не удавалось никому.

Победная серия «Ахмата» в противостоянии с «Рубином» достигла пяти матчей (мячи 8−2). Всего грозненцы обыграли казанцев семь раз при шести поражениях (+7=8−6, мячи 20−24).

Магомед Оздоев, отыгравший вторую половину прошлого чемпионата за «Ахмат», стал первым в сезоне автором победного автогола. Уфимец Табидзе и грозненец Родолфу приносили соперникам ничьи, а ошибки вратарей Реброва и Гильерме на исход не влияли.

Спартаковский форвард Лоренсо Мельгарехо забил 20-й гол в чемпионатах России, защитник «Зенита» Доменико Кришито отметился 20-й результативной передачей.

Первые голы в премьер-лиге забили футболисты «Анжи» Мирал Самарджич (2-й матч) и Адлан Кацаев (75-й), тосненец Никола Труич (3-й) и железнодорожник Эдер (3-й).