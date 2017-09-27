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27 сентября 2017, 17:40 | Футбол: Премьер-лига | Р-Спорт

Арбитр Турбин получил «неуд» за работу на матче «Урала» и «Тосно» в РФПЛ

МОСКВА, 27 сен — Р-Спорт. Арбитр Евгений Турбин получил неудовлетворительную оценку от инспектора за работу на матче 11-го тура чемпионата России по футболу между екатеринбургским «Уралом» и «Тосно» из Ленинградской области, сообщил агентству «Р-Спорт» источник, знакомый с ситуацией.

Встреча, состоявшаяся в воскресенье в Екатеринбурге, завершилась со счетом 3:1 в пользу хозяев, которые два мяча забили с пенальти. В концовке матча произошла стычка между игроками команд, в результате которой четыре футболиста получили желтые карточки, в том числе полузащитник «Тосно» Резиуан Мирзов, для которого она стала второй. Также по ходу встречи возникло несколько спорных эпизодов, в которых арбитр не стал назначать пенальти.

По данным источника, Контрольно-квалификационная комиссия (ККК) РФС согласилась с оценкой инспектора матча Александра Гончара по работе Турбина.

Ранее в этом сезоне Турбин уже получал «неудовлетворительно» за работу на матче 4-го тура РФПЛ между московским «Динамо» и пермским «Амкаром» (3:0).

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