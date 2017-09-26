Рамзан Кадыров: Никто никого не заставляет ходить на матчи «Ахмата»

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

«Отчисляем только за плохую учебу, и то дается время на исправление. Никто никого не принуждает и не сгоняет на стадионы. А вас, журналистов, попробуй заставь, на весь мир кричать будете», — написал Кадыров в своем Telegram.

По информации издания «Кавказ. Реалии» (проект «Радио Свобода») на матч грозненского клуба против казанского «Рубина» обязали явиться студентов сразу целого ряда чеченских ВУЗов. В список вошли Грозненский государственный нефтяной технический университет, Чеченский педагогический госуниверситет и Чеченский государственный университет.