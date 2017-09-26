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https://sport.mail.ru/news/football-rus-premier/31128617/
26 сентября 2017, 15:55 | Футбол: Премьер-лига | Чемпионат.com

На стадионе «Динамо» установят систему вакуумного мусороудаления

Центральный стадион «Динамо» имени Льва Яшина" будет оборудован инновационной вакуумной системой мусороудаления.

В неё входят две станции, полностью автоматизированные на всех этапах: от загрузки и временного хранения до транспортировки и прессования. Спорткомплекс станет первым в России спортивным объектом, снабженным подобной системой.

Пневматическая вакуумная система удаления мусора позволит централизованно собирать и удалять с объекта пищевые и твердые бытовые отходы. На всех этажах комплекса предусмотрены вертикальные и горизонтальные трубопроводы с загрузочными люками. Производительность системы — 11 000 кубометров отходов в год.

«Наш стадион — первый спортивный объект в России, где монтируется эта система. Мы выбрали оборудование финской компании MariMatic — самого передового, на наш взгляд, производителя подобной техники. В результате мы получили надёжную и современную систему удаления мусора, которая решает сразу несколько задач», — рассказал технический директор АО «Бюро Веритас Русь» Александр Степанченко.

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