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26 сентября 2017, 18:43 | Футбол: Премьер-лига | Советский спорт

Рамзан Кадыров: Никто никого не заставляет ходить на матчи «Ахмата»

Глава Чечни Рамзан Кадыров прокомментировал информацию о том, что студентов сгоняют на матчи «Ахмата» под угрозой отчисления.

Глава Чечни <span class=error>Рамзан</span> <span class=error>Кадыров</span> прокомментировал информацию о том что студентов сгоняют на матчи <span class=error>Ахмата</span> под угрозой отчисления. Увеличить
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«Отчисляем только за плохую учебу, и то дается время на исправление. Никто никого не принуждает и не сгоняет на стадионы. А вас, журналистов, попробуй заставь, на весь мир кричать будете», — написал Кадыров в своем Telegram.

По информации издания «Кавказ. Реалии» (проект «Радио Свобода») на матч грозненского клуба против казанского «Рубина» обязали явиться студентов сразу целого ряда чеченских ВУЗов. В список вошли Грозненский государственный нефтяной технический университет, Чеченский педагогический госуниверситет и Чеченский государственный университет.

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