Дик Адвокат: Мы нанесли Петербург на футбольную карту Европы

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— Дик, так странно слышать ваш голос — 8 лет прошло.

— Да, давно не говорили.

— Я видел вас с Кором недавно, во время трансляции матча «Утрехт» — «Зенит» в Лиге Европы.

— Да, нас позвал Сергей Фурсенко, мы сидели вместе с ним и Константином Сарсанией.

— Мой первый вопрос понятен: с каким настроением вы встречаете эту дату, 70 лет?

— При всем уважении к вашему вниманию, я совсем не думаю об этих цифрах. Я не чувствую себя на 70 лет, что делает ситуацию намного проще.

— Разговаривая с вами невозможно избавиться от достаточно сильного чувства ностальгии. Какие у вас были первые впечатления от России 11 лет назад? Вы же сперва отказывались от предложений Фурсенко и Сарсании.

— Первые впечатления были, признаться, так себе. Мне показали тренировочную базу. В день, когда я приехал, шел дождь со снегом и было очень холодно. Я был не уверен, соглашаться или нет. Но мистер Фурсенко смог меня убедить: мол, нам нужен опытный тренер, клуб будет меняться, и мы знаем, чем все закончилось. Я согласился и мне очень повезло, что я сделал именно этот выбор.

— Какой был ключевой аргумент, который убедил вас возглавить «Зенит»? Деньги?

— Деньги всегда играют важную роль, это точно. Еще было интересно попробовать построить новую команду с Фурсенко и Сарсанией. В команде были талантливые русские игроки, игроки из-за рубежа, было интересно начать работу. И мы смогли что-то создать, как мне кажется. Посмотрите, чего мы добились за три года.

— Вы приехали в клуб в очень интересный момент, момент перестройки не только команды, но и самого клуба, как институциональной структуры. Что удивляло вас тогда больше всего?

— Главное, что Фурсенко и Сарсания слушали меня. Опыта — и международного в том числе — у меня хватало: Голландия, Корея, клубы. Фурсенко с Сарсанией спрашивали: как создать выигрывающую команду? Как сделать так, чтобы о команде узнали в Европе? Именно за эти года нанесли Санкт-Петербург на футбольную карту Европы. И как город, и как узнаваемый футбольный клуб. После того, как я ушел, клуб потратил столько денег, чтобы обрести нужный баланс. В мой период команда была куда более сбалансирована, а потом, после моего ухода, начался период, когда иностранных футболистов стало больше, чем россиян.

— Что вы сейчас думаете о том, как встретили вас игроки? До вашего прихода в команде царила, мягко скажем, неразбериха. И я помню, как тяжело давались эти новые требования к дисциплине.

— Да, футболистам было тяжело. Я думаю, что в момент моего приезда не тренер принимал решения, а футболисты. Для меня было важно добиться хорошей атмосферы и на поле, и вне его.

— Аршавин — самый талантливый футболист из тех, с кем вам приходилось работать?

— Аршавин — самый известный российский футболист за рубежом. И он заслужил это, потому что использовал свои моменты. За такими игроками приятно наблюдать. Он всегда мог создать момент из ничего. Такие игроки, как Данни или Аршавин, могут играть неважнецки, но они могут изменить результат в любую секунду. Им не нужно для этого 90 минут, им достаточно одной.

Дик Адвокат и Андрей Аршавин в 2010-м году РИА "Новости"

— Золотые медали 2007-го года. Длинный сезон. Если смотреть на 10 лет назад, что бы вы назвали ключевым фактором, который привел к золоту?

— Мы перешли на другую систему, 4−3−3. Тимощук расцвел, Радимов начал заканчивать. Помню, что он был этим недоволен. Денисов тоже очень сильно прибавил. И мы начали выигрывать. Появилась вера в команду. Дальнейшие победы — тоже результат этих перемен. Сколько мы сделали за 3 года? Каких результатов добивались после моего ухода? Да, команда стала чемпионом, но в Европе-то трофеев нет.

— В какой момент по пути к финалу в Манчестере вы почувствовали, что есть шансы?

— Посмотрите, какие команды мы обыграли, чтобы оказаться в финале! Это говорит о качестве той команды. «Олимпик», «Вильяреал», «Байер», «Бавария» — топ-команды. И игра «Зенита» нравилась всем. Конечно, не без удачи: «Олимпику» мы проиграли в гостях 3:1. Главная беда того успеха в том, что главные игроки захотели уйти.

— Да, так бывает.

— И мне сказали: «Дик, ты такой хороший тренер, что сможешь добиваться результата и с парнями из молодежной команды». Я ответил: «Если 5 приличных футболистов уйдет, то их нужно будет заменить игроками еще более высокого уровня». Я начал обсуждать это в прессе. А когда я ушел, «Зенит» стал покупать игроков!

— Да, вам достался только Розина.

— Я помню встречу с представителями «Газпрома» в офисе у озера. Или у реки. Там определенно была вода. На нее приехало 5 человек из Москвы, которые говорили мне: «Ты так хорош, мы не хотим больше инвестировать в команду, теперь надо работать с молодыми игроками». Я ответил: «Простите, ребята, вы не знаете, как это работает». Я спрашивал мнения мистера Миллера на этот счет несколько раз, но комментариев не получил. И, конечно, я должен сказать, что он сделал для клуба очень и очень много. Без него не было бы этих результатов. Мое самое искреннее уважение Миллеру, и Фурсенко, и Дюкову.

— Всего несколько человек смогли посмотреть сцену ваших проводов в аэропорту и не расплакались.

— Да, я тоже плачу. Это очень важный момент для меня.

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— Я знаю наверняка, что будь у петербургских любителей футбола возможность поздравить вас с днем рождения, они обязательно ею воспользовались бы. Что вы им скажите в ответ?

— Болельщики вывели «Зенит» на другой уровень, потому что они всегда рядом с командой. Команда видит это и хочет выиграть, бьется за результат. И у меня, не сомневайтесь, исключительно теплые воспоминания о болельщиках.

Беседовал Федор Погорелов,

«Фонтанка.ру».