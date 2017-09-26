Рамзан Кадыров: Никто никого не заставляет ходить на матчи «Ахмата»
Глава Чечни Рамзан Кадыров прокомментировал информацию о том, что студентов сгоняют на матчи «Ахмата» под угрозой отчисления.
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«Отчисляем только за плохую учебу, и то дается время на исправление. Никто никого не принуждает и не сгоняет на стадионы. А вас, журналистов, попробуй заставь, на весь мир кричать будете», — написал Кадыров в своем Telegram.
По информации издания «Кавказ. Реалии» (проект «Радио Свобода») на матч грозненского клуба против казанского «Рубина» обязали явиться студентов сразу целого ряда чеченских ВУЗов. В список вошли Грозненский государственный нефтяной технический университет, Чеченский педагогический госуниверситет и Чеченский государственный университет.
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