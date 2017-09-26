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26 сентября 2017, 19:30 | Футбол: Премьер-лига | Спорт-Экспресс

Вилков получил «отлично» за матч «Краснодар» — «Зенит»

Сегодня определились арбитры и инспекторы матчей 12-го тура чемпионата России.

Краснодар. Краснодар - Зенит - 0:2. Михаил ВИЛКОВ. Увеличить
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В список попал Михаил Вилков, чье решение во встрече 11-го тура «Краснодар» — «Зенит» (0:2) вызвало много споров. Судья из Нижнего Новгорода не зафиксировал фол на Дзюбе, убегавшем один на один с вратарем, и не удалил игрока «быков» за лишение соперника явной возможности забить гол.

Но, по данным «СЭ», арбитра поддержал инспектор матча Юрий Баскаков, поставивший Вилкову 8,4 или 8,5 балла (фактически «пятерку» по пятибалльной системе). Потому нижегородца не стали сажать в запас.

Возвращен Игорь Федотов, не судивший в чемпионате с 13 августа после игры «Зенит» — «Ахмат» (4:0). В 222-й раз назначение получил Алексей Николаев — самый опытный из действующих рефери.

Очередную игру «Зенита» будет судить москвич Алексей Матюнин, больше месяца не работавший в премьер-лиге в роли арбитра. А вот на матчи ЦСКА и «Спартака» назначили рефери из Санкт-Петербурга — Сергея Лапочкина и Владислава Безбородова.

Александр БОБРОВ.

24.09.2017 19:00 Зрители 33979 основной раунд: 11-й тур Арена Краснодар
Краснодар 0:2 Зенит
Первый тайм: 0:2
Главные тренеры
Игорь Шалимов Роберто Манчини
Голы
21 Александр Ерохин (Д. Кришито) 30′
7 Дмитрий Полоз (Бр. Иванович, Д. Кузяев) 36′
Составы
Станислав Крицюк 1
Сергей Петров 98
Александр Мартынович 4
Андреас Гранквист (к) 6
Виктор Классон 16
45+2′ Маурисио Перейра 33
Федор Смолов 10
Юрий Газинский 8
79′ Роман Шишкин 30
Жоау Натаилтон Рамос Жоаузинью 22
45′ Вячеслав Подберезкин 11
Вандерсон Масиэл 7
75′ Шарль Каборе 77
Торнике Окриашвили 70
99 Андрей Лунев
60 Бранислав Иванович
4 Доменико Кришито (к)
23 Миха Мевля
30 Эмануэль Маммана
21 Александр Ерохин
22 Артем Дзюба
9 Александр Кокорин
8 Матиас Краневиттер 63′
14 Далер Кузяев 87′
3 Денис Терентьев
7 Дмитрий Полоз 70′
5 Леандро Паредес
Статистика
1 Желтые карточки 1
0 Красные карточки 0
3 Голевые моменты 4
8 Удары (всего) 8
4 Удары в створ 6
6 Угловые 2
18 Фолы 10
3 Офсайды 2
Судьи
Главный судья Михаил Вилков (Нижний Новгород, Россия)
Боковой судья Алексей Воронцов (Ярославль, Россия)
Боковой судья Николай Богач (Люберцы, Россия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
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