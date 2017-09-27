КДК РФС оштрафовал «Спартак» за пиротехнику на 60 тысяч рублей, «Зенит» — на 50 тысяч
МОСКВА, 27 сен —
Р-Спорт. Контрольно-дисциплинарный комитет (КДК) РФС по итогам 11-го тура чемпионата России оштрафовал московский «Спартак» на 60 тысяч рублей за использование пиротехники в матче с махачкалинским «Анжи», санкт-петербургский «Зенит» оштрафован на 50 тысяч рублей за аналогичные нарушения в игре с «Краснодаром», сообщается на официальном сайте РФС.
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«Спартак» 23 сентября дома сыграл вничью с «Анжи» — 2:2. «Зенит» на следующий день в гостях победил «Краснодар» — 2:0.
«Красно-белые» и «сине-бело-голубые» наказаны за использование зрителями на стадионе пиротехнических изделий во время матча без бросания на трибуны, поле и прилегающую к полю территорию, «Анжи» заплатит штраф в размере 50 тысяч рублей за задержку начала матча.
Московский «Локомотив» по итогам матча с «Ростовом» (1:0) оштрафован на 60 тысяч рублей за скандирование зрителями оскорбительных выражений и применение пиротехники.
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