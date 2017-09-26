Гол Гола и ещё два - хабаровские армейцы проиграли в Перми

В понедельник, 25 сентября 2017 года, в Перми прошел матч Чемпионата России по футболу сезона 2017/18. «СКА-Хабаровск» был гостем футбольного клуба «Амкар». Игра закончилась победой хозяев поля со счетом 3:0, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».



На 38-й минуте Януш Гол точно пробил по воротам гостей, в конце второго тайма отличился Дарко Бодул, а Павел Комолов в добавленное время установил окончательный счет в матче. Хабаровчане тоже забили свой гол, но судья его не засчитал по не очень понятной причине.



Эта победа позволила команде пермякам набрать 11 очков и подняться на 11-е место в турнирной таблице. Они одержал первую домашнюю победу в сезоне‍ и наконец-то покинули «зону вылета».



В Перми оборвалась беспроигрышная серия хабаровского клуба в РФПЛ — 6 матчей без поражений (1 победа, 5 ничьих). Хабаровский клуб с 8-ю очками делит последние места с махачкалинским «Анжи».



Ближайший матч СКА проведет в субботу, 30 сентября 2017 года, в Хабаровске с ФК «Ростов» (Ростов-на-Дону). Начало игры — 18:30.

РОСГОССТРАХ Чемпионат России. Сезон 2017/18. 11-й тур. АМКАР — СКА-ХАБАРОВСК — 3:0 (1:0)

Голы: Гол, 38. Бодул, 84. Комолов, 90+.



«Амкар» (Пермь): Нигматуллин, Милькович, Занев, Белоруков, Конде, Сиваков, Гол (Гащенков, 75), Зайцев, Комолов, Прокофьев (Бодул, 81), Баланович (Рязанцев, 60).

«СКА-Хабаровск»: Довбня, Эдиев, Пуцко, Димидко, Савичев, Габулов, Карасёв, Дедечко, Наваловский, Корян, Маркович (Казанков, 65).

Предупреждения: Эдиев, 68. Зайцев, 90+.



Судьи: Владимир Москалёв (Воронеж), Стипиди (Краснодар), Глот (Ярослаль).

Инспектор Михаил Ходырев (Москва).

Делегат РФПЛ Юрий Мишин (Нижний Новгород).



25 сентября. Пермь. Стадион «Звезда». 3890 зрителей.

