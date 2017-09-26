Лунёв стал MVP 11-го тура РФПЛ

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Вратаря, который сохранил свои ворота в неприкосновенности в игре с «Краснодаром» (2:0), шесть членов постоянного жюри «Чемпионата» поставили на первое место. В опросе в социальной сети «ВКонтакте» Лунёв получил два очка, а на странице проекта — ещё два дополнительных балла.



На втором месте расположился полузащитник «Урала» Алексей Евсеев (11 баллов), на третьем — форвард «Амкара» Дарко Бодул (7).



На звание MVP 11-го тура РФПЛ также претендовали: Павел Комолов («Амкар»), Артём Дзюба, Доменико Кришито, Александр Кокорин и Бранислав Иванович (все — «Зенит»), Александр Будаков («Анжи»), Эрик Бикфалви («Урал») и Эдер («Локомотив»).