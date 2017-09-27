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27 сентября 2017, 21:24 | Футбол: Премьер-лига | Р-Спорт

КДК РФС оштрафовал «Спартак» за пиротехнику на 60 тысяч рублей, «Зенит» — на 50 тысяч

МОСКВА, 27 сен — Р-Спорт. Контрольно-дисциплинарный комитет (КДК) РФС по итогам 11-го тура чемпионата России оштрафовал московский «Спартак» на 60 тысяч рублей за использование пиротехники в матче с махачкалинским «Анжи», санкт-петербургский «Зенит» оштрафован на 50 тысяч рублей за аналогичные нарушения в игре с «Краснодаром», сообщается на официальном сайте РФС.

<nobr>Контрольно-дисциплинарный</nobr> комитет (<span class=error>КДК</span>) <span class=error>РФС</span> по итогам 11-го тура чемпионата России оштрафовал московский Спартак на 60 тысяч рублей за использование пиротехники в матче с махачкалинским <span class=error>Анжи</span> <nobr>санкт-петербургский</nobr> Зенит оштрафован на 50 тысяч рублей за аналогичные нарушения в игре с Краснодаром сообщается на официальном сайте <span class=error>РФС</span>. Увеличить
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«Спартак» 23 сентября дома сыграл вничью с «Анжи» — 2:2. «Зенит» на следующий день в гостях победил «Краснодар» — 2:0.

«Красно-белые» и «сине-бело-голубые» наказаны за использование зрителями на стадионе пиротехнических изделий во время матча без бросания на трибуны, поле и прилегающую к полю территорию, «Анжи» заплатит штраф в размере 50 тысяч рублей за задержку начала матча.

Московский «Локомотив» по итогам матча с «Ростовом» (1:0) оштрафован на 60 тысяч рублей за скандирование зрителями оскорбительных выражений и применение пиротехники.

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