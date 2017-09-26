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В список попал Михаил Вилков, чье решение во встрече 11-го тура «Краснодар» — «Зенит» (0:2) вызвало много споров. Судья из Нижнего Новгорода не зафиксировал фол на Дзюбе, убегавшем один на один с вратарем, и не удалил игрока «быков» за лишение соперника явной возможности забить гол.

Но, по данным «СЭ», арбитра поддержал инспектор матча Юрий Баскаков, поставивший Вилкову 8,4 или 8,5 балла (фактически «пятерку» по пятибалльной системе). Потому нижегородца не стали сажать в запас.

Возвращен Игорь Федотов, не судивший в чемпионате с 13 августа после игры «Зенит» — «Ахмат» (4:0). В 222-й раз назначение получил Алексей Николаев — самый опытный из действующих рефери.

Очередную игру «Зенита» будет судить москвич Алексей Матюнин, больше месяца не работавший в премьер-лиге в роли арбитра. А вот на матчи ЦСКА и «Спартака» назначили рефери из Санкт-Петербурга — Сергея Лапочкина и Владислава Безбородова.

Александр БОБРОВ.