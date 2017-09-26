«Это очень дорогая игрушка. Я знаком с Федуном и знаю, сколько ему стоит содержание клуба. Это очень дорого. Проблема заключается в том, что в нашем футболе ничего не стоят телевизионные права. В европейских клубах, которые действительно осуществляют бизнес, зарабатывают, такие как “Реал” или “Барселона”, доходы делятся так — 40% телеправа, а еще 40% — различный мерчендайзинг и только 20% — это билеты. У нас же эти 40% от телеправ равны нулю. Исходя из этого, очень тяжело нашим клубам зарабатывать. Так получилось по целому ряду причин — виноваты и 90-е, виноваты и 2000-е и то, что государственные компании дают безразмерные деньги, и потерян интерес болельщиков, чтобы люди смотрели за деньги каждый матч.



Я, к сожалению, не могу комментировать эти переговоры. Но давайте пофантазируем — если бы они были, то тогда те, кто собирается приобрести (называли не только меня, но и Петра Авена, с которым у нас совместная ложа, поэтому, наверное, нас и объединяли), должны взять на себя расходы. А расходы очень большие, и это всё время минус. Поэтому могу сказать: то, что делает Федун, могу назвать подвигом», — сказал Малофеев в эфире «Царьград ТВ».