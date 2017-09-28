Илья Геркус: В «Локомотиве» довольны развитием клуба

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Сегодня «Локомотив» проведет первый домашний еврокубковый матч в новом сезоне. Соперником красно-зеленых станет клуб «Фастав» из чешского города Злин — после полуторагодового перерыва Лига Европы возвращается в Черкизово. Перед стартом сезона совет директоров «Локо» поставил перед руководством и тренерском штабом цель пройти в плей-офф турнира, а по итогам чемпионата России — добиться права участвовать в следующем розыгрыше еврокубков. В интервью «Известиям» президент «Локомотива» Илья Геркус оценил промежуточные результаты команды (второе место в РФПЛ), разъяснил, что имелось в виду под задачей наигрывать в основе молодежь, и прокомментировал слухи о своих разногласиях с главым тренером «железнодорожников» Юрием Семиным.

— В начале сезона вы могли представить, что будете идти в группе лидеров при не самом простом календаре и не лучшем составе?

— Видите ли, календарь у всех одинаковый — все встречаются со всеми. Такова концепция чемпионата, который состоит из двух кругов. Жаловаться на календарь или говорить, что он помогает, странно. По поводу того, что наш состав был ослаблен травмами Ведрана Чорлуки и Ари — это правда. Но и спортивный департамент, и тренерский штаб провели большую работу по возвращению баланса: пришли новые качественные игроки, а также получили практику воспитанники нашей академии — на данный момент мы выполняем все задачи, которые ставит наш акционер. Могли ли мы вообразить такое удачное развитие событий? Мы, конечно, рады и впечатлены, что не отпускаем фаворита и готовы дать ему бой, но насколько это получится, всем нам судить можно будет позднее. Это футбол — окончательный результат складывается во второй части сезона. Будем дальше упорно работать.

— Совет директоров «Локомотива» ставил команде задачу попасть в первую пятерку по итогам чемпионата России. Вы воспринимаете текущее место клуба как перевыполнение задачи?

— Перевыполнения задачи нет. Задача — быть в пятерке.

— Была информация, что совет директоров может скорректировать ее в сторону попадания в Лигу чемпионов-2018/2019…

— Это домыслы. Мы разумные люди. Если стоит задача, ее каждую неделю пересматривать нельзя. Так не делается. Хотя, конечно, мы будем рады, если добьемся места в Лиге чемпионов.

— Можете оценить силу нынешнего состава «Локо» по сравнению с другими клубами РФПЛ?

— У нас очень сильный и качественный состав — это отмечают многие эксперты, большинство игроков вызываются в национальные и молодежные сборные. Но в итоге мы будем давать оценки по конечному результату. Мы бежим марафон, пробежали треть. Пока бежим хорошо, не даем оторваться лидерам. Пробежим ли мы всю дистанцию? Сейчас стартовали в Лиге Европы. Дальше будем смотреть — команда собралась очень хорошая, но громких заявлений я пока делать не хочу.

— Клуб всерьез считает, что можно решать турнирные задачи, совмещая это с другой декларируемой целью — внедрять в основу своих молодых игроков?

— Наша «повернутость» на молодежи имеет под собой не только идеологию, но и некий экономический смысл. К примеру, Антон Миранчук вышел на поле в 14 матчах. Это готовый футболист, но какой у него потенциал, мы пока не знаем. Может, через два года он будет европейской суперзвездой, звездой российской или просто крепким игроком. Всё в его руках, но теперь мы уже уверены, что он — футболист хорошего профессионального уровня. Мы не могли этого сказать до того, как он сыграл эти матчи. Это было предположение, сейчас это факт. То же с Дмитрием Бариновым. Есть у людей некая стоимость, назовем ее рыночной. А есть какой-то опыт, он же — мастерство, сыгранность. В какой-то момент опыт уже есть, а цены еще нет.

— Как это высчитывается?

— Футболисты сыграли определенное число матчей в молодежном первенстве. Тот же Антон [Миранчук] замечательно играл в чемпионате Эстонии, забивал. Если бы «Локомотив» захотел, допустим, осуществить трансфер игрока в тот момент, то не получил бы выгодного предложения. Чтобы у них появилась какая-то стоимость как у игроков, и они могли дальше успешно продолжать карьеру, нужно наиграть какое-то количество матчей на уровне нашей лиги.

— Но не Эстонии?

— Эстония, скажем так, не котируется. Чехия и Польша — хороший вариант, а Германия и Голландия — вообще замечательно.

— А «Казанка», если пройдет в ФНЛ, котируется?

— ФНЛ — хороший вариант для роста, но «Казанка», к сожалению, пока еще не там. Чтобы молодые футболисты получили стоимость, отличную от нуля (от полумиллиона евро), нужна практика матчей подобного уровня и выше. Это важно не только для клуба, но и для самих ребят, чтобы они могли заключать контракты, продолжать карьеру. Они должны наиграть какое-то количество игр. Наша задача — дать им эту возможность, чтобы у клуба появились активы с какой-то положительной стоимостью. Как показывает практика, это 5−10 матчей в основе. Сыграет человек два из них нормально, значит, в перспективе сможет быть игроком уровня серьезной лиги. А пока не сыграл — никто не знает, есть у него к этому способности. Это не только наше ноу-хау. В ЦСКА в одно время заиграл Федор Чалов. Сейчас в составе армейцев вышел на поле Тимур Жамалетдинов и забил гол — имеет ценность. Мы знали, что он был хорошим нападающим, когда играл в молодежке. Но в какой точке потенциал превращается во что-то большее? Только когда игрок получает опыт. В этом идея и «Локомотива» — дать своей молодежи этот опыт. У нас есть академия, которая выпускает отличных футболистов, но довести их до полной готовности, если можно так выразиться, запустить их карьеру может только клуб. Только пропустив их через выход на поле в составе основной команды, можно действительно оценить или создать стоимость. Такую задачу мы сформулировали и поставили ее перед тренерским штабом основной команды и «Казанки». У нас есть замечательные ребята: Иван Галанин, Артем Галаджан, Аршак Корян. Когда кто-то из них отыграет свои пять матчей, мы скажем: «Круто». Если у него получится.

— Например, Михаил Лысов на старте сезоне сыграл в трех победных матчах «Локо», из них один — против ЦСКА (3:1) — провел на поле с первой до последней минуты. Он обрел цену? И стала ли она расти после его возвращения в основу на прошлой неделе (19-летний защитник принимал участие в матче против «Крыльев Советов» и игре с «Ростовом»)?

— Этих матчей мало, надо продолжать. И я хотел бы отметить работу тренерского штаба — Михаилу дают шанс, он сейчас находится близко к обретению этой цены.

— Михаил Лысов начинал сезон, когда его единственным конкурентом был травмированный Виталий Денисов. Когда он играет в основе, на этой позиции появляется Мацей Рыбус — не самый молодой легионер.

— Не только на этой позиции. Мацей — универсальный игрок обоих флангов, только что игравший в сборной Польши, которая сейчас шестая в рейтинге FIFA и почти отобралась на чемпионат мира. Михаил — крепкий бэкап, а Мацей может все три года своего контракта с «Локо» играть слева и справа. В том числе — и на позиции воспитанника. Однако воспитанник может закрыть эту позицию, находясь на поле одновременно с Мацеем. Второй момент: мы сейчас играли в трех турнирах и не знаем, как часто нам будет требоваться ротация состава, смогут ли они играть по две игры в неделю. Пока сложно предугадать.

— Заявления совета директоров, сделанные в июне, многие восприняли так, что воспитанники академии должны в течение сезона закрепиться в основе…

— Они должны получить опыт, отличный от нуля. Хороший пример такой работы показывает «Краснодар» и ЦСКА. Не знаю, как у них это произошло — интуитивно или в рамках определенной стратегии. Но мы осознанно стремимся сделать нечто похожее и частично уже сделали это.

— Директор академии ФК «Краснодар» Арам Фундукян недавно сказал, что они воспитывают игроков в первую очередь для своего клуба, а не для грандов мирового футбола. Вы свою молодежь не будете попрекать мечтами о «Барселоне»?

— Насколько я знаю, у «Краснодара» фокус на пополнение состава. Так же, как и у нас. Когда я говорю, что у игрока появляется стоимость, это значит, что и у него, и у нас появляется вариативность. Он может остаться у нас, а может выбрать другой путь. Если позиция блокирована двумя или тремя нашими воспитанниками — как у нас сейчас в центре поля — там места не будет. Кто-то будет вынужден выбрать другой путь. И здорово, если эти ребята покинут «Локомотив» за хорошее вознаграждение. У них будет достойный контракт, они смогут развиваться.

— Можно сказать, что вы хотите превратиться в клуб наподобие «Севильи», где внедрение людей и повышение их стоимости было в некотором роде выше непосредственно спортивного результата?

— По факту, сейчас мы клуб, у которого самое большое количество воспитанников играет в командах РФПЛ и сборных России. То, что мы умеем воспитывать игроков, это правда. Может быть, мы чуть раньше с ними расстаемся. То, что мы из этого не извлекаем системной выгоды — проблема.

— Вы имеете в виду и тех, кто уже не в клубе?

— Безусловно, не нынешних игроков. Исторически мы клуб, который поставляет для сборных страны всех возрастов самое большое количество игроков. Мы системно работаем на нашу Родину. Но так сложилось, что извлекали мало выгоды именно для ФК «Локомотив». Сейчас мы эту задачу исполняем — создаем систему, в которой можем получать максимальную отдачу от академии. Странно просто воспитывать людей и ничего за это не получать. Процесс воспитания футболиста затратный — всё, к сожалению, упирается в деньги. Мы их считаем, но не жалеем. Коль скоро готовим качественных игроков уровня национальной сборной, хотим их максимально сохранить и для себя. Хочу подчеркнуть — хоть мы много говорим об экономическом аспекте, у вас не должно сложиться впечатления «фабричного» производства игроков. Идеологический аспект здесь важнее экономического. Мы хотим, чтобы наши, «доморощенные» игроки выступали именно за «Локомотив». Это наша идентичность, важная часть предназначения клуба — шанс, который мы даем обычным ребятам.

— «Локомотив» придумывает много акций по привлечению новых болельщиков на трибуны. Это является определяющим фактором роста посещаемости? Или все зависит от спортивной составляющей?

— Тут работают все факторы. Посещаемость растет. Мы очень довольны и благодарны тем, кто приходит сейчас, и ждем тех, кто пока не приходит. Надо работать по всем направлениям. Что даст конкретный выхлоп, не так и важно. Мы просто пытаемся снизить все барьеры, которые стоят на пути людей. Их беспокоит долгий досмотр — мы работаем над этим. Им не нравится очередь в точках питания — мы работаем над этим. Если команда показывает блестящую и вдохновляющую игру, это замечательно, но не повод упускать из виду другие аспекты работы клуба.

— Говорят, часть билетов на домашние матчи Лиги Европы вы реализуете одним пакетом с бесплатными местами на матчи с рядовыми соперниками в РФПЛ вроде «Амкара».

— Мы реализуем много разных бонусных схем и это внутренняя сторона маркетинговой работы по изучению отклика людей на те или иные продуктовые предложения. Ровно та самая рутинная работа, которую осуществляют все FMCG-компании, которые предлагают вам бонусом всё что угодно за всё что угодно. Мы пытаемся делать и промокоды, и суперакции, призы, которые не купишь за деньги. Например, один из наших болельщиков провел день с командой как один из администраторов — летал на выезд, получил экипировку, участвовал во всех собраниях, ездил в том же транспорте. Впечатления не описать словами.

— В интернете с августа распространяется информация о вашем противостоянии с Юрием Семиным. Сообщают даже, что вы якобы ждете ухудшения результатов команды как формального повода для увольнения тренера.

— Я на своей должности отвечаю за развитие клуба и за его результат. У меня персональных интересов нет. Конечно, мы все не железные люди, у меня тоже есть эмоции, но при принятии решений я ими не руководствуюсь. Хотел бы еще раз опровергнуть все эти слухи. Они являются глупостями, клеветой и наветами. Любое слово выбирайте. В рабочих отношениях — будь то тренер, игрок или любой другой член коллектива — я придерживаюсь исключительно профессиональных критериев. В данный момент главный тренер удовлетворяет требованиям, которые перед ним ставятся. Мы очень благодарны Юрию Павловичу. Очень довольны его работой.

— Тем не менее, сообщалось и о вашей встрече с болельщиками в начале августа, где вы якобы критиковали методы работы Семина и прогнозировали осенний спад.

— В том, как это было подано, есть определенный перегиб, который я списал на эмоциональность излагавших содержание нашей беседы. Наверное, между нами бывали, бывают и будут разночтения в определенных вопросах. При этом я в любых дискуссиях с огромным уважением отношусь к позиции Юрия Павловича, и главное — мы работаем на один результат, добиваемся его. Мы все сконцентрированы на том, чтобы выступить максимально хорошо.

— Вы уже больше года работаете на должности президента «Локомотива». Можете выделить момент, которым больше всего гордитесь?

— Самым ярким событием был финал Кубка России в Сочи. До его начала весь день был тревожным, однако в конечном итоге — хорошим и ярким.

— А какой эпизод стал самым тяжелым за это время?

— Все остальные дни, кроме сочинского финала, были посложнее (смеется). Наверное, осень прошлого года была тяжелой, когда шли постоянные поражения и ничьи. Пребывание на 12−13-м местах были неприятными мгновениями. Но зато мы все вместе через это прошли, нащупали точки опоры, собрали костяк новой команды и, надеюсь, нашли правильные рельсы.